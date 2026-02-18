https://ukraina.ru/20260218/itogi-180226-peregovory-v-zheneve-vzryvy-v-ttsk-i-sanktsii-protiv-lukashenko-1075789139.html

Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко

Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко - 18.02.2026 Украина.ру

Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко

18.02.2026

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: итоги второго раунда переговоров по Украине в Женеве. Внутри украинской делегации сохраняются разногласия: одно крыло выступает за быстрый мир при посредничестве США, другое — против компромиссов. НАБУ усиливает давление на окружение Зеленского: кто может стать следующим — рассказал политтехнолог Михаил Павлив.Также в выпуске: боксер Александр Усик обсуждает возможное участие в выборах, в Коломые Ивано-Франковской области взорвали здание ТЦК, а Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко.

