Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/realnye-boevye-izdeliya-a-ne-mulyazhi-sekrety-obucheniya-minnomu-delu-na-russkom-fronte-1075786196.html
Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте - 18.02.2026 Украина.ру
Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
"Атаман" и боеприпасы: урок инженерной подготовки для бойцов СВО Украина.ру, 18.02.2026
2026-02-18T16:21
2026-02-18T16:21
видео
александр чаленко
украина.ру
минобороны рф
взрыв
мины
инженерные войска
сво
дзен новости сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075786386_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_deafd7b10f8e049a5463201013a68d33.png
"Атаман" и боеприпасы: урок инженерной подготовки для бойцов СВО Съемочная группа Украина.ру представляет репортаж из класса инженерной подготовки батальона имени Василия Маргелова, где бойцам показывают все, с чем они могут столкнуться на поле боя. Руководитель класса с позывным "Атаман" проводит экскурсию журналисту Александру Чаленко по своему арсеналу: противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, тротиловые шашки, детонирующий шнур и средства взрывания. Здесь сознательно работают с боевыми образцами, чтобы с первых дней обучения бойцы переставали бояться взрывчатки и учились обращаться с ней профессионально. В кадре — и отечественные боеприпасы, и образцы противника: американская граната М67, боеприпасы стран бывшего Варшавского договора и современные российские гранаты, которые сейчас реально используются на фронте.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075786386_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_fad79f35e3ae91a1653bcc926639de0f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр чаленко, украина.ру, минобороны рф, взрыв, мины, инженерные войска, сво, дзен новости сво, спецоперация, новости сво россия, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, Минобороны РФ, взрыв, мины, инженерные войска, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, новости СВО Россия

Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте

16:21 18.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
"Атаман" и боеприпасы: урок инженерной подготовки для бойцов СВО
Съемочная группа Украина.ру представляет репортаж из класса инженерной подготовки батальона имени Василия Маргелова, где бойцам показывают все, с чем они могут столкнуться на поле боя. Руководитель класса с позывным "Атаман" проводит экскурсию журналисту Александру Чаленко по своему арсеналу: противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, тротиловые шашки, детонирующий шнур и средства взрывания.
Здесь сознательно работают с боевыми образцами, чтобы с первых дней обучения бойцы переставали бояться взрывчатки и учились обращаться с ней профессионально. В кадре — и отечественные боеприпасы, и образцы противника: американская граната М67, боеприпасы стран бывшего Варшавского договора и современные российские гранаты, которые сейчас реально используются на фронте.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр ЧаленкоУкраина.руМинобороны РФвзрывминыинженерные войскаСВОдзен новости СВОСпецоперацияновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния