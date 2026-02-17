https://ukraina.ru/20260217/vsu-terroriziruyut-mirnoe-naselenie-vs-rf-otvechayut-geranyami-novosti-k-etomu-chasu-1075754278.html

ВСУ терроризируют мирное население, ВС РФ отвечают "Геранями". Новости к этому часу

ВСУ терроризируют мирное население, ВС РФ отвечают "Геранями". Новости к этому часу - 17.02.2026 Украина.ру

ВСУ терроризируют мирное население, ВС РФ отвечают "Геранями". Новости к этому часу

Украинская армия целенаправленно атакует дронами мирных жителей приграничных регионов России. Об этом 17 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-17T20:01

2026-02-17T20:01

2026-02-17T20:02

россия

вооруженные силы украины

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

спецоперация

запорожская область

евгений балицкий

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_0:42:1086:653_1920x0_80_0_0_91b1bd0973fc37c17c8a6977cc2e1728.jpg

🟥 В результате обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области погибла мирная жительница, сообщил губернатор Евгений Балицкий;🟥 Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей - губернатор Вячеслав Гладков;🟥 Мужчина погиб в Курской области - ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района - погиб мужчина. Другая атака пришлась на автомобиль в селе Белица Беловского района - водитель жив, сообщил губернатор Александр Хинштейн; 🟥"Герани" движутся к целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях;🟥 В Сумах беспилотники ВС РФ наносят новые удары по объектам в городе;🟥 Ракетный удар нанесён по Глухову Сумской области;🟥 Взрывы зафиксированы в Николаеве;🟥О продвижении ВС РФ в Константиновке сообщает военблогер Анатолий Радов;🟥 Продвижение ВС РФ в районе н.п. Гришино отмечает ТГ-канал "Divgen";🟥 Военнослужащие ВСУ сдались в плен на Красноармейском направлении российским бойцам из группировки "Центр" - Минобороны РФ опубликовало репортаж об этом.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе ОдессыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

донбасс

белгородская область

курская область

сумская область

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация, запорожская область, евгений балицкий, вячеслав гладков, украина.ру, украинская армия, бпла сегодня, атака бпла, военные преступления, мирные жители, всу, донбасс, кто, белгородская область, курская область, сумская область, николаев