Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/shtabnogo-nachalnika-v-kirovogradskoy-oblasti-budut-sudit-za-vyplaty-sbezhavshim-v-samovolku-1075782323.html
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку - 18.02.2026 Украина.ру
Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку
Более 1,4 млн гривен (почти $33 тыс) выплатил военнослужащим в СОЧ начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей в Кировоградской области. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-02-18T14:58
2026-02-18T14:58
новости
украина
кировоградская область
украина.ру
мобилизация на украине
всу
криминал
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075777486_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_77b9ed5596d7a4bbde39107102dbfc11.jpg
"Следствие установило , что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностное лицо не прекратило начисление денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащим, самовольно покинувшим место службы. В течение четырех месяцев они продолжали получать деньги", - рассказали в ведомстве.Подполковник полностью возместил нанесенный ущерб. Тем не менее, его будут судить. Неназванное должностное лицо неназванной в/ч обвиняют по ч. 4 ст. 425 УК Украины ("небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Ранее стало известно, что На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умершихБольше новостей дня представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
кировоградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075777486_66:0:1135:802_1920x0_80_0_0_487699611118fa7d93667a035ddb2361.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кировоградская область, украина.ру, мобилизация на украине, всу, криминал, ситуация на украине
Новости, Украина, Кировоградская область, Украина.ру, мобилизация на Украине, ВСУ, криминал, ситуация на Украине

Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку

14:58 18.02.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Более 1,4 млн гривен (почти $33 тыс) выплатил военнослужащим в СОЧ начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей в Кировоградской области. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Следствие установило , что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностное лицо не прекратило начисление денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащим, самовольно покинувшим место службы. В течение четырех месяцев они продолжали получать деньги", - рассказали в ведомстве.
Подполковник полностью возместил нанесенный ущерб. Тем не менее, его будут судить.
Неназванное должностное лицо неназванной в/ч обвиняют по ч. 4 ст. 425 УК Украины ("небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умерших
Больше новостей дня представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКировоградская областьУкраина.румобилизация на УкраинеВСУкриминалситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния