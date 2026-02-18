НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов" - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/nato-stroit-zavody-v-rumynii-i-germanii-knutov-o-tom-gde-ukraina-budet-brat-rakety-dlya-patriotov-1075727008.html
НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"
НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов" - 18.02.2026 Украина.ру
НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"
НАТО разворачивает производство ракет Patriot PAC-3 в Румынии и Германии, пытаясь восполнить дефицит боеприпасов для ПВО Украины. Однако даже новые мощности не смогут закрыть потребности Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-18T05:45
2026-02-18T05:45
новости
украина
румыния
германия
юрий кнутов
борис писториус
нато
владимир зеленский
украина.ру
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
Комментируя ситуацию с обеспечением украинской ПВО, анлитик привел конкретные цифры производства в США. "Американский завод в месяц производит 55 таких ракет. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot", — заявил Кнутов.По словам собеседника издания, даже с учетом развертывания новых производственных мощностей в Европе, дефицит зенитных ракет для Киева сохранится. "Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3, обещанное Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде", — пояснил Кнутов.Эксперт подчеркнул, что заполнение собственных арсеналов стран альянса будет приоритетом для производителей. "Нехватка зенитных ракет - это главная проблема украинской ПВО, потому что арсеналы других стран пустые", — напомнил историк ПВО.Таким образом, Украина будет получать продукцию новых заводов по остаточному принципу, а проблема дефицита ракет для Patriot в обозримом будущем решена не будет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
украина
румыния
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, румыния, германия, юрий кнутов, борис писториус, нато, владимир зеленский, украина.ру, пво, вооружения, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, ракеты, зрк patriot
Новости, Украина, Румыния, Германия, Юрий Кнутов, Борис Писториус, НАТО, Владимир Зеленский, Украина.ру, ПВО, вооружения, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, ракеты, ЗРК Patriot

НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"

05:45 18.02.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
НАТО разворачивает производство ракет Patriot PAC-3 в Румынии и Германии, пытаясь восполнить дефицит боеприпасов для ПВО Украины. Однако даже новые мощности не смогут закрыть потребности Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Комментируя ситуацию с обеспечением украинской ПВО, анлитик привел конкретные цифры производства в США. "Американский завод в месяц производит 55 таких ракет. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot", — заявил Кнутов.
По словам собеседника издания, даже с учетом развертывания новых производственных мощностей в Европе, дефицит зенитных ракет для Киева сохранится.
"Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3, обещанное Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде", — пояснил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что заполнение собственных арсеналов стран альянса будет приоритетом для производителей. "Нехватка зенитных ракет - это главная проблема украинской ПВО, потому что арсеналы других стран пустые", — напомнил историк ПВО.
Таким образом, Украина будет получать продукцию новых заводов по остаточному принципу, а проблема дефицита ракет для Patriot в обозримом будущем решена не будет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРумынияГерманияЮрий КнутовБорис ПисториусНАТОВладимир ЗеленскийУкраина.руПВОвооруженияновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОракетыЗРК Patriot
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:20Главное за ночь 18 февраля
08:00"Косовский прецедент". Как военные преступники создали своё "государство" на костях сербов
07:43ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией
07:19Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины
07:07Замминистра Алмаз Хусаинов: Главный успех для нас — перестать делить регионы России на "новые" и "старые"
06:51Чего ждать от Женевы и причём здесь Иран?
06:30Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада
06:18Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы
06:00Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки
05:45НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"
05:39Пустые квартиры - новая валюта войны? Власти Украины добрались до чужого жилья
05:30"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине
05:15Польша заблудилась в трёх репарационных соснах
05:15"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России
05:00Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин
05:00Как устроена "стена дронов"? Кнутов раскрыл, как ВСУ тестируют систему с британскими лазерами и ИИ
05:00"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США
04:46Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дмитрий Куликов: Чтобы выстраивать отношения с Россией, США надо закрыть конфликт на Украине
04:26Гражданина России задержали в Стокгольме по запросу США
Лента новостейМолния