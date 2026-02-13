Ремонт трасс, запуск транспорта. Восстановление новых регионов России - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260213/remont-trass-zapusk-transporta-vosstanovlenie-novykh-regionov-rossii-1075585652.html
Ремонт трасс, запуск транспорта. Восстановление новых регионов России
Ремонт трасс, запуск транспорта. Восстановление новых регионов России - 13.02.2026 Украина.ру
Ремонт трасс, запуск транспорта. Восстановление новых регионов России
В Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) стартовали подготовительные работы к завершению строительства пятиэтажки, которая простояла бесхозной более 25 лет. Об этом и других событиях из жизни новых регионов России рассказал 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-13T10:28
2026-02-13T16:30
новости
лнр
херсонская область
евгений балицкий
денис пушилин
россия
марат хуснуллин
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0e/1041789192_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_bdb02c278aa3c887e70e24c80a9d85eb.jpg
🟥 В Запорожской области заработала единая справочная по номеру 122, это "одно окно" для всех госуслуг. Губернатор Евгений Балицкий лично протестировал работу центра. Министр цифрового развития Григорий Прохватилов пообещал, что сервис будет дальше настраиваться под реальные запросы людей.🟥 В Мариуполе ДНР сдали после ремонта многоквартирный дом на улице Киевской. Восстановление жилого фонда продолжается.🟥 В Херсонской области восстановят систему водоснабжения в дендрологическом парке биосферного заповедника "Аскания-Нова". Реконструкция сетей позволит орошать редкие насаждения и поить животных, включая исчезающие виды.🟥 Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск пригородного сообщения между Иловайском и Ростовом-на-Дону. Следующий этап — увеличение маршрута и запуск поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону. В перспективе — связать скоростными поездами все четыре новых региона, включая ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. 🟥 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о 50-процентной готовности капитального ремонта двух ключевых трасс в Херсонской области. Общая протяженность ремонтируемых участков трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" и "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь" — 87 километров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Украинская повестка сейчас самоценна и не очень связана с другими процессами. Подробнее —&nbsp;в материале Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт.
лнр
херсонская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0e/1041789192_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8e7c112b1bec241cb3ff9ebf487333e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лнр, херсонская область, евгений балицкий, денис пушилин, россия, марат хуснуллин, украина.ру, украина.ру
Новости, ЛНР, Херсонская область, Евгений Балицкий, Денис Пушилин, Россия, Марат Хуснуллин, Украина.ру, Украина.ру

Ремонт трасс, запуск транспорта. Восстановление новых регионов России

10:28 13.02.2026 (обновлено: 16:30 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкРемонт автомагистрали в ЛНР
Ремонт автомагистрали в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) стартовали подготовительные работы к завершению строительства пятиэтажки, которая простояла бесхозной более 25 лет. Об этом и других событиях из жизни новых регионов России рассказал 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Запорожской области заработала единая справочная по номеру 122, это "одно окно" для всех госуслуг. Губернатор Евгений Балицкий лично протестировал работу центра. Министр цифрового развития Григорий Прохватилов пообещал, что сервис будет дальше настраиваться под реальные запросы людей.
🟥 В Мариуполе ДНР сдали после ремонта многоквартирный дом на улице Киевской. Восстановление жилого фонда продолжается.
🟥 В Херсонской области восстановят систему водоснабжения в дендрологическом парке биосферного заповедника "Аскания-Нова". Реконструкция сетей позволит орошать редкие насаждения и поить животных, включая исчезающие виды.
🟥 Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск пригородного сообщения между Иловайском и Ростовом-на-Дону. Следующий этап — увеличение маршрута и запуск поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону. В перспективе — связать скоростными поездами все четыре новых региона, включая ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
🟥 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о 50-процентной готовности капитального ремонта двух ключевых трасс в Херсонской области. Общая протяженность ремонтируемых участков трасс "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" и "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь" — 87 километров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинская повестка сейчас самоценна и не очень связана с другими процессами. Подробнее — в материале Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛНРХерсонская областьЕвгений БалицкийДенис ПушилинРоссияМарат ХуснуллинУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:57США подарят России триллион для победы над Украиной
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
Лента новостейМолния