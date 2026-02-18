https://ukraina.ru/20260218/na-zapadnoy-ukraine-tamozhenniki-i-pogranichniki-pomogali-uklonistam-sbezhat-po-pasportam-umershikh-1075778435.html
На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умерших
Во Львовской области таможенники и пограничники переправляли мужчин в ЕС по паспортам умерших. Об этом 17 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
Подозрения в уголовно наказуемых деяниях сообщили инспектору таможенного оформления, инспектору пограничной службы и их сообщнику. Организатором схемы, помогавшей уклонистам сбежать с Украины, назван таможенник.Таможенник подыскивал мужчин призывного возраста. К реализации схемы он привлек пограничника и знакомого, "у которого были законные основания для выезда за границу по состоянию здоровья"."Последний доставлял мужчин на автомобиле в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи". Во время контроля происходила подмена документов: вместо собственных паспортов использовали паспорта лиц старше 60 лет, в том числе 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника водителя", - рассказали в ГБР.После внесения пограничником данных в информационную систему автомобиль пересекал границу. В Польши мужчины пользовались своими подлинными документами.Среди сбежавших с Украины по такой схеме значится дезертир, покинувший воинскую часть. Проверяется причастность к переправке еще двух человек.Стоимость "услуги" составляла около $15 тыс с человека. При этом задокументировано, что пограничник получил столько же за трех человек, переправленных в декабре 2025 года.Ранее на эту тему: ГБР заочно подозревает бывшего руководителя Одесского областного ТЦКБольше новостей дня представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля
Подозрения в уголовно наказуемых деяниях сообщили инспектору таможенного оформления, инспектору пограничной службы и их сообщнику. Организатором схемы, помогавшей уклонистам сбежать с Украины, назван таможенник.
Таможенник подыскивал мужчин призывного возраста. К реализации схемы он привлек пограничника и знакомого, "у которого были законные основания для выезда за границу по состоянию здоровья".
"Последний доставлял мужчин на автомобиле в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи". Во время контроля происходила подмена документов: вместо собственных паспортов использовали паспорта лиц старше 60 лет, в том числе 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника водителя", - рассказали в ГБР.
После внесения пограничником данных в информационную систему автомобиль пересекал границу. В Польши мужчины пользовались своими подлинными документами.
Среди сбежавших с Украины по такой схеме значится дезертир, покинувший воинскую часть. Проверяется причастность к переправке еще двух человек.
Стоимость "услуги" составляла около $15 тыс с человека. При этом задокументировано, что пограничник получил столько же за трех человек, переправленных в декабре 2025 года.
