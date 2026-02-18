https://ukraina.ru/20260218/dnepropetrovskiy-universitet-mvd-pomogal-uklonistam-i-dezertiram-sbezhat-s-ukrainy-1075783439.html

Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины

Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины - 18.02.2026 Украина.ру

Днепропетровский университет МВД помогал уклонистам и дезертирам сбежать с Украины

Университет МВД Украины в Днепропетровске (переименованном в Днепр) фигурирует в криминальных хрониках. Об этом 18 февраля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-02-18T15:10

2026-02-18T15:10

2026-02-18T15:10

новости

украина

сша

днепропетровск

дмитрий песков

гбр

нацполиция

мвд украины

уклонисты

дезертирство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075781658_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_1c65f4690cba8c2b0bd185cbacc52410.jpg

"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении работника Днепровского государственного университета внутренних дел МВД Украины, способствовавшего незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу", - сообщило бюро.Оно отметило, что обвинительный акт направлен в суд.Работник вуза МВД Украины со своим находящим за рубежом знакомым разыскивали желающих сбежать с Украины через социальные сети. За свои услуги они, как и многие другие спасители соотечественников на возмездной основе, предпочитали национальную валюту США."За 7,5 тысячи долларов США с каждого они обещали доставить мужчин в пограничную зону на Закарпатье и показать маршрут обхода пунктов пропуска через лес. Оплату необходимо было производить на криптокошелёк", - рассказали в ГБР.Правоохранитель выполнял роль водителя и получал $1 тыс за каждого беглеца. Для конспирации фигурант снабжал пассажиров фиктивными удостоверениями волонтеров общественной организации. На блокпосте "Ужок" в селе Сянки пограничники обнаружили признаки подделки документов. Также установили, что один из мужчин находился в розыске за самовольное оставление воинской части, другой — за нарушение военного учета.Фигуранта обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)."По другим лицам, причастным к организации схемы, досудебное расследование продолжается", - поведали в ГБР.Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.Также 18 февраля стало известно, что Штабного начальника в Кировоградской области будут судить за выплаты сбежавшим в самоволкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

днепропетровск

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, днепропетровск, дмитрий песков, гбр, нацполиция, мвд украины, уклонисты, дезертирство , украина-ес, государственная граница, пересечение границы, мобилизация на украине, западная украина