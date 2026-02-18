https://ukraina.ru/20260218/shtabnogo-nachalnika-v-kirovogradskoy-oblasti-budut-sudit-za-vyplaty-sbezhavshim-v-samovolku-1075782323.html

Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку

Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку

Более 1,4 млн гривен (почти $33 тыс) выплатил военнослужащим в СОЧ начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей в Кировоградской области. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины

"Следствие установило , что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей должностное лицо не прекратило начисление денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащим, самовольно покинувшим место службы. В течение четырех месяцев они продолжали получать деньги", - рассказали в ведомстве.Подполковник полностью возместил нанесенный ущерб. Тем не менее, его будут судить. Неназванное должностное лицо неназванной в/ч обвиняют по ч. 4 ст. 425 УК Украины ("небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения"). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Ранее стало известно, что На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умершихБольше новостей дня представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

