Ремонт трасс, запуск транспорта. Восстановление новых регионов России

В Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) стартовали подготовительные работы к завершению строительства пятиэтажки, которая простояла бесхозной более 25 лет. Об этом и других событиях из жизни новых регионов России рассказал 13 февраля телеграм-канал Украина.ру

🟥 В Запорожской области заработала единая справочная по номеру 122, это "одно окно" для всех госуслуг. Губернатор Евгений Балицкий лично протестировал работу центра. Министр цифрового развития Григорий Прохватилов пообещал, что сервис будет дальше настраиваться под реальные запросы людей.🟥 В Мариуполе ДНР сдали после ремонта многоквартирный дом на улице Киевской. Восстановление жилого фонда продолжается.🟥 В Херсонской области восстановят систему водоснабжения в дендрологическом парке биосферного заповедника "Аскания-Нова". Реконструкция сетей позволит орошать редкие насаждения и поить животных, включая исчезающие виды.🟥 Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск пригородного сообщения между Иловайском и Ростовом-на-Дону. Следующий этап — увеличение маршрута и запуск поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону. В перспективе — связать скоростными поездами все четыре новых региона, включая ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. 🟥 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о 50-процентной готовности капитального ремонта двух ключевых трасс в Херсонской области. Общая протяженность ремонтируемых участков трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" и "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь" — 87 километров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Украинская повестка сейчас самоценна и не очень связана с другими процессами. Подробнее — в материале Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт.

