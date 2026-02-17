https://ukraina.ru/20260217/stoit-li-zelenskomu-zatyagivat-peregovory-rasschityvaya-na-pobedu-dempartii-v-kongresse-ssha-1075733028.html

Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?

Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?

Бытует мнение, что Зеленский затягивает переговоры, чтобы осенью дождаться победы Демократов на довыборах в Конгресс США и вернуть финансовую и военную помощь, которая была при Байдене. Но, вероятно, Зеленский сильно ошибается, если делает ставку на такую стратегию.

Масштабная военная и финансовая помощь Байдена Украине была изначально не предопределена. В конце 2022 – начале 2023 года, во время побед ВСУ в Херсоне и Харьковской области, в американском мейнстриме шла широкая дискуссия на предмет сворачивания войны. Позиции разделились. Часть политиков и экспертов считала, что основные цели США уже достигнуты — Россия лишена европейского рынка углеводородов, а Украина удержала государственность и у РФ нет никаких реалистичных вариантов занять не то, что Киев, но и областные центры на Юго-Востоке. Этого вполне достаточно, а эскалация может привести к ядерной войне. Другая часть на волне успехов ВСУ предполагала, что при определенных раскладах Украина может вернуть все территории и даже перенести войну через международно-признанные границы России. Нужно только дать денег и оружия. Им удалось убедить Байдена и началось контрнаступление ВСУ 2023 года.В октябре 2022 года "левая" группа конгрессменов-демократов (Аянна Прессли, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и др.) пишет Байдену письмо о том, что нужно начать прямые переговоры с Россией для мирного урегулирования, а также "изучить перспективы нового европейского соглашения в области безопасности, приемлемого для всех сторон". По сути, в письме было именно то, что сейчас пытается осуществить Трамп. Однако, как было сказано, Байдена убедила другая группа и предложение "прогрессистов" заклеймили как попытку "умиротворить Гитлера" и вообще, "никаких разговоров об Украине без Украины". Письмо было отозвано, а в феврале 2023 года Конгресс проголосовал за военную помощь Киеву. "Прогрессисты" же попали в дурацкую ситуацию, когда значительная часть их электората требовала пойти против позиции партии, но сделай они это, о дальнейшей политической карьере можно было бы забыть. Пришлось голосовать за военную помощь и придумывать совершенно нелепые риторические стратегии, чтобы объяснить, почему они так поступили.Базовая позиция "прогрессистов", с которой они консенсусно выступили в начале 2022 года, была не такой. Они, как и все, дежурно осудили "вторжение", но затем отметили, что санкции должны быть наложены на конкретных политиков и олигархов, но не на весь российский народ, нужно принять беженцев и незамедлительно начать дипломатические усилия для достижения мира. А еще ни в коем случае не вводить американские войска."Любые военные действия должны осуществляться только с одобрения Конгресса", — говорила в 2022 году Окасио-Кортес, опасаясь, что Байден может принять единоличное решение об использовании американской армии на Украине. А в 2025 году она косвенно раскритиковала попытку объявить войну на Украине геноцидом украинцев со стороны России, задав вопрос — почему тогда США не признают геноцидом действия Израиля в Палестине? Или они чем-то лучше?Окасио-Кортес пророчат большое будущее — от места лидера демократов Чака Шумера до вице-президентства и даже президентства. На Мюнхенской конференции она даже отработала тот дискурс, который будет противопоставлен на выборах ультраправым MAGA-трампистам, говоря о крайнем неравенстве, бедности, кризисе демократии из-за поведения богатых элит, необходимости поддержки рабочего класса и т.д. По вопросам внешней политики она высказалась чуть менее внятно, но не менее интересно: нужно избежать военных ударов по Ирану; помощь Израилю должна быть пересмотрена; помялась, обдумывая, что сказать по поводу американских войск для защиты Тайваня, и в итоге заявила, что отношения с Китаем нельзя доводить до такого состояния. Но и в доктрине Трампа нет никакой войны с Китаем. Там есть такой тип сотрудничества, который обеспечит роль США в ЮВА. Это к тому, что далеко не все инициативы Трампа являются отражением его личных политических взглядов и некоторые из них (особенно внешнеполитические) — это просто объективная необходимость, а значит Демократы скорее всего продолжат действовать так же. В том числе касательно переговоров с РФ. И нет никакого объяснения, чем позиция Окасио-Кортес более проукраинская, чем позиция того же Марко Рубио, Скотта Бессента или, тем более, Кита Келлога.Еще одна "прогрессивная" конгрессвумен — Ильхан Омар — 24 февраля 2022 года заявила: "Мы должны продолжать поддерживать дипломатию, даже когда она становится все сложнее – хотя это становится все труднее представить, – но ситуация все еще может перерасти в нечто гораздо более разрушительное". Также она добавила, что будет выступать "против широкомасштабных санкций, которые будут равносильны коллективному наказанию российского населения". А еще она сказала, что нужны гуманитарные инициативы "на территории, находящейся под санкциями", т.е. на подконтрольной России территории."Нам необходимо немедленное дипломатическое решение, которое положит конец боевым действиям и защитит жизни невинных людей", — заявила в 2022 года "левая" конгрессвумен Рашида Тлаиб. "Санкции должны быть направлены против российских лидеров и олигархов, а не против мирного населения", — добавила она, будучи уверенной, что "бесчисленное множество обычных людей от Детройта до Киева и Москвы разделяют нашу мечту о мирном мире, свободном от насилия и войн".Эта позиция не похожа на безусловную поддержку Украины в стремлении уничтожить Россию. А особенно не похожей она стала, когда Тлаиб раскритиковала расизм украинских пограничников. "Африканские студенты рассказывали, — заявила она, — что, прибыв на границу на автобусах, они слышали от чиновников, что "все чернокожие" должны выйти из автобусов. Их, как и других прибывающих пешком, разделили на две очереди: одну для белых украинцев и одну для чернокожих и цветных людей. После того, как тысячи людей несколько дней ждали, наблюдая, как белые быстро проходят через пункт пропуска, некоторые начали протестовать, после чего полиция направила на них оружие и заявила, что будет стрелять… Вопиюще расистское освещение войны и проблемы беженцев в СМИ ясно показало, что чернокожие и цветные люди считаются менее достойными поддержки и даже права на жизнь".Еще Тлаиб сильно критиковала европейский расизм, который иерархизировал беженцев по категориям и вследствие которого "белые цивилизованные христианские украинцы с голубыми глазами и светлыми волосами" получили привилегии относительно беженцев из Сирии. "Все это примеры дегуманизирующего расизма, подразумевающего, что арабы, африканцы и нехристиане неполноценны и что их жизни имеют меньшее значение, чем жизни белых людей", — сказала она.Когрессвумен Аянна Пресли в 2022 году выступила за переговоры, недопущение присутствия американских войск на Украине, против "дальнейших широкомасштабных санкций, потому что более масштабные санкции накажут невинных российских мирных жителей" и призвала относиться к конфликту "как к гуманитарному кризису". Вряд ли Зеленский хотел бы, чтобы американское руководство относилось к происходящему так. А еще Пресли была единственной, кто не открестился от своей подписи под обращением к Байдену о "прямых переговорах с Путиным для выгоды всех сторон", о котором мы писали выше. Когда остальные под давлением отмежевались от письма, она лишь опубликовала заявление, в котором говорится, что она "всегда будет отдавать приоритет дипломатии как пути к миру и безопасности", а в провале обращения виноваты республиканцы.Заместитель лидера "прогрессистов" Кори Буш (вместе с Ильхан Омар и Окасио-Кортес) голосовала против законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. Она считает, что это никак не решит проблему деэскалации, но лишь приведет к росту цен на бензин для самих американцев и "усугубит финансовое положение обычных людей, и без того испытывающих трудности из-за продолжающейся пандемии и экономического кризиса".Конгрессвумен Барбара Ли критиковала поставки Украине кассетных боеприпасов. "Мы знаем, что происходит с кассетными бомбами, которые представляют большую опасность для мирного населения, — сказала Ли. — Они не всегда взрываются мгновенно. Дети могут наступить на них. Это та грань, которую мы не должны переступать".А еще среди "левых" Демократов многие состоят в организации DSA (Демократические социалисты Америки). Например, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и член горсовета Нью-Йорка, восходящая звезда "левого" движения Чи Оссе, который собирается избираться в Конгресс. Об Украине они не высказываются, прикрываясь тем, что не занимаются внешней политикой, но на сайте DSA висит манифест, от которого никто из них не открещивался. В манифесте же указано, что в разжигании войны виновато расширение НАТО и агрессивный подход западных стран. DSA выступает за мирное урегулирование и против санкций, которые "нанесут вред простым россиянам". А также выступает против военных поставок Украине (что для нас в рамках этой статьи является ключевым вопросом) по следующим причинам:Если MAGA-трамписты — "наши слоны", то неясно, почему демократические социалисты – не наши. Из-за их риторики про "Путин напал"? Но у трампистов в целом такая же риторика, это внутриамериканский консенсус. Смотреть надо на заявления по конкретным вопросам и на дела.Да, есть еще такой "прогрессист" из команды Окасио-Кортес и член DSA как Джамаал Боумен, который на выборах в Нью-Йорке заявил, что "поддерживает НАТО". Но, как оказалось, дело в том, что в его округе живет много украинских эмигрантов, а также поляков и финнов, поэтому он был вынужден корректировать свою предвыборную риторику для того, чтобы не лишиться голосов. Но даже в такой ситуации открещиваться от идеи прямых переговоров с РФ ради мира и снятия широкомасштабных санкций он не стал. Политики-члены DSA в основном просто отказываются от комментариев по поводу манифеста.Трамп победил на радикализации правой повестки, которая во многом шла в разрез с политикой традиционных республиканцев. Но его рейтинги упали, особенно среди молодежи, которая и обеспечила ему победу. Это значит, что ради молодежной поддержки Демпартия в противовес MAGA будет вынуждена выставить (и уже выставляет) своих маргиналов — демократических социалистов с предложениями о более справедливом перераспределении. Это что касается внутренней политики. А вот по поводу Украины их позиция от позиции Трампа отличается чисто косметически. Да, победить России дать нельзя (Трамп считает также), но нужно быстрее договариваться и снимать санкции. Поставки оружия и военные бюджеты для этих целей только помеха. Победы таких Демократов в Конгрессе, особенно при замене Шумера на Окасио-Кортес, вообще никак не гарантирует Зеленскому деньги и оружие. Они будут жестко противостоять Трампу на треке миграции и Израиля, но срывать переговоры вряд ли станут. На текущем этапе это вряд ли сделают даже традиционные Демократы, а члены DSA так тем более. Скорее попробуют активно поучаствовать.Среди тех, кто реально может получить в Америке доступ к власти, ждать "понимания причин СВО" не следует. Трампистам плевать на эти причины, демократические социалисты, скорее всего, и слушать не станут. Дело не в этом, а в том, нужна ли им эскалация или они считают, что в противостоянии с Россией пока что сделано достаточно и можно остановиться? Скорее всего второе и это для Зеленского плохие новости.О вариантах решения территориального вопроса в рамках переговоров — в материале "Свободная экономическая зона в Донбассе — что это может быть?"

