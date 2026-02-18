Дмитрий Куликов: Чтобы выстраивать отношения с Россией, США надо закрыть конфликт на Украине - 18.02.2026 Украина.ру
Дмитрий Куликов: Чтобы выстраивать отношения с Россией, США надо закрыть конфликт на Украине
Дональд Трамп заинтересован в нормализации отношений с Россией из геополитического расчета. Америке нужно выстроить равносторонний треугольник с Москвой и Пекином, чтобы избежать противостояния на два фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
По словам эксперта, Трампу очень нужно, чтобы по Украине были достигнуты мирные соглашения, потому что он хочет дальше развивать отношения с Россией. "Не потому, что он нас так любит. А потому, что есть треугольник "Россия — США — Китай", — добавил он.Американцы считают, что если с помощью войны на Украине не удалось уничтожить Россию, то отношения США с Россией должны быть не хуже, чем у США с Китаем, чтобы этот треугольник был хотя бы равносторонним по дистанции, заявил политолог.По словам собеседника издания, это формула определенных сил в США. "Это старая формула тех сил, которые считают, что противостояние на два фронта Америке противопоказано", — пояснил Куликов.По мнению эксперта, Трамп понимает, что сломать отношения России и Китая почти невозможно. "Но построить с Россией такие отношения, чтобы мы были заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации, теоретически можно. И чтобы начать их строить, надо закрыть конфликт на Украине, который развязали США, хотя и при другой команде", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Куликов: Чтобы выстраивать отношения с Россией, США надо закрыть конфликт на Украине

Дональд Трамп заинтересован в нормализации отношений с Россией из геополитического расчета. Америке нужно выстроить равносторонний треугольник с Москвой и Пекином, чтобы избежать противостояния на два фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
По словам эксперта, Трампу очень нужно, чтобы по Украине были достигнуты мирные соглашения, потому что он хочет дальше развивать отношения с Россией. "Не потому, что он нас так любит. А потому, что есть треугольник "Россия — США — Китай", — добавил он.
Американцы считают, что если с помощью войны на Украине не удалось уничтожить Россию, то отношения США с Россией должны быть не хуже, чем у США с Китаем, чтобы этот треугольник был хотя бы равносторонним по дистанции, заявил политолог.
По словам собеседника издания, это формула определенных сил в США. "Это старая формула тех сил, которые считают, что противостояние на два фронта Америке противопоказано", — пояснил Куликов.
По мнению эксперта, Трамп понимает, что сломать отношения России и Китая почти невозможно. "Но построить с Россией такие отношения, чтобы мы были заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации, теоретически можно. И чтобы начать их строить, надо закрыть конфликт на Украине, который развязали США, хотя и при другой команде", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.
Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
