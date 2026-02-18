https://ukraina.ru/20260218/peskov-prizval-ne-doveryat-utechkam-o-peregovorakh-khronika-sobytiy-na-1300-18-fevralya--1075770011.html

Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля

Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля - 18.02.2026

Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля

Кремль призвал не гадать о теме переговоров в Женеве до их завершения. Захарова обвинила Запад в саботаже переговоров по Украине. Тем временем США готовятся отменять санкции, которые не сработали

Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве завершились, передает корреспондент РИА Новости.Делегация России вышла к СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений, касающихся переговорного процесса в Женеве, отношений с Кубой и действий киевского режима. Отвечая на вопросы журналистов о ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве, Песков призвал не торопиться с выводами. "Пока вряд ли следует говорить о том, что именно обсуждалось на переговорах по Украине в Женеве, нужно дождаться завершения этого раунда", — подчеркнул он.Представитель Кремля также сообщил, что если по итогам встречи появится информация, которой можно будет поделиться с общественностью, это сделает глава российской делегации Владимир Мединский."Если по итогам переговоров будет информация, Мединский поделится ей со СМИ", — заявил Песков.Отдельно Песков прокомментировал недавнее решение Владимира Зеленского ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, вопрос о том, почему это произошло именно сейчас, следует адресовать киевскому режиму.Коснулся пресс-секретарь и темы Кубы. Песков подчеркнул, что Россия последовательно выступает против топливной блокады острова. В подтверждение этих слов он сообщил о планах Владимира Путина: сегодня президент примет в Кремле министра иностранных дел Кубы. Кроме того, глава государства встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой после участия в заседании наблюдательного совета агентства."Всё идет в ход": Захарова о попытках не допустить мирного процессаВ то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что противники урегулирования задействуют любые методы, чтобы не допустить успешного завершения переговорного процесса по Украине. Свою оценку она высказала в эфире радио Sputnik, комментируя ход трехсторонних переговоров в Женеве."Все, что только можно сделать для срыва переговоров — это к началу нашего разговора: комментарии, заявления, технические параметры. Это все идет в ход, лишь бы только не дать этому мирному не самому урегулированию, а направлению, в принципе, состояться", — подчеркнула дипломат.По ее словам, противники мира активизировались именно в тот момент, когда появилась реальная перспектива начала урегулирования. Пока Европа спорит о 20-м пакете, США готовятся отменять санкцииМежду тем Соединенные Штаты провели значительную подготовительную работу по изучению сценариев возможного снятия ограничений с Российской Федерации. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.По его слова, американские юристы активно работали над этим вопросом еще прошлым летом. "Многие американские юристы работали сверхурочно прошлым летом, после того как Трамп надавил на Украину с целью начала нового раунда переговоров, чтобы изучить возможные сценарии снятия санкций с России. Другими словами, значительная часть подготовительной работы уже проделана", — цитирует издание Лорда.В России неоднократно подчеркивали, что страна успешно справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентируют внимание, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных государствах не раз звучали мнения о неэффективности ограничительных мер против России.Накануне в Евросоюзе возникли острые разногласия при согласовании 20-го пакета антироссийских санкций. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на европейские источники, сразу несколько стран-членов ЕС выступили против ключевых ограничительных мер, предложенных Брюсселем.Греция и Мальта категорически отвергают полный запрет на предоставление любых услуг для морских поставок российской нефти. Для этих государств, традиционно связанных с судоходным бизнесом, предлагаемые меры могут обернуться серьёзными экономическими потерями.Ещё один блок противоречий касается географических санкций. Италия и Венгрия возражают против введения ограничений в отношении грузинского порта Кулеви, через который также может идти торговля с Россией. Греция и Мальта, в свою очередь, выступают против аналогичных санкций в отношении одного из портов Индонезии.Кроме того, Италия и Испания выразили сомнения в целесообразности санкционного давления на один из банков на Кубе. Мадрид и Рим, поддерживающие традиционные связи с островом, очевидно, не готовы жертвовать этими отношениями ради очередного пакета ограничений против Москвы.

