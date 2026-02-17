https://ukraina.ru/20260217/vsu-terroriziruyut-mirnoe-naselenie-vs-rf-otvechayut-geranyami-novosti-k-etomu-chasu-1075754278.html
ВСУ терроризируют мирное население, ВС РФ отвечают "Геранями". Новости к этому часу
Украинская армия целенаправленно атакует дронами мирных жителей приграничных регионов России. Об этом 17 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В результате обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области погибла мирная жительница, сообщил губернатор Евгений Балицкий;🟥 Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей - губернатор Вячеслав Гладков;🟥 Мужчина погиб в Курской области - ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района - погиб мужчина. Другая атака пришлась на автомобиль в селе Белица Беловского района - водитель жив, сообщил губернатор Александр Хинштейн; 🟥"Герани" движутся к целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях;🟥 В Сумах беспилотники ВС РФ наносят новые удары по объектам в городе;🟥 Ракетный удар нанесён по Глухову Сумской области;🟥 Взрывы зафиксированы в Николаеве;🟥О продвижении ВС РФ в Константиновке сообщает военблогер Анатолий Радов;🟥 Продвижение ВС РФ в районе н.п. Гришино отмечает ТГ-канал "Divgen";🟥 Военнослужащие ВСУ сдались в плен на Красноармейском направлении российским бойцам из группировки "Центр" - Минобороны РФ опубликовало репортаж об этом.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе ОдессыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ терроризируют мирное население, ВС РФ отвечают "Геранями". Новости к этому часу
20:01 17.02.2026 (обновлено: 20:02 17.02.2026)
Украинская армия целенаправленно атакует дронами мирных жителей приграничных регионов России. Об этом 17 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В результате обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области погибла мирная жительница, сообщил губернатор Евгений Балицкий;
🟥 Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей - губернатор Вячеслав Гладков;
🟥 Мужчина погиб в Курской области - ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района - погиб мужчина. Другая атака пришлась на автомобиль в селе Белица Беловского района - водитель жив, сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟥"Герани" движутся к целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях;
🟥 В Сумах беспилотники ВС РФ наносят новые удары по объектам в городе;
🟥 Ракетный удар нанесён по Глухову Сумской области;
🟥 Взрывы зафиксированы в Николаеве;
🟥О продвижении ВС РФ в Константиновке сообщает военблогер Анатолий Радов;
🟥 Продвижение ВС РФ в районе н.п. Гришино отмечает ТГ-канал "Divgen";
🟥 Военнослужащие ВСУ сдались в плен на Красноармейском направлении российским бойцам из группировки "Центр" - Минобороны РФ опубликовало репортаж об этом.
