"Точка приложения смещается": эксперт Сучков о том, почему США не фиксируются на одном театре войны - 17.02.2026
"Точка приложения смещается": эксперт Сучков о том, почему США не фиксируются на одном театре войны
"Точка приложения смещается": эксперт Сучков о том, почему США не фиксируются на одном театре войны
Интересы США распространяются на весь мир, и точка приложения усилий может смещаться в любой момент. Мнение о том, что из-за Ирана Украина отошла для Трампа на второй план не соответствует действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
2026-02-17T04:30
2026-02-17T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/30/1018343030_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_50041ec956090c0473f1a70094bb0fa9.jpg
Отвечая на вопрос о том, является ли противостояние на Ближнем Востоке приоритетным, Сучков дал однозначный ответ. "Нет. США — это держава, которая имеет интересы по всему миру. Конкретная точка приложения усилий в определенный исторический момент может смещаться", — заявил эксперт.По словам аналитика, информационная повестка часто пытается убедить нас в приоритетности того или иного региона, но это лишь вопрос текущего момента. "В начале года это было западное полушарие, их "внутренний дворик", много говорили о пресловутой доктрине Монро. Сейчас в связи с эскалацией вокруг Ирана нас хотят убедить в том, что это Ближний Восток", — пояснил Сучков.Он подчеркнул, что доктринальные американские документы говорят, что все так или иначе вращается вокруг Китая. "При этом сам Трамп много времени уделяет стремлению забрать Гренландию, говоря о важности Арктики. Исходя из этого ясно, что набор интересов США распространяется по всему миру", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
04:30 17.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Савельев
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости . Станислав Савельев
Интересы США распространяются на весь мир, и точка приложения усилий может смещаться в любой момент. Мнение о том, что из-за Ирана Украина отошла для Трампа на второй план не соответствует действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Отвечая на вопрос о том, является ли противостояние на Ближнем Востоке приоритетным, Сучков дал однозначный ответ. "Нет. США — это держава, которая имеет интересы по всему миру. Конкретная точка приложения усилий в определенный исторический момент может смещаться", — заявил эксперт.
По словам аналитика, информационная повестка часто пытается убедить нас в приоритетности того или иного региона, но это лишь вопрос текущего момента.
"В начале года это было западное полушарие, их "внутренний дворик", много говорили о пресловутой доктрине Монро. Сейчас в связи с эскалацией вокруг Ирана нас хотят убедить в том, что это Ближний Восток", — пояснил Сучков.
Он подчеркнул, что доктринальные американские документы говорят, что все так или иначе вращается вокруг Китая. "При этом сам Трамп много времени уделяет стремлению забрать Гренландию, говоря о важности Арктики. Исходя из этого ясно, что набор интересов США распространяется по всему миру", — добавил собеседник издания.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния