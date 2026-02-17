https://ukraina.ru/20260217/peregovory-opyat-v-tochke-nol-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-v-preddverii-zhenevy-1075682870.html

"Переговоры опять в точке ноль". Эксперты и политики о ситуации на Украине в преддверии Женевы

В экспертном сообществе обсуждают, смогут ли люди выживать в лишённых энергоснабжения украинских городах, не пора ли людям их покидать. Думают и о том, какие ещё потери понесут стороны в случае длительного продолжения конфликта - и кому будут благодарны за это организаторы бойни.

Ситуация с энергоснабжением городов на подконтрольной киевскому режиму территории Украины ухудшается с каждым днём. Мэр Киева Виталий Кличко заявил изданию Financial Times, что в результате авиаударов ВС РФ украинская столица находится "на грани катастрофы".Да и вообще, по его словам, "сейчас вопрос о будущем нашей страны — сможем ли мы выжить как независимая страна или нет — остаётся открытым".Ранее Кличко дважды призывал киевлян покинуть город, если у них есть такая возможность. Но возможность уехать, понятное дело, есть далеко не у всех.Ситуация в других крупных городах не лучше. Мы в предыдущем обзоре приводили мнение экс-советника Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, считающего, что большие города Украины обречены. По его словам, Сумы, Херсон, Харьков, Днепр (Днепропетровск — ред.), Кривой Рог, Николаев, Чернигов, Киев — станут просто непригодными для жизни."Это все мёртвые будут города, из них надо будет уезжать всем по любому. Ещё одну зиму в них просто невозможно будет жить", - предостерёг политолог.Впрочем, по его словам, если война продолжится в этом и в следующем годах, то потери сторон будут огромны, а города пострадают не только на украинской территории - "будут уничтожены Брянская, Курская. Ростовская, Белгородская области как народнохозяйственные субъекты"."Это будут по сути абсолютно депрессивные регионы. Не удивлюсь, если Воронежская (Нововоронежская — ред.), Курская атомные станции... не будут уже функционировать к концу 2026 года", - заявил Соскин в эфире одного из ютуб-каналов.Он продолжил: "То есть, это будет зона руины. Славянско-восточная, христианско-православная зона руины традиционного обитания славян… Решить такой вопрос, который мечтали (решить — ред.) столетиями определённые группы, так сказать, разных глубинных бурений — это просто гениально. Это Зеленский просто реализовал, они ему будут ставить везде золотые памятники".По мнению экс-советника Кучмы, в будущем возрождению славян может помочь создание свободных экономических зон, причём, как в Донбассе, так и в приграничных областях РФ — если создать такой ареал совместной экономической деятельности, тогда "смысла не будет воевать".Но это в том случае, если наступит такое будущее, в котором возможно будет сотрудничество. Пока рано и трудно судить, какая концепция победит — концепция продолжения курса на полное взаимоуничтожение или же концепция, предусматривающая попытку восстановления, сказал Соскин.Хотя действия Запада говорят сами за себя и отнюдь не дают повода к оптимистичным ожиданиям скорого мира. На это указала в своём телеграм-канале адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*, комментируя принятие нижней палатой польского парламента законопроекта, отменяющего уголовную ответственность за наёмничество для тех поляков, которые воюют на Украине (понятно, на чьей стороне)."После поддержки законопроекта Сенатом Польши, он вступит в законную силу, и поляки могут отправляться воевать в Украину на совершенно законных основаниях.Это, безусловно, достаточно плохая новость: население Польши составляет около 38 миллионов человек, и потенциальных желающих повоевать с Россией в Салорейхе (так юрист образно именует киевский режим – ред.) там может найтись достаточно, особенно за хорошую плату. И даже пара десятков тысяч польских наёмников на фронте отнюдь не улучшат и без того непростое положение ВС РФ", - считает Монтян*.Однако, по её словам, удивляться тут совершенно нечему: "Европа системно и непосредственно втягивается в войну с Россией, и степень её вовлечённости будет неотвратимо расти".Монтян добавила, что это заставляет "сильно усомниться в утверждениях отдельных товарищей", что время в войне в Украине работает исключительно на РФ.Судя по всему, Запад к миру действительно не стремится. Комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада пишет, что глобалисты к ней подходили в приподнятом настроении – "им осталось дотерпеть до осени, и если Трамп потеряет Конгресс, они будут намного увереннее себя чувствовать".А Зеленский уже сейчас "отошел от озвучиваемых им же чуть ранее компромиссов и теперь вернулся к безапелляционной позиции:- выхода с Донбасса не будет;- выборы возможны только при перемирии;- гарантии необходимо подписать до самого соглашения о мире;- о признании территориальных уступок речи быть не может", - констатируют авторы канала.И делают такой вывод: "По итогу после серии "конструктивных" переговоров мы опять в точке ноль".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Народ России требует справедливости. Александр Дугин о тех, кто отдал Украину Западу после распада СССРПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны

