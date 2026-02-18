Нерв войны спал: Куликов раскрыл, почему теперь США не "вбухивают", а зарабатывают на Украине - 18.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260218/nerv-voyny-spal-kulikov-raskryl-pochemu-teper-ssha-ne-vbukhivayut-a-zarabatyvayut-na-ukraine-1075731027.html
Нерв войны спал: Куликов раскрыл, почему теперь США не "вбухивают", а зарабатывают на Украине
Нерв войны спал: Куликов раскрыл, почему теперь США не "вбухивают", а зарабатывают на Украине - 18.02.2026 Украина.ру
Нерв войны спал: Куликов раскрыл, почему теперь США не "вбухивают", а зарабатывают на Украине
Внутри Америки нерв войны на Украине спал — население довольно, потому что Штаты больше не тратят, а зарабатывают на конфликте. Европа продолжает вкладывать средства, но это уже не проблема Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о положении Трампа, Куликов отметил важный сдвиг в восприятии конфликта американским обществом. "Тем не менее, нерв войны на Украине внутри Америки спал. Штаты больше не тратят на это большое количество денег. Тратят европейцы. Европа тратит, Америка зарабатывает. Американское население это устраивает", — заявил политолог.По словам собеседника издания, риторика изменилась кардинально. "Мы вбухивали сотни миллиардов долларов в проигрышную кампанию. А сейчас мы от этой проигрышной кампании деньги получаем". В этом смысле одну из сложностей Трамп прошел", — пояснил Куликов.Эксперт подчеркнул, что теперь у Трампа развязаны руки для других задач. "Но ему очень нужно, чтобы мирные соглашения были достигнуты, потому что он хочет дальше развивать отношения с Россией. Не потому, что он нас так любит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.На тему экономической ситуации на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно" на сайте Украина.ру.
сша
украина
европа
америка
Украина.ру
Внутри Америки нерв войны на Украине спал — население довольно, потому что Штаты больше не тратят, а зарабатывают на конфликте. Европа продолжает вкладывать средства, но это уже не проблема Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о положении Трампа, Куликов отметил важный сдвиг в восприятии конфликта американским обществом. "Тем не менее, нерв войны на Украине внутри Америки спал. Штаты больше не тратят на это большое количество денег. Тратят европейцы. Европа тратит, Америка зарабатывает. Американское население это устраивает", — заявил политолог.
По словам собеседника издания, риторика изменилась кардинально. "Мы вбухивали сотни миллиардов долларов в проигрышную кампанию. А сейчас мы от этой проигрышной кампании деньги получаем". В этом смысле одну из сложностей Трамп прошел", — пояснил Куликов.
Эксперт подчеркнул, что теперь у Трампа развязаны руки для других задач. "Но ему очень нужно, чтобы мирные соглашения были достигнуты, потому что он хочет дальше развивать отношения с Россией. Не потому, что он нас так любит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.
На тему экономической ситуации на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния