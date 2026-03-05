https://ukraina.ru/20260305/kazakov-kakaya-voyna-budet-sleduyuschey-i-chego-esch-nam-zhdat-ot-trampa-1076410485.html

Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал войну США и... Украина.ру, 05.03.2026

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал войну США и Израиля с Ираном, а также рассказал о сроках завершения конфликта на Украине и боевых действий в Иране:00:22 - Перед США замаячила перспектива затяжной войны?07:06 - Что ждёт Израиль?18:22 - Украинская помощь в войне с Ираном и перспективы переговорного процесса по Украине;36:48 - Как будет действовать Европа и для чего европейцам война с Россией?*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov

