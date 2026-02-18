https://ukraina.ru/20260218/dnepropetrovskiy-universitet-mvd-pomogal-uklonistam-i-dezertiram-sbezhat-s-ukrainy-1075783439.html
Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины
Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины
Университет МВД Украины в Днепропетровске (переименованном в Днепр) фигурирует в криминальных хрониках. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении работника Днепровского государственного университета внутренних дел МВД Украины, способствовавшего незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу", - сообщило бюро.Оно отметило, что обвинительный акт направлен в суд.Работник вуза МВД Украины со своим находящим за рубежом знакомым разыскивали желающих сбежать с Украины через социальные сети. За свои услуги они, как и многие другие спасители соотечественников на возмездной основе, предпочитали национальную валюту США."За 7,5 тысячи долларов США с каждого они обещали доставить мужчин в пограничную зону на Закарпатье и показать маршрут обхода пунктов пропуска через лес. Оплату необходимо было производить на криптокошелёк", - рассказали в ГБР.Правоохранитель выполнял роль водителя и получал $1 тыс за каждого беглеца. Для конспирации фигурант снабжал пассажиров фиктивными удостоверениями волонтеров общественной организации. На блокпосте "Ужок" в селе Сянки пограничники обнаружили признаки подделки документов. Также установили, что один из мужчин находился в розыске за самовольное оставление воинской части, другой — за нарушение военного учета.Фигуранта обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)."По другим лицам, причастным к организации схемы, досудебное расследование продолжается", - поведали в ГБР.Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.Также 18 февраля стало известно, что Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
