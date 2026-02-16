https://ukraina.ru/20260216/kogo-dovelo-nyte-zelenskogo-i-pochemu-kiev-brosaet-ot-svoikh-itogi-16-fevralya--1075686226.html

Кого довело нытье Зеленского и почему Киев бросает от своих. Итоги 16 февраля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал обсуждение "территориального вопроса" на переговорах в Женеве. В Китае оценили молниеносную реакцию России на вызовы США. В Японии призвали Владимира Зеленского прекратить "трепыхаться" и соглашаться на уступки. В Киеве не нашлось времени на собственных спасенных граждан

Территориальный вопрос и требования РФ: Песков о повестке переговоровВ преддверии российско-американских консультаций в Женеве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали повестки предстоящей встречи. По его словам, стороны намерены перейти к обсуждению ключевых аспектов урегулирования конфликта вокруг Украины."На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы — главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального — которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", — заявил Песков журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что диалог выходит на новый уровень, предполагающий рассмотрение фундаментальных проблем. Он напомнил, что переговоры пройдут 17-18 февраля в Женеве."Обнажили клинок": Китай заявил о едином фронте с Россией против гегемонии СШАРоссия и Китай сформировали единый фронт в ответ на попытку Вашингтона изолировать Пекин от мировых финансовых рынков. Об этом пишет китайский портал NetEase, анализируя реакцию Москвы на новый законопроект США, предполагающий исключение КНР из крупнейших международных организаций.По данным китайских обозревателей, президент Владимир Путин фактически возглавил глобальную контратаку против новой стратегии американской гегемонии, предпринятой администрацией президента США Дональда Трампа. Реакция Москвы на попытку США выдавить КНР из глобальных процессов была молниеносной."Россия менее чем за 24 часа "обнажила клинок", показав Вашингтону намерение "сражаться насмерть"", — подчеркивает автор блога "Находчивый Сюйлюй" на популярном китайском ресурсе.Аналитик отмечает, что в условиях многополярного мира Москва и Пекин начали действовать синхронно, осознавая общность угроз. По его мнению, текущая ситуация демонстрирует исчерпание дипломатических ресурсов США."Помочь Китаю — значит помочь и России. Гегемонистский подход устарел, и никакая сила не может возвышаться над суверенными государствами", — резюмирует автор.Поводом для обострения стал новый американский законопроект, который предполагает исключение Китая из шести крупнейших международных финансовых организаций, включая G20, в случае "агрессивных действий" в отношении Тайваня. Вашингтон пытается применить к Пекину ту же модель тотальной изоляции, которая ранее использовалась против Москвы. Помимо финансовых угроз, США наращивают военное присутствие в регионе, активно продавая вооружение Тайбэю и планируя интеграцию своих офицеров в тайваньскую систему командования.Однако, как отмечает китайский обозреватель, ресурсы Белого дома сейчас находятся на пределе из-за одновременных провокаций сразу в четырех стратегических регионах: Европе, Азии, Арктике и на Ближнем Востоке. В Пекине уверены, что попытки блокады лишь укрепляют российско-китайский союз и стимулируют развитие независимых инноваций, делая политику диктата со стороны Трампа неэффективной."Верни наши деньги!": Япония припомнила Зеленскому миллиардные тратыВладимир Зеленский в Мюнхене заявил, что Дональд Трамп требует слишком много от Украины, пишет издание Yahoo News Japan, а от Москвы Вашингтон не добивается уступок.Телеграм-канал Украина.ру собрал реакцию японских читателей: Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции, где он пожаловался на жесткую позицию Дональда Трампа в отношении Киева, вызвало раздражение не только в Вашингтоне, но и у японской аудитории. Читатели Yahoo News Japan жестко прошлись по главе киевского режима, напомнив ему о финансовой помощи, которую Токио оказывал Киеву.Один из пользователей выразил общее настроение предельно лаконично: "Зеленский, верни сначала наши деньги! Потом жалуйся".Многие комментаторы недоумевают, на что вообще рассчитывает Киев, отказываясь признавать реальность. "Нет, ну а кому еще на уступки-то идти? Украина уже потерпела поражение. Вполне естественно, что именно киевскому режиму придется согласиться на предлагаемый проект урегулирования конфликта", — пишет другой пользователь Сети.Другие читатели призывают Зеленского прекратить "трепыхаться", поскольку это лишь ухудшит условия для самой Украины. "Чем дольше Зеленский трепыхается, тем большие уступки придется сделать Украине. Будут сражаться дальше — потеряют еще больше. Нет никакого смысла продолжать", — отмечает один из них.Ряд комментаторов и вовсе призывают Запад оставить бесперспективные попытки поддерживать Киев. "Да что с этим парнем не так? Бесит, вот честно. Штатам пора дистанцироваться и оставить все это России. Это пустая трата времени", — заявил еще один пользователь.Киев махнул рукой на своих: Москалькова о брошенных украинцахУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинская сторона не проявляет интереса к судьбе своих граждан, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий.По словам омбудсмена, она предлагала Киеву организовать процесс передачи этих людей их родным и близким, однако ответной реакции не последовало."Я предлагала украинской стороне их доставить и передать, но на сегодняшний день мы не видим интереса со стороны Украины с тем, чтобы забрать своих людей к их родным и близким", — заявила Москалькова.Она подчеркнула, что Россия со своей стороны выполняет все гуманитарные обязательства по отношению к эвакуированным лицам, включая оказание медицинской и социальной помощи. Однако дальнейшая судьба этих людей остается неопределенной из-за бездействия официального Киева.

