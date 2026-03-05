Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа - 05.03.2026 Украина.ру
Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа
Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа - 05.03.2026 Украина.ру
Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал войну США и... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T10:57
2026-03-05T10:57
видео
иран
сша
израиль
александр казаков
дональд трамп
кирилл буданов
украина.ру
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал войну США и Израиля с Ираном, а также рассказал о сроках завершения конфликта на Украине и боевых действий в Иране:00:22 - Перед США замаячила перспектива затяжной войны?07:06 - Что ждёт Израиль?18:22 - Украинская помощь в войне с Ираном и перспективы переговорного процесса по Украине;36:48 - Как будет действовать Европа и для чего европейцам война с Россией?*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov
видео, иран, сша, израиль, александр казаков, дональд трамп, кирилл буданов, украина.ру, видео
Видео, Иран, США, Израиль, Александр Казаков, Дональд Трамп, Кирилл Буданов, Украина.ру

Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа

10:57 05.03.2026
 
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно проанализировал войну США и Израиля с Ираном, а также рассказал о сроках завершения конфликта на Украине и боевых действий в Иране:

00:22 - Перед США замаячила перспектива затяжной войны?
07:06 - Что ждёт Израиль?
18:22 - Украинская помощь в войне с Ираном и перспективы переговорного процесса по Украине;
36:48 - Как будет действовать Европа и для чего европейцам война с Россией?

*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov
