Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно

Отметим оттепель глотком свежей кремлевской пропаганды.

Накануне Масленицы в России снизился "индекс блинов": стоимость приготовления блинов на семью из четырех человек по сравнению с прошлым годом упала на 6%.Одновременно с этим пришли свежие данные от Минсельхоза России: по итогам 2025 года сельхозпроизводство в стране выросло на 5%. Собран третий по объему в истории урожай зерна; обновлены рекорды по зернобобовым культурам, сое и рапсу. Хотя экономика разорвана в клочья, и по всей стране бабушки переходят на мясо ежей, выполняются и перевыполняются планы по самообеспечению ключевыми видами продовольствия:- зерно — 161%;- рыба и рыбопродукты — 128,8%;- мясо — 102%;- картофель — 97,9%;- овощи и бахчевые — 89,6%.Но главное в другом: "продолжаются работы по повышению эффективности и снижению себестоимости производства, в том числе за счёт развития селекции, генетики и внедрения современных технологий". Иными словами, идут инвестиции в развитие и в будущее.На этом фоне любопытно взглянуть на ситуацию на Украине.Как водится, здесь царит перпетуум-перемога: по заявлениям экспертов и официальных лиц, "украинский агросектор перешел от режима выживания к режиму структурной трансформации".Теперь переведем это на русский язык.Зерновых и масличных культур в 2025 году было собрано порядка 75 млн тонн (для сравнения: в 2021 было 106 млн, в 2024 — около 82 млн), то есть налицо устойчивый нисходящий тренд. То же самое с кукурузой: по сравнению с прошлым годом - минус миллион тонн.Но интересно то, что посевные площади остаются примерно теми же, и производители начинают переходить в основном на масличные культуры.Почему же падает производство зерновых?Главная причина: к данному моменту на Украине маржинальность зерновых (пшеница, кукуруза) приближается к нулю или отрицательным значениям. Причин три: заоблачная стоимость логистики, резкий рост затрат на энергию (пламенный привет российским ВКС) и снижение урожайности из-за отсутствия денег на генетику и селекцию. Логистика до порта покупателя подорожала на 20%, фрахт судов стоит $35–37 за тонну (из-за военных рисков). В итоге производители вынуждены продавать ту же кукурузу по $140–150, в то время как ее полная себестоимость с учетом дорогих удобрений и топлива — около $160–170.На днях какие-то персонажи из украинских властей гордо отрапортовали, что "энергосистема Украины становится децентрализованной": по всей видимости, имелись в виду массовые поставки бензиновых и дизельных генераторов из Европы. Все это хорошо, но использование генераторов для сушки и переработки кукурузы прибавляет к себестоимости минимум 30 процентов, то есть потужная "децентрализованная генерация" делает украинскую агропродукцию (да и любую другую" не просто золотой, а родиевой.По данным Всеукраинской аграрной рады (UAC), выращивание зерновых в 2025 году стало убыточным впервые за 20 лет, а убытки отрасли оцениваются в 3 млрд. долларов.Денег на развитие становится все меньше и меньше, и производители переходят на более простые в производстве культуры (соя, подсолнечник, рапс), которые требуют меньше техники, удобрений, людей и т.д. Этот процесс превращает Украину из когда-то "житницы Европы" в "маслобойню Европы", а это сигнал о необратимом процессе трансформации украинского агропрома.То, что мы наблюдаем - аграрная деградация (или "примитивизация"), которая является прямым продолжением общей деиндустриализации Украины.Ранее достаточно развитый украинский агропром с высокой долей передела, сложными технологиями и добавленной стоимостью динамично скатывается к чисто техническим культурам, которые требуют минимум обработки и сразу уходят на экспорт как сырье.Это убивает собственное животноводство (нет своих зерновых – нет своих дешевых кормов), вся переработка встает и разрушается до точки невозврата. Почвы деградируют (нет денег на удобрения), и после 2-3 лет хищнического выращивания подсолнечника (который убивает землю) на восстановление плодородия и урожайности нужно будет затратить десятилетия и десятки миллиардов долларов.Для низкотехнологичного производства не нужно столько людей, и из украинского агропрома, где уже "некомплект" доходит до 40 процентов, скоро уйдут последние относительно квалифицированные кадры (часть – в бусики ТЦК).Круг замкнулся.В 2025 году агросектор дал 59% всей валютной выручки страны, но это не бизнес – это распродажа последнего.В лучшем случае остатки Украины будут представлять собой бесконечные и безлюдные поля подсолнечника для европейских потребителей, посреди которых будут ржавыми бельмами нарушать пейзаж разрушенные заводы, элеваторы и города.Если ради этого скакал Майдан – молодцы, возьмите с полки пирожок. Хотя нет, для пирожка нужна пшеница. Тогда просто молодцы.

