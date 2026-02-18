https://ukraina.ru/20260218/na-zapadnoy-ukraine-tamozhenniki-i-pogranichniki-pomogali-uklonistam-sbezhat-po-pasportam-umershikh-1075778435.html

На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умерших

Во Львовской области таможенники и пограничники переправляли мужчин в ЕС по паспортам умерших. Об этом 17 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-02-18T13:35

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075777467_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_b701695738bc283a5113bb877c6e3e45.jpg

Подозрения в уголовно наказуемых деяниях сообщили инспектору таможенного оформления, инспектору пограничной службы и их сообщнику. Организатором схемы, помогавшей уклонистам сбежать с Украины, назван таможенник.Таможенник подыскивал мужчин призывного возраста. К реализации схемы он привлек пограничника и знакомого, "у которого были законные основания для выезда за границу по состоянию здоровья"."Последний доставлял мужчин на автомобиле в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи". Во время контроля происходила подмена документов: вместо собственных паспортов использовали паспорта лиц старше 60 лет, в том числе 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника водителя", - рассказали в ГБР.После внесения пограничником данных в информационную систему автомобиль пересекал границу. В Польши мужчины пользовались своими подлинными документами.Среди сбежавших с Украины по такой схеме значится дезертир, покинувший воинскую часть. Проверяется причастность к переправке еще двух человек.Стоимость "услуги" составляла около $15 тыс с человека. При этом задокументировано, что пограничник получил столько же за трех человек, переправленных в декабре 2025 года.Ранее на эту тему: ГБР заочно подозревает бывшего руководителя Одесского областного ТЦКБольше новостей дня представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

