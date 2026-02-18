Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину - 18.02.2026 Украина.ру
Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
Украина испытывает дефицит вооружений: Европа не справляется с собственными поставками, США действуют с минимальными усилиями, а боевые потери техники только... Украина.ру, 18.02.2026
Украина испытывает дефицит вооружений: Европа не справляется с собственными поставками, США действуют с минимальными усилиями, а боевые потери техники только увеличивают нагрузку на украинскую армиюЭксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов объяснил, почему Украина испытывает дефицит вооружений. Подробнее в видео с анализом причин и последствий.
Видео, Украина, Европа, США, Россия, ВСУ

Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину

17:23 18.02.2026
 
Украина испытывает дефицит вооружений: Европа не справляется с собственными поставками, США действуют с минимальными усилиями, а боевые потери техники только увеличивают нагрузку на украинскую армию
Эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов объяснил, почему Украина испытывает дефицит вооружений. Подробнее в видео с анализом причин и последствий.
Лента новостейМолния