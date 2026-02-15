https://ukraina.ru/20260215/ubiytsy-iz-ttsk-chto-tvoryat-voenkomy-na-ukrainskikh-ulitsakh-1075589611.html

Убийцы из ТЦК: что творят военкомы на украинских улицах

Убийцы из ТЦК: что творят военкомы на украинских улицах - 15.02.2026 Украина.ру

Убийцы из ТЦК: что творят военкомы на украинских улицах

На Украине на высшем государственном уровне обеспокоились поведением военкомов. Несколько последних случаев взбудоражили украинское общество

2026-02-15T03:01

2026-02-15T03:01

2026-02-15T03:01

эксклюзив

анатолий шарий

единая россия

сизо

тцк

украина

одесса

днепр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075589118_0:373:960:913_1920x0_80_0_0_78c278e9ca47822bfa0e6f8b90a37c7a.jpg

Во вторник, 10 февраля, в Днепропетровске суд отправил под стражу без права залога третьего сотрудника территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, сокр. ТЦК — аналог российского военкомата — Ред.), подозреваемого в избиении мобилизованного до смерти. Двух его коллег днём ранее также направили в СИЗО без права внести залог.История в Днепре прогремела на всю Украину. В ночь на 7 февраля к 55-летнемуОлегу Лесину,выгуливавшему свою собаку, подъехал автомобиль с военкомами. Тэцэкашники вышли из авто. Что было дальше — с чего началась потасовка — никто не знает. Но домой Лесин уже не вернулся.Сообщение о его смерти поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным выводам экспертизы, Лесин умер в результате травмы головы.По данным следствия, смертельные повреждения мужчине нанесли трое военнослужащих ТЦК. Их задержали. Автомобиль со следами крови изъяли.Казалось бы, украинские военкомы должны были бы снизить обороты и хотя бы на время перестать прибегать к насилию. Однако этого так и не произошло.Во вторник, 9 февраля, когда избирали меру пресечения для двух подозреваемых в убийствен Лесина военкомов, в Одессе военкомы похитили мужчину. Как и в случае с Лесиным, тот вышел гулять с собакой."Вчера 9.02 около 14:00-14:20 (15:00-15:20 по Москве — Ред.) на Алексеевской площади забрали мужчину с собакой . Без разговоров запшикали глаза баллоном . Ударили и затащили в бус 3 человека. Чёрный vita CE 5468 ЕР. После задержания отвезли в военкомат на Белинского. Во время разговора был нанесён удар по лицу, мужчина ударил в ответ, и несколько человек начали бить мужчину. Надели наручники, и били ногами. Когда мужчина отказался подписывать документы, некий Дмитрий ударил его по голове пистолетом, тем самым полностью рассёк голову вследствие чего началось сильнейшее кровотечение", — рассказывали позднее родственники мужчины в сообщении местному телеграм-каналу "Одесса INFO".Военкомы испугались ответственности и вывезли мужчину за город, в район Тарутино."Все 3 часа дороги мужчина истекал кровью и поступил в больницу с огромной потерей крови весь в крови. В больнице была проведена операция. После которой работники ТЦК хотели дальше забрать мужчину к себе. Этому помешали работники полиции данной области и врачи, так как состояние было тяжёлое. Чтобы до утра мужчина не уехал, работники TЦК забрали собаку окровавленную к себе и держали её привязанную к трубе на своей территории", — описывали родственники происходившее.К тому времени они нашли мужчину в Тарутино."На утро 10 февраля работники ТЦК явились в больницу без животного, там уже присутствовали мы — родственники, и хотели снять с себя ответственность и отвезти мужчину в Одессу для дальнейших действий", — писали родственники.Они просили придать ситуацию огласке. Также родственники похищенного указали на важный нюанс."С работниками ТЦК ездила женщина и видела все происходящее, и при этом присутствовала. Это жена Дмитрия, который нанёс удар пистолетом вследствие чего мужчину ожидает в Одессе вторая операция (гематома правой стороны головы и ушибы тела)", — рассказали родственники.Позднее появилось видео того, как мужчину пленили военкомы. В итоге Одесский областной ТЦК и СП выпустил комментарий по поводу произошедшего."Лицо дало добровольное согласие на сопровождение. Во время прибытия к месту назначения гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, вследствие которых сознательно нанёс себе телесные повреждения", — указывалось в заявлении.Мужчину обвинили в том, что у него было "нестабильное психоэмоциональное состояние. Военнослужащие же якобы оказали мужчине неотложную помощь."Отдельно сообщаем: информация о ненадлежащем обхождении с животным (собакой), которое принадлежало гражданину, является сознательной манипуляцией. На время госпитализации собственника животному был обеспечен уход и питание на территории подразделения ТЦК и СП. Утром 10 февраля собаку в удовлетворительном состоянии передали родственникам", — сообщил Одесский областной ТЦК и СП, указав при этом, что инициировал служебную проверку.Военкомы заявили, что "попытки подменить выполнение законных требований касательно соблюдения правил воинского учёта манипулятивным поведением не освобождают от персональной ответственности за нарушения законодательства"."Военный учёт — это не формальность, а конституционная обязанность", — подчеркнули в ТЦК и СП.Однако военкомам не верят. В украинском обществе ширится информация о том, что творится в ТЦК."Вчера попал в ТЦК. Поймали прямо под домом. Заломали, залили перцем, скрутили, не давали дышать — думал, помру. Отвезли в Одесский РТЦК и СП Киевского района. Пятый этаж, где ранее можно было полностью пройти ВВК по всем кабинетам, сегодня превратился в ночлежку для собранных бомжей, калек, слепых, косых, наркоманов, эпилептиков и т. д. Полнейшая антисанитария: мужики спят на полу, моются, гадят, стирают и чистят зубы в одной и той же комнате, где есть унитаз и маленькая полу-раковина", — опубликовал 10 февраля блогер Анатолий Шарий историю от подписчика.По словам мужчины, на военно-врачебную комиссию теперь возят по 3–4 человека "в сопровождении ещё 5–6 здоровых бугаёв", чтобы не допустить побега. "Там есть мужики, похищенные около 25 дней назад. Некоторых маринуют там неделями, прежде чем находят им части. В основном всех направляют в штурмовые бригады", — рассказывал подписчик медиаэксперта.Примечательно, что даже украинские власти признают: ТЦК перегибают. Так, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 9 февраля сообщил: количество жалоб на работу сотрудников территориальных центров комплектования на Украине выросло в 340 раз с начала 2022 года."В 2022 году в офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев относительно нарушений со стороны ТЦК. В 2023 году — 514, в 2024 году — 3 312, в 2025 — 6 127 жалоб", — заявил Лубинец.Граждане жалуются на незаконное ограничение свободы, а также на насильный характер мобилизации. Кроме того, тцкашники прячут свои шевроны, что усложняет опознание военкомов-нарушителей.Но кроме признания украинские власти не делают ничего. А тем временем сообщается о новшестве, благодаря которому контракт на службу в ВСУ смогут подписывать и после 60 лет. На Украине уже опасаются: теперь ТЦК смогут забирать стариков, принуждая затем их подписывать контракт. В то, что будет по-другому, украинцы не верят.Ну а военкомы уже в шаге от того, чтобы вламываться в квартиры украинцев. Свежее видео из Полтавы показывает, как они выключают свет в квартире, чтобы выманить оттуда "жертву".Подробнее о случае в Днепре — в статье Дмитрия Ковалевича "Убийцы из ТЦК и гнилые продукты для ВСУ. Что происходит в Днепре".

украина

одесса

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, анатолий шарий, единая россия, сизо, тцк, украина, одесса, днепр