НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"

НАТО разворачивает производство ракет Patriot PAC-3 в Румынии и Германии, пытаясь восполнить дефицит боеприпасов для ПВО Украины. Однако даже новые мощности не смогут закрыть потребности Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Комментируя ситуацию с обеспечением украинской ПВО, анлитик привел конкретные цифры производства в США. "Американский завод в месяц производит 55 таких ракет. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot", — заявил Кнутов.По словам собеседника издания, даже с учетом развертывания новых производственных мощностей в Европе, дефицит зенитных ракет для Киева сохранится. "Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3, обещанное Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде", — пояснил Кнутов.Эксперт подчеркнул, что заполнение собственных арсеналов стран альянса будет приоритетом для производителей. "Нехватка зенитных ракет - это главная проблема украинской ПВО, потому что арсеналы других стран пустые", — напомнил историк ПВО.Таким образом, Украина будет получать продукцию новых заводов по остаточному принципу, а проблема дефицита ракет для Patriot в обозримом будущем решена не будет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.

