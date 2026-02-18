https://ukraina.ru/20260218/chego-zhdat-ot-zhenevy-i-prichm-zdes-iran-1075746865.html

Чего ждать от Женевы и причём здесь Иран?

Чего ждать от Женевы и причём здесь Иран?

В Женеве стартовали трёхсторонние переговоры, которые рассчитанные на два дня. Ждать информации об итогах первого дня встречи не стоит, по словам Дмитрия Пескова. Совещания делегаций уже традиционно проходят за закрытыми дверьми.

Впрочем, даже повестка дня не определена. Российская делегация, которую в этот раз возглавляет Мединский, заявила, что речь пойдет о территориальных вопросах, а украинская делегация настаивает, что обсуждать будут только гуманитарные вопросы и энергетическое перемирие. В западной прессе появилась информации, что в рядах украинской делегации появились разногласия – проамериканское крыло считает, что нужно принять предложение Трампа о скорейшем завершении конфликта. Пробританское крыло настроено на дальнейшую эскалацию. Что из это получится и какие еще вопросы будут обсуждать в Женеве – анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаМинистр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич примут участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Вообще составы делегаций представительные. Но, судя по заявлениям, ничего не ждет даже Трамп. А американские представители в Женеве ведь еще будут вести переговоры по Ирану. Вроде их никто не отменял. В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов, но точно решат делегации на месте и пройдут в закрытом для прессы режиме. "Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет", - отметил представитель Кремля. Источники сообщают, что переговоры будут касаться минимум пяти треков. "Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно - экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности", - пишет ТАСС. При этом глава РФПИ, в отличие от членов переговорной делегации, должен покинуть Женеву сегодня (17.02 - Ред.) вечером.Политолог Максим ЖаровВ Женеве сегодня команда Трампа устроила переговорный конвейер. И Москва с Киевом вынуждены ожидать окончания переговоров США с Ираном, которые в этом конвейере идут первыми. Судя по открытым данным, Иран подготовился к этому раунду очень хорошо. И качает "маятник ожиданий" — то заманивая Трампа "суперпакетом экономических сделок", то угрожая перекрыть Ормузский пролив и устраивая там сегодня локальные учения. На этом фоне украинский трек теряется. Кремлю удалось таки раскачать Трампа на словесные интервенции в адрес Зеленского в "духе Анкориджа" ("он должен поторопиться заключить сделку"). Но по факту это конфигурации переговорной позиции Киева не изменило, как не изменил ее довольно неуклюжий арест на границе экс-министра Галущенко. Но посмотрим, чем завершатся сегодня в Женеве переговоры Москвы и Киева с уставшими от Ирана Уиткоффом и Кушнером.Политолог Юрий БаранчикСША и Иран готовятся ко второму раунду переговоров в Женеве, который пройдет 17 февраля, и, судя по всему, Тегеран решил сменить тактику: вместо привычной конфронтации иранская делегация везет в Швейцарию развернутое экономическое предложение для Вашингтона. Речь идет о том, чтобы дать американскому бизнесу реально заработать на Иране – в обмен на послабления в главных вопросах, которые десятилетиями делили две страны. По информации израильских СМИ, иранцы намерены представить детальный план, который открывает перед американскими компаниями двери в нефтегазовую отрасль, горнодобывающую промышленность и даже авиацию. Идея проста и прагматична: сделать будущее соглашение не просто политическим компромиссом, а взаимовыгодным контрактом, где США получат быструю и высокую экономическую отдачу. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хамид Ганбари, курирующий экономическую дипломатию, подтвердил, что тема совместных проектов уже вынесена на повестку, и дал понять: Тегеран готов структурировать сделку таким образом, что его природные ресурсы станут залогом, а сам Иран возьмет на себя долговые обязательства. Ганбари прямо намекнул, что ядерная сделка 2015 года, известная как СВПД, провалилась в том числе потому, что ничего не давала американцам в материальном смысле. Теперь же Тегеран пытается сыграть на интересах американского бизнеса, рассчитывая, что жажда прибыли окажется сильнее геополитических амбиций.Иранцы надеются, что, попробовав экономический пряник, Вашингтон смягчит свои требования по ключевым направлениям – будь то полный отказ от обогащения урана, ограничение ракетной программы или прекращение поддержки радикальных группировок на Ближнем Востоке. Очевидно, что такой поворот вряд ли обрадует Израиль. Правительство Биньямина Нетаньяху последовательно выступает за силовое сдерживание Ирана и требует от него жестких уступок без всяких поблажек. И если для Вашингтона экономическая выгода может стать аргументом в пользу более гибкой позиции, то для Израиля любые разговоры о совместных проектах с Тегераном звучат как тревожный звонок. Вопрос в том, сумеет ли иранская дипломатия убедить Белый дом, или израильское лобби окажется сильнее нефтяных контрактов. В общем, многополярный мир потихоньку вылетает в трубу и все эти недавно созданные организации, а США, продемонстрировав решительную силу и готовность ее применять по поводу и без, очень убедительно подтверждают свой статус мирового гегемона.Публицист Алексей ПилькоИнтересно, что же такого может предложить Соединённым Штатам в экономическом плане Иран, чтобы администрация Трампа пошла против интересов Израиля в таком чувствительном для него вопросе как иранский? Скорее всего, ничего. Понятно возможное желание Тегерана откупиться от Вашингтона, но Тель-Авив будет изо всех сил стараться сорвать сделку и скорее всего преуспеет в этом. Тем более, что и без Израиля США прекрасно понимают, что свержение нынешнего иранского режима предоставит им куда больше экономических выгод, чем любые нынешние предложения Тегерана. Речь вообще может идти об установлении контроля над всей иранской нефтяной промышленностью. И это ещё без учёта того ущерба, который США разгромом Ирана могут нанести геополитическим интересам Китая и России. Поэтому иранская делегация в Швейцарии может даже не стараться. Конечно, всегда есть вероятность чуда и Трамп может резко сдать назад, объявив о сделке с Тегераном и своей очередной политической победе. Однако же более вероятен сценарий переговоров для отвода глаз и внезапного американо-израильского нападения на Иран, которое окажется куда масштабнее событий июня прошлого года.Другие подробности о переговорах - в статье На столе самые сложные вопросы: новый раунд переговоров РФ-Украины-США начинается в Женеве

