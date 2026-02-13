https://ukraina.ru/20260213/glushilki-svyazi-prinesli-ukraintsam-virtualnuyu-propisku-v-rf-1075585863.html

Глушилки связи принесли украинцам виртуальную прописку в РФ

Глушилки связи принесли украинцам виртуальную прописку в РФ

Жители Украины массово столкнулись с абсурдной, но крайне неприятной проблемой — их смартфоны ошибочно определяют местоположение на территории России. Об этом 13 февраля сообщил Телеграм-канал SHOT

Отмечается, что из-за тотального сбоя геолокации и работы средств радиоэлектронной борьбы телефоны киевлян и жителей других городов "видят" себя на границе Челябинской области и Башкирии, а также в подмосковных Химках .В результате виртуального "переезда" практически все мобильные сервисы — от доставки еды и такси до приложений для знакомств — блокируются с сообщением: "Мы не работаем на территории России". Тысячи украинцев лишились возможности заказать ужин, вызвать автомобиль или договориться о встрече через дейтинг-приложения. Банковские операции также фиксируются как проведённые в РФ, что создаёт дополнительные сложности .Проблема приобрела массовый характер в последнее время. Киевлян, по данным SHOT, чаще всего "кидает" в Химки, тогда как у других пользователей геолокация упорно показывает границу Челябинской области и Башкирии .О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.

