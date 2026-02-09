https://ukraina.ru/20260209/v-parizhe-ponimayut-chto-rossiya-vyigrala-voynu-ksave-moro-o-tom-vozmozhno-li-poteplenie-otnosheniy-1075393183.html
"В Париже понимают, что Россия выиграла войну": Ксавье Моро о том, возможно ли потепление отношений
Инициатива по нормализации отношений с Москвой теперь исходит от Парижа. Осознав военное поражение Украины и катастрофическое состояние экономики, Франция была вынуждена пересмотреть свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/00/1033230048_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_47b05b795a129bcb35a8d0aca6864370.jpg
Комментируя возможное потепление между Москвой и Парижем, Моро прямо указал на смену риторики Елисейского дворца. "Инициатива здесь исходит от Франции, потому что, как часто говорила российская дипломатия, Москва всегда открыта для переговоров", — заявил эксперт.Он напомнил эволюцию позиции президента Франции. "В 2022 году [Эммануэль] Макрон сказал, что не хочет разговаривать с Путиным, в 2023-м он это повторил, а в 2025-м позвонил сам", — констатировал Моро.Аналитик раскрыл две ключевые причины этого поворота. "Очевидно, что во Франции понимают, что Россия выиграла войну и теперь хотят восстановить отношения, учитывая то, что французская экономика находится в катастрофическом состоянии", — пояснил он."Поэтому Франция и не одобрила кредит для Украины в 90 миллиардов евро", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про обострение ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Комментируя возможное потепление между Москвой и Парижем, Моро прямо указал на смену риторики Елисейского дворца. "Инициатива здесь исходит от Франции, потому что, как часто говорила российская дипломатия, Москва всегда открыта для переговоров", — заявил эксперт.
Он напомнил эволюцию позиции президента Франции. "В 2022 году [Эммануэль] Макрон сказал, что не хочет разговаривать с Путиным, в 2023-м он это повторил, а в 2025-м позвонил сам", — констатировал Моро.
Аналитик раскрыл две ключевые причины этого поворота. "Очевидно, что во Франции понимают, что Россия выиграла войну и теперь хотят восстановить отношения, учитывая то, что французская экономика находится в катастрофическом состоянии", — пояснил он.
"Поэтому Франция и не одобрила кредит для Украины в 90 миллиардов евро", — подытожил собеседник издания.