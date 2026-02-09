Военный эксперт Алексей Самойлов: Россия создала три плацдарма, которые позволят окружить ВСУ в Сумах

https://ukraina.ru/20260209/1075429455.html
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру
16:58 09.02.2026 (обновлено: 17:16 09.02.2026)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру
Сегодня поговорим об обстановке, которая складывается на всем протяжении бывшей российско-украинской государственной границы. Там есть очень интересные моменты.
В Харьковской области Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу. Липцевский – на восток, Волчанский – на запад. Здесь зона уверенного контроля ВСУ составляет всего 3 километра в ширину. Когда мы этот клин выбьем, то соединимся. Правда, тут у противника серьезный укрепрайон в треугольнике "Избицкое-Терновая-Варваровка".
Восточнее Волчанска мы заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее-Ольховатка.
На западном берегу Печенежского водохранилища мы движемся от Графского на Старый Салтов. Нужно еще учесть, что в треугольнике Белый Колодезь-Приколотное-Великий Бурлук у противника мощный укрепрайон из нескольких инженерно-технических полос. И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим.
В Сумской области у нас был один заход в районе Мирополья. А еще южнее – плацдарм в районе Грабовского-Высокого напротив Краснополья, о котором вы упомянули. Это значит, что мы де-факто готовимся к охвату Сум.
Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин.
Я в Лебедине бывал, когда служил. У нас там была база технического обслуживания ракетных установок и РСЗО. А в Глухове два полка стояло, куда я тоже в командировки ездил.
Короче говоря, с севера и с востока угрожаем Сумам Юнаковским и Миропольским плацдармами. А Грабовское мы рассматриваем как обход Сум с юга. Все эти угрозы могут вынудить Украину перебрасывать сюда войска с других направлений.
