https://ukraina.ru/20260218/a-vdrug-rossiya-poskolznetsya-politolog-obyasnil-zachem-evropa-khochet-zatyanut-voynu-na-ukraine-1075728627.html

"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине

"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине - 18.02.2026 Украина.ру

"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине

США сделали России принципиальное предложение по урегулированию на встрече в Анкоридже, и Москва его приняла. Однако Европа, Великобритания и Киев саботируют выполнение договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

2026-02-18T05:30

2026-02-18T05:30

2026-02-18T05:30

новости

россия

украина

европа

сергей лавров

украина.ру

куликов дмитрий

конфликт

война

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об искажении европейцами мирных инициатив, Куликов напомнил предысторию вопроса. "На встрече в Анкоридже по итогам предыдущих переговоров американцы сделали предложение России о принципиальной формуле урегулирования. Мы его приняли. При этом США должны были сделать так, чтобы на эту принципиальную формулу согласились Украина, Евросоюз и Великобритания", — заявил политолог.По словам собеседника издания, ЕС и британцы хотят продолжения конфликта, так как прекращение войны создает для них неудобную политическую ситуацию, когда их накопившиеся проблемы нельзя будет объяснить подготовкой к войне с Россией. "Европе очень бы хотелось, чтобы она стала воюющей стороной. Не де-юре, а де-факто", — пояснил Куликов.Эксперт отметил, что желание воевать у Европы сохраняется, несмотря на понимание бесперспективности. "Им нужно затянуть конфликт по принципу "А вдруг Россия поскользнется? Даже если она не распадется, и мы не завладеем ее активами, мы сможем зафиксировать свою победу". Это желание у них остается. Хотя они понимают, что оно нереализуемо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.

россия

украина

европа

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, сергей лавров, украина.ру, куликов дмитрий, конфликт, война, война на украине, евросоюз, великобритания, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво