https://ukraina.ru/20260217/tochka-prilozheniya-smeschaetsya-ekspert-suchkov-o-tom-pochemu-ssha-ne-fiksiruyutsya-na-odnom-teatre-voyny-1075688249.html

"Точка приложения смещается": эксперт Сучков о том, почему США не фиксируются на одном театре войны

"Точка приложения смещается": эксперт Сучков о том, почему США не фиксируются на одном театре войны - 17.02.2026 Украина.ру

"Точка приложения смещается": эксперт Сучков о том, почему США не фиксируются на одном театре войны

Интересы США распространяются на весь мир, и точка приложения усилий может смещаться в любой момент. Мнение о том, что из-за Ирана Украина отошла для Трампа на второй план не соответствует действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

2026-02-17T04:30

2026-02-17T04:30

2026-02-17T04:30

новости

сша

украина

дональд трамп

украина.ру

иран

ближний восток

вооруженные силы украины

арктика

гренландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/30/1018343030_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_50041ec956090c0473f1a70094bb0fa9.jpg

Отвечая на вопрос о том, является ли противостояние на Ближнем Востоке приоритетным, Сучков дал однозначный ответ. "Нет. США — это держава, которая имеет интересы по всему миру. Конкретная точка приложения усилий в определенный исторический момент может смещаться", — заявил эксперт.По словам аналитика, информационная повестка часто пытается убедить нас в приоритетности того или иного региона, но это лишь вопрос текущего момента. "В начале года это было западное полушарие, их "внутренний дворик", много говорили о пресловутой доктрине Монро. Сейчас в связи с эскалацией вокруг Ирана нас хотят убедить в том, что это Ближний Восток", — пояснил Сучков.Он подчеркнул, что доктринальные американские документы говорят, что все так или иначе вращается вокруг Китая. "При этом сам Трамп много времени уделяет стремлению забрать Гренландию, говоря о важности Арктики. Исходя из этого ясно, что набор интересов США распространяется по всему миру", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.

сша

украина

иран

ближний восток

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, иран, ближний восток, вооруженные силы украины, арктика, гренландия, главные новости, международные отношения, международная политика, геополитика