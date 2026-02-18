Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада - 18.02.2026 Украина.ру
Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада
Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада - 18.02.2026 Украина.ру
Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада
Западные элиты относятся к своим же народам как к биоматериалу. Может быть, немного более важному, чем украинский биоматериал. История с файлами Эпштейна это хорошо показывает. Западные политики остановятся только если в опасности окажутся они и их дети.
2026-02-18T06:30
2026-02-18T06:30
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что нападения со стороны Запада на российские суда и грузы в Мировом океане будут учащаться, если не дать пиратам жесткий отпор. По его словам, Россия задействует для урегулирования ситуации политико-дипломатические и правовые механизмы, однако если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот".- Станислав, рискнут ли европейцы пойти на эскалацию на фоне неоднозначных отношений с США?- Хотя такое поведение выглядит не рационально, именно на это они и пойдут. Объясню на бытовом примере. Отношения США и их европейских партнеров по НАТО похожи на отношения мужа-абьюзера и его жены, которая примирилась с поведением своего супруга. И когда такой муж хочет уйти из семьи, жена все равно пытается его остановить, заявляя, что нападет на буйного соседа, который ее зарежет. И мужу придется ее спасать.Звучит смешно, но у европейцев действительно такой менталитет: мы начнем большую войну, и США придется стоять рядом с нами. Сами Штаты воевать не пойдут, они объявят о своем нейтралитете и по огромным ценам будут продавать европейцам оружие.Об этих планах я впервые прочитал в журнале "Форбс" в 1999 году. Там говорилось о том, что Вторая мировая вывела США из Великой депрессии, поэтому она стала "великолепной" войной (great war) для Штатов. И поэтому нужна еще одна такая же война в Европе, которая сделает ее зависимой от Америки. Последние 25 лет американская элита к этому стремится.- Какие сценарии развития событий возможны, ведь нападение на судно международным правом рассматривается как повод к войне?- Речь идет о пиратстве в открытом море. Россия должна разместить на своих судах отряды морской пехоты или ЧВК со средствами ПВО типа "Игла". Нужно дать понять, что любая атака на наше судно — это акт войны.Надо сказать, что западные элиты относятся к своим же народам как к биоматериалу. Может быть, немного более важному, чем украинский биоматериал. История с файлами Эпштейна это хорошо показывает. Западные политики остановятся только если в опасности окажутся они и их дети.Напомню, что Белфастское соглашение в 1998 году было подписано только после того, как Ирландская республиканская армия поняла, что убивать английских солдат и полицейских бессмысленно, потому что элите Британии все равно, сколько погибнет обычных людей, и перевела свою борьбу из Северной Ирландии в Лондон, угрожая британским политикам. После этого были достигнуты мирные соглашения.- Патрушев также сообщил, что Россия, Китай и Иран направили корабли на совместные учения, которые в ближайшее время пройдут в Ормузском проливе. Как это будет воспринято в Белом доме на фоне непростых переговоров вокруг ядерной программы Тегерана?- В администрации США есть рационально мыслящие люди, но они не возглавляют этот процесс. Трамп хочет нанести быстрый удар и выскочить из конфликта. Но в Белом доме есть люди, которые не исключают и применение ядерного оружия. Эти люди полностью потеряли связь с реальностью. Они не верят, что Иран может себя защитить. Запад хочет войны и понимает только язык силы.- В Мюнхене госсекретарь Рубио заявил, что США не собираются выходить из НАТО и собирается сделать Центральную Европу "ключевым компонентом того, как мы взаимодействуем с континентом и миром". Что это говорит о военных планах США?- Когда была опубликована новая Национальная стратегия США, я призывал не верить словам, а следить за действиями Вашингтона. Прежде всего, давайте поймем, кто такой Марко Рубио. Он потомок испанских вице-королей (viceroyal), которые управляли колониями в Латинской Америке. Это старая гнилая аристократия Испанской империи, которая эксплуатировала коренное население, хотя и не так, как англосаксы, потому что Папа Римский Павел III в 1537 году все же признал индейцев людьми.Речь Рубио в Мюнхене это призыв к обновлению империи Запада. Ирония в том, что революция в США была направлена против имперского владычества, теперь Штаты сами хотят стать империей. План США – бросить европейцев под русские танки, а затем заняться восстановлением Европы. Сами американцы воевать с Россией не будут, потому что ежедневные потери в такой войне составят десятки тысяч. Армия США не продержится и неделю, если не объявить всеобщий призыв на военную службу.- Поговорим о внутриполитической ситуации в США. Трамп назвал масштабной экологической катастрофой выброс сточных вод в реку Потомак в штате Мэриленд и обвинил в этом местных лидеров-демократов. Как в предвыборной борьбе могут быть использованы промахи демократических властей штатов?- Идет борьба центральной власти с властями штатов. Хотя сейчас внимание Трампа переключилось на Иран. Если Иран перекроет Ормузский пролив, то США ждут экономические проблемы. Нефть может вырасти в цене до 150-200 долларов. Проблемой для американцев станет и экономический развал Евросоюза, потому что через проливы идет не только нефть, но и сжиженный газ. Второй главный поставщик газа для Евросоюза — это Катар. В мире наступит нехватка нефти. То есть не просто поднимутся цены на нефть, а ее физически не будет хватать.Конечно. в США есть запасы нефти, но цены на нее в мире поднимутся резко. Что будет Трамп с этим делать, непонятно.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ
Украина.ру
Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада

Станислав Крапивник интервью
Денис Рудометов
Западные элиты относятся к своим же народам как к биоматериалу. Может быть, немного более важному, чем украинский биоматериал. История с файлами Эпштейна это хорошо показывает. Западные политики остановятся только если в опасности окажутся они и их дети.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что нападения со стороны Запада на российские суда и грузы в Мировом океане будут учащаться, если не дать пиратам жесткий отпор.
По его словам, Россия задействует для урегулирования ситуации политико-дипломатические и правовые механизмы, однако если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот".
- Станислав, рискнут ли европейцы пойти на эскалацию на фоне неоднозначных отношений с США?
- Хотя такое поведение выглядит не рационально, именно на это они и пойдут. Объясню на бытовом примере. Отношения США и их европейских партнеров по НАТО похожи на отношения мужа-абьюзера и его жены, которая примирилась с поведением своего супруга. И когда такой муж хочет уйти из семьи, жена все равно пытается его остановить, заявляя, что нападет на буйного соседа, который ее зарежет. И мужу придется ее спасать.
Звучит смешно, но у европейцев действительно такой менталитет: мы начнем большую войну, и США придется стоять рядом с нами. Сами Штаты воевать не пойдут, они объявят о своем нейтралитете и по огромным ценам будут продавать европейцам оружие.
Об этих планах я впервые прочитал в журнале "Форбс" в 1999 году. Там говорилось о том, что Вторая мировая вывела США из Великой депрессии, поэтому она стала "великолепной" войной (great war) для Штатов. И поэтому нужна еще одна такая же война в Европе, которая сделает ее зависимой от Америки. Последние 25 лет американская элита к этому стремится.
- Какие сценарии развития событий возможны, ведь нападение на судно международным правом рассматривается как повод к войне?
- Речь идет о пиратстве в открытом море. Россия должна разместить на своих судах отряды морской пехоты или ЧВК со средствами ПВО типа "Игла". Нужно дать понять, что любая атака на наше судно — это акт войны.
Надо сказать, что западные элиты относятся к своим же народам как к биоматериалу. Может быть, немного более важному, чем украинский биоматериал. История с файлами Эпштейна это хорошо показывает. Западные политики остановятся только если в опасности окажутся они и их дети.
Напомню, что Белфастское соглашение в 1998 году было подписано только после того, как Ирландская республиканская армия поняла, что убивать английских солдат и полицейских бессмысленно, потому что элите Британии все равно, сколько погибнет обычных людей, и перевела свою борьбу из Северной Ирландии в Лондон, угрожая британским политикам. После этого были достигнуты мирные соглашения.
- Патрушев также сообщил, что Россия, Китай и Иран направили корабли на совместные учения, которые в ближайшее время пройдут в Ормузском проливе. Как это будет воспринято в Белом доме на фоне непростых переговоров вокруг ядерной программы Тегерана?
- В администрации США есть рационально мыслящие люди, но они не возглавляют этот процесс. Трамп хочет нанести быстрый удар и выскочить из конфликта. Но в Белом доме есть люди, которые не исключают и применение ядерного оружия. Эти люди полностью потеряли связь с реальностью. Они не верят, что Иран может себя защитить. Запад хочет войны и понимает только язык силы.
- В Мюнхене госсекретарь Рубио заявил, что США не собираются выходить из НАТО и собирается сделать Центральную Европу "ключевым компонентом того, как мы взаимодействуем с континентом и миром". Что это говорит о военных планах США?
- Когда была опубликована новая Национальная стратегия США, я призывал не верить словам, а следить за действиями Вашингтона. Прежде всего, давайте поймем, кто такой Марко Рубио. Он потомок испанских вице-королей (viceroyal), которые управляли колониями в Латинской Америке. Это старая гнилая аристократия Испанской империи, которая эксплуатировала коренное население, хотя и не так, как англосаксы, потому что Папа Римский Павел III в 1537 году все же признал индейцев людьми.
Речь Рубио в Мюнхене это призыв к обновлению империи Запада. Ирония в том, что революция в США была направлена против имперского владычества, теперь Штаты сами хотят стать империей. План США – бросить европейцев под русские танки, а затем заняться восстановлением Европы. Сами американцы воевать с Россией не будут, потому что ежедневные потери в такой войне составят десятки тысяч. Армия США не продержится и неделю, если не объявить всеобщий призыв на военную службу.
- Поговорим о внутриполитической ситуации в США. Трамп назвал масштабной экологической катастрофой выброс сточных вод в реку Потомак в штате Мэриленд и обвинил в этом местных лидеров-демократов. Как в предвыборной борьбе могут быть использованы промахи демократических властей штатов?
- Идет борьба центральной власти с властями штатов. Хотя сейчас внимание Трампа переключилось на Иран. Если Иран перекроет Ормузский пролив, то США ждут экономические проблемы. Нефть может вырасти в цене до 150-200 долларов.
Проблемой для американцев станет и экономический развал Евросоюза, потому что через проливы идет не только нефть, но и сжиженный газ. Второй главный поставщик газа для Евросоюза — это Катар. В мире наступит нехватка нефти. То есть не просто поднимутся цены на нефть, а ее физически не будет хватать.
Конечно. в США есть запасы нефти, но цены на нее в мире поднимутся резко. Что будет Трамп с этим делать, непонятно.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ
