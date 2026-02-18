https://ukraina.ru/20260218/realnye-boevye-izdeliya-a-ne-mulyazhi-sekrety-obucheniya-minnomu-delu-na-russkom-fronte-1075786196.html

Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте

"Атаман" и боеприпасы: урок инженерной подготовки для бойцов СВО Украина.ру, 18.02.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075786386_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_deafd7b10f8e049a5463201013a68d33.png

"Атаман" и боеприпасы: урок инженерной подготовки для бойцов СВО Съемочная группа Украина.ру представляет репортаж из класса инженерной подготовки батальона имени Василия Маргелова, где бойцам показывают все, с чем они могут столкнуться на поле боя. Руководитель класса с позывным "Атаман" проводит экскурсию журналисту Александру Чаленко по своему арсеналу: противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, тротиловые шашки, детонирующий шнур и средства взрывания. Здесь сознательно работают с боевыми образцами, чтобы с первых дней обучения бойцы переставали бояться взрывчатки и учились обращаться с ней профессионально. В кадре — и отечественные боеприпасы, и образцы противника: американская граната М67, боеприпасы стран бывшего Варшавского договора и современные российские гранаты, которые сейчас реально используются на фронте.

