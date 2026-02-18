https://ukraina.ru/20260218/shtabnogo-nachalnika-v-kirovogradskoy-oblasti-budut-sudit-za-vyplaty-sbezhavshim-v-samovolku-1075782323.html
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку - 18.02.2026 Украина.ру
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку
Более 1,4 млн гривен (почти $33 тыс) выплатил военнослужащим в СОЧ начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей в Кировоградской области. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-02-18T14:58
2026-02-18T14:58
2026-02-18T14:58
новости
украина
кировоградская область
украина.ру
мобилизация на украине
всу
криминал
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075777486_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_77b9ed5596d7a4bbde39107102dbfc11.jpg
"Следствие установило , что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностное лицо не прекратило начисление денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащим, самовольно покинувшим место службы. В течение четырех месяцев они продолжали получать деньги", - рассказали в ведомстве.Подполковник полностью возместил нанесенный ущерб. Тем не менее, его будут судить. Неназванное должностное лицо неназванной в/ч обвиняют по ч. 4 ст. 425 УК Украины ("небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Ранее стало известно, что На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умершихБольше новостей дня представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
кировоградская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075777486_66:0:1135:802_1920x0_80_0_0_487699611118fa7d93667a035ddb2361.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кировоградская область, украина.ру, мобилизация на украине, всу, криминал, ситуация на украине
Новости, Украина, Кировоградская область, Украина.ру, мобилизация на Украине, ВСУ, криминал, ситуация на Украине
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку
Более 1,4 млн гривен (почти $33 тыс) выплатил военнослужащим в СОЧ начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей в Кировоградской области. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Следствие установило , что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностное лицо не прекратило начисление денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащим, самовольно покинувшим место службы. В течение четырех месяцев они продолжали получать деньги", - рассказали в ведомстве.
Подполковник полностью возместил нанесенный ущерб. Тем не менее, его будут судить.
Неназванное должностное лицо неназванной в/ч обвиняют по ч. 4 ст. 425 УК Украины ("небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.