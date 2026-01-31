https://ukraina.ru/20260131/luchshaya-garantiya-bezopasnosti-dlya-ukrainy-khronika-sobytiy-na-utro-31-yanvarya-1075040636.html

Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 января

Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 января - 31.01.2026 Украина.ру

Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 января

В МИД РФ рассказали, что может гарантировать безопасность Украине

2026-01-31T10:17

2026-01-31T10:17

2026-01-31T10:25

эксклюзив

хроники

владимир путин

вячеслав володин

владимир зеленский

украина

россия

киев

красная армия

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074957043_0:239:2556:1677_1920x0_80_0_0_88a66e0f9bb0e1beb07a86acd2592266.jpg

Безопасность Украины можно обеспечить за счет предоставления таких же гарантий России, сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России", — заявил он.По словам дипломата, безопасность Украины станет возможна, если Россия будет понимать, что территорию соседней страны не будут использовать как плацдарм для создания угроз РФ.Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты российского парламента настаивают на применении более мощного оружия и достижении целей СВО. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского."Меньше слов... Меньше проблем. Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. Разрушив государственность Украины и погубив огромное количество её граждан, просроченный обмылок киевского режима создаёт новые проблемы для украинцев уже со следующей недели", — написал Володин в своём телеграм-канале.Он назвал единственный путь для Зеленского. "Единственный для него путь — следовать договорённостям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже. Наши войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — "оружия возмездия". И достижении целей специальной военной операции", — подытожил Володин.Так он отреагировал на слова Зеленского, заявившего, что Украина не отдаст России Запорожскую атомную электростанцию."Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант - это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", — отметил Зеленский.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ поставил вопрос."Здесь один вопрос - означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать атомную электростанцию?" - заявил Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее заявление Зеленского.Представитель Кремля напомнил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.Общаясь с журналистами Зеленский также заявил, что приглашает президента России Владимира Путина на переговоры в Киев."Я точно могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву", — заявил Зеленский.В сентябре 2025 года в ходе визита в Китай Путин пригласил Зеленского в Москву, объяснив, что встретиться с ним его попросил президент США Дональд Трамп."Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", — отмечал Путин.Нынешнюю реплику Зеленского прокомментировали в Кремле."Здесь, наверное, я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. О встрече просил Зеленский. И Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Здесь очень важно это помнить", — указал пресс-секретарь президента России Песков.А вот украинские эксперты попросили Зеленского следить за языком."Зеленский: "Я официально приглашаю Путина на переговоры в Киев, если он осмелится". Владимир Александрович, может не надо? Как говорится, не буди лихо. В июле 2021 года следователь ГУ СБУ в Донецкой области уже приглашал Шойгу в Мариуполь. Чем это закончилось, хорошо известно. Может, ну его?" — предложил историк и политолог Константин Бондаренко.Тем временем в Киеве накануне переговоров украинской и российской делегации в ОАЭ предприняли ещё один провокационный шаг. На монументе Родина-Мать демонтировали надпись ""Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны"."Видимо, себе на эпитафию букв не хватало", — прокомментировала этот шаг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что отношение к памятникам показательно."Отношение к памятникам - это лакмус самоуважения нации, а борьба с ними, тем более с такими как "Родина-Мать" – признак верной деградации. Поляки в плане такой неуравновешенности тоже не отстают: в Жешуве вон наметили снос памятника благодарности Красной Армии. Монумент попал под действие "закона о декоммунизации" на польский лад. К слову, за освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тыс. советских солдат. Знают ли об этом авторы кампании по сносу? Неблагодарные", — написал он в своём телеграм-канале.Его коллега Александр Коц предположил, что это — не последнее изменение памятника."Украинские власти продолжают изгаляться над киевским памятником "Родина-Мать". Теперь с постамента демонтировали надпись "Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны". Просто, потому что написана она на русском, а не на соловьиной. В украинском Музее войны этот факт посчитали зрадой, пропагандой и в целом недопустимым. Летом 2023-го эти же деятели демонтировали с щита, который в левой руке держит "Родина-Мать", серп и молот. Взамен приварили туда "вилку" - незалежный украинский тризуб. Тогда же советский мемориал переименовали в "Украину-Мать". Ну щоб не як у москалiв. Правда, каким-то образом упустили пятиконечные звезды, которыми украшен эфес меча, который статуя сжимает в правой руке. Но ничего, украинцы-реформаторы доберутся и до них. Рухнула бы им уже "Родина-мать" на голову, не выдержав таких издевательств", — указал он.При этом официальные лица на Украине продолжают осуществлять нападки на русский язык.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё".

https://ukraina.ru/20260130/vozderzhanie-ot-udarov-zayavleniya-o-zaes-itogi-30-yanvarya-1075035829.html

https://ukraina.ru/20260130/dzhentlmenskoe-soglashenie-provaly-vsu-upryamstvo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-30-yanvarya--1075009691.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, вячеслав володин, владимир зеленский, украина, россия, киев, красная армия, сбу, мид