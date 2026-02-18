Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/dnepropetrovskiy-universitet-mvd-pomogal-uklonistam-i-dezertiram-sbezhat-s-ukrainy-1075783439.html
Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины
Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины - 18.02.2026 Украина.ру
Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины
Университет МВД Украины в Днепропетровске (переименованном в Днепр) фигурирует в криминальных хрониках. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-02-18T15:10
2026-02-18T15:10
новости
украина
сша
днепропетровск
дмитрий песков
гбр
нацполиция
мвд украины
уклонисты
дезертирство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075781658_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_1c65f4690cba8c2b0bd185cbacc52410.jpg
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении работника Днепровского государственного университета внутренних дел МВД Украины, способствовавшего незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу", - сообщило бюро.Оно отметило, что обвинительный акт направлен в суд.Работник вуза МВД Украины со своим находящим за рубежом знакомым разыскивали желающих сбежать с Украины через социальные сети. За свои услуги они, как и многие другие спасители соотечественников на возмездной основе, предпочитали национальную валюту США."За 7,5 тысячи долларов США с каждого они обещали доставить мужчин в пограничную зону на Закарпатье и показать маршрут обхода пунктов пропуска через лес. Оплату необходимо было производить на криптокошелёк", - рассказали в ГБР.Правоохранитель выполнял роль водителя и получал $1 тыс за каждого беглеца. Для конспирации фигурант снабжал пассажиров фиктивными удостоверениями волонтеров общественной организации. На блокпосте "Ужок" в селе Сянки пограничники обнаружили признаки подделки документов. Также установили, что один из мужчин находился в розыске за самовольное оставление воинской части, другой — за нарушение военного учета.Фигуранта обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)."По другим лицам, причастным к организации схемы, досудебное расследование продолжается", - поведали в ГБР.Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.Также 18 февраля стало известно, что Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
днепропетровск
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075781658_49:0:1208:869_1920x0_80_0_0_be43b4965ad100e1c8aa5e43f438fcbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, днепропетровск, дмитрий песков, гбр, нацполиция, мвд украины, уклонисты, дезертирство , украина-ес, государственная граница, пересечение границы, мобилизация на украине, западная украина
Новости, Украина, США, Днепропетровск, Дмитрий Песков, ГБР, Нацполиция, МВД Украины, уклонисты, дезертирство , Украина-ЕС, государственная граница, пересечение границы, мобилизация на Украине, Западная Украина

Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины

15:10 18.02.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Университет МВД Украины в Днепропетровске (переименованном в Днепр) фигурирует в криминальных хрониках. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении работника Днепровского государственного университета внутренних дел МВД Украины, способствовавшего незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу", - сообщило бюро.
Оно отметило, что обвинительный акт направлен в суд.
Работник вуза МВД Украины со своим находящим за рубежом знакомым разыскивали желающих сбежать с Украины через социальные сети.
За свои услуги они, как и многие другие спасители соотечественников на возмездной основе, предпочитали национальную валюту США.
"За 7,5 тысячи долларов США с каждого они обещали доставить мужчин в пограничную зону на Закарпатье и показать маршрут обхода пунктов пропуска через лес. Оплату необходимо было производить на криптокошелёк", - рассказали в ГБР.
Правоохранитель выполнял роль водителя и получал $1 тыс за каждого беглеца. Для конспирации фигурант снабжал пассажиров фиктивными удостоверениями волонтеров общественной организации.
На блокпосте "Ужок" в селе Сянки пограничники обнаружили признаки подделки документов. Также установили, что один из мужчин находился в розыске за самовольное оставление воинской части, другой — за нарушение военного учета.
Фигуранта обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
"По другим лицам, причастным к организации схемы, досудебное расследование продолжается", - поведали в ГБР.
Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
Также 18 февраля стало известно, что Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволку
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАДнепропетровскДмитрий ПесковГБРНацполицияМВД УкраиныуклонистыдезертирствоУкраина-ЕСгосударственная границапересечение границымобилизация на УкраинеЗападная Украина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния