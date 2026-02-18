"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине - 18.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260218/a-vdrug-rossiya-poskolznetsya-politolog-obyasnil-zachem-evropa-khochet-zatyanut-voynu-na-ukraine-1075728627.html
"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине
"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине - 18.02.2026 Украина.ру
"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине
США сделали России принципиальное предложение по урегулированию на встрече в Анкоридже, и Москва его приняла. Однако Европа, Великобритания и Киев саботируют выполнение договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об искажении европейцами мирных инициатив, Куликов напомнил предысторию вопроса. "На встрече в Анкоридже по итогам предыдущих переговоров американцы сделали предложение России о принципиальной формуле урегулирования. Мы его приняли. При этом США должны были сделать так, чтобы на эту принципиальную формулу согласились Украина, Евросоюз и Великобритания", — заявил политолог.По словам собеседника издания, ЕС и британцы хотят продолжения конфликта, так как прекращение войны создает для них неудобную политическую ситуацию, когда их накопившиеся проблемы нельзя будет объяснить подготовкой к войне с Россией. "Европе очень бы хотелось, чтобы она стала воюющей стороной. Не де-юре, а де-факто", — пояснил Куликов.Эксперт отметил, что желание воевать у Европы сохраняется, несмотря на понимание бесперспективности. "Им нужно затянуть конфликт по принципу "А вдруг Россия поскользнется? Даже если она не распадется, и мы не завладеем ее активами, мы сможем зафиксировать свою победу". Это желание у них остается. Хотя они понимают, что оно нереализуемо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине

США сделали России принципиальное предложение по урегулированию на встрече в Анкоридже, и Москва его приняла. Однако Европа, Великобритания и Киев саботируют выполнение договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об искажении европейцами мирных инициатив, Куликов напомнил предысторию вопроса.
"На встрече в Анкоридже по итогам предыдущих переговоров американцы сделали предложение России о принципиальной формуле урегулирования. Мы его приняли. При этом США должны были сделать так, чтобы на эту принципиальную формулу согласились Украина, Евросоюз и Великобритания", — заявил политолог.
По словам собеседника издания, ЕС и британцы хотят продолжения конфликта, так как прекращение войны создает для них неудобную политическую ситуацию, когда их накопившиеся проблемы нельзя будет объяснить подготовкой к войне с Россией. "Европе очень бы хотелось, чтобы она стала воюющей стороной. Не де-юре, а де-факто", — пояснил Куликов.
Эксперт отметил, что желание воевать у Европы сохраняется, несмотря на понимание бесперспективности.
"Им нужно затянуть конфликт по принципу "А вдруг Россия поскользнется? Даже если она не распадется, и мы не завладеем ее активами, мы сможем зафиксировать свою победу". Это желание у них остается. Хотя они понимают, что оно нереализуемо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.
Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
