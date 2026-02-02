https://ukraina.ru/20260202/psy-voyny-ubiytsa-rusinov-kak-simvol-maydanovskoy-ukrainy--1075100429.html

Псы войны. Убийца Русинов как символ майдановской Украины

Псы войны. Убийца Русинов как символ майдановской Украины

Возле здания Черкасской областной военной администрации прошел митинг радикальных националистов. Они приехали из разных областей Украины, чтобы устроить акцию в память о Сергее Русинове – бывшем военнослужащем ВСУ, который убил на месте четырех украинских полицейских. После чего был ликвидирован в результате перестрелки с их сослуживцами.

Русинов уволился из армии еще в 2022 году, якобы по болезни – но состояние здоровья не помешало ему терроризировать жителей Черкасской области. Судя по сообщениям в социальных сетях, националистский фанатик преследовал людей, которые критиковали политику Зеленского и выступали за мирные переговоры с Россией, угрожая осуществить над ними расправу.В частности, он требовал арестовать депутата Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука, считая его "агентом Москвы". А в ночь на 25 декабря перешел от слов к делу и совершил поджог принадлежащего депутату автомобиля.Украинская полиция квалифицировала это преступление как покушение на убийство, а расследование поджога быстро вывело правоохранителей на след "ветерана Евромайдана", проживавшего в селе Нехворощ. К подозреваемому выехала оперативно-следственная группа сотрудников полицейского спецподразделения. Русинов забаррикадировался в собственном доме, вступил для вида в переговоры. А потом заманил оперативников в ловушку и застрелил их, действуя с особой жестокостью,"Он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал", – рассказал об этом журналистам глава национальной полиции Украины Иван Выговский.После ликвидации террориста полиция нашла в его доме схрон со стрелковым оружием, боеприпасами и гранатами, которые он привез из своего батальона. Кроме того, во время обыска следователи обнаружили среди его личного имущества около четырех килограммов наркотического вещества – что, вероятно, объясняет многие неадекватные поступки Сергея Русинова.Судьба этого идейного наркотеррориста наглядно напоминает, что корни происходящего на Украине кошмара восходят к событиям так называемого Евромайдана – когда ультраправые боевики совершили кровавый переворот, действуя при прямой поддержке со стороны Евросоюза и США.Националист Русинов принимал в этих событиях непосредственное участие. Больше того, по словам его побратимов, он уже тогда обзавелся огнестрельным оружием и применял его против участников антимайдановских митингов."В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по антимайдановцам в феврале 2014 года, во время побоища под Корсунем", – написал про Сергея Русинова еще один националист – Ярослав Нищик, служивший с застреленным "ветераном" в различных подразделениях украинской армии.Судя по этому комментарию, Русинов участвовал в нападении на автобусы антимайдановцев, которые возвращались в Крым из захваченного националистами Киева. В ночь с 20 на 21 февраля 2014 года вооруженные боевики напали на них в Черкасской области, под городом Корсунь-Шевченковский, и подвергли крымчан жестокому избиению, которое считается одним из самых драматичных эпизодов Евромайдана.Главное управление национальной полиции в Черкасской области поначалу возбудило по факту этого инцидента уголовное дело, но через несколько лет его благополучно закрыли, а националистические погромщики, включая Сергея Русинова, избежали ответственности за свои преступления.Радикалы убедились, что майдановская власть готова спустить им с рук любые насильственные действия. И это ощущение безнаказанности, в конечном счете, подтолкнуло бывшего вэсэушника к вооруженному нападению на полицию. Потому что Русинов был уверен, что его оправдают в украинском суде под давлением "побратимов", – как это уже неоднократно случалось в подобных случаях в современной истории Украины.Участники вчерашнего митинга в Черкассах потребовали от власти похоронить террориста с государственными почестями. Кроме того, они требуют привлечь к ответственности руководителя нацполиции в Черкасской области Олега Гудыму – за то, что местные полицейские осмелились расследовать преступные действия Русинова. А в националистических пабликах открыто угрожают пострадавшему от поджога депутату Сторожуку.Эту кампанию активно поддержали статусные украинские блогеры – представители партии войны. Они переворачивают ситуацию с ног на голову, представляя ликвидированного убийцу героем и жертвой. Ситуация накаляется. В ближайшие дни националисты планируют организовать в Черкассах новую уличную акцию, подтянув на нее массовку из Киева. И все идет к тому, что представителям полицейского руководства придется прилюдно каяться перед ультраправыми "активистами" – возле гроба боевика, хладнокровно застрелившего их собственных подчиненных.История Сергея Русинова не уникальна. Подобные происшествия регулярно происходят на Украине после Евромайдана, когда ультраправые маргиналы получили возможность безнаказанно убивать представителей украинских правоохранительных органов.2 марта 2014 года, сразу после переворота, банда молодых нацистов из группировки "Белый молот" расстреляла на КПП в Броварах трех сотрудников государственной автомобильной инспекции МВД Украины.Правоохранители быстро нашли убийц, которыми руководила националистка Виктория Заверуха, которая на время оказалась в СИЗО. Впоследствии ее выпустили под залог, который внес известный украинский бизнесмен, и в итоге ни одни из участников этого резонансного преступления не понес реального наказания. Причем, Заверуха засветилась после этого в нападении на митинг по случаю Международного женского дня, который считается у националистов коммунистическим праздником.31 августа 2015 года националист Игорь Гуменюк взорвал гранату возле здания Верховной Рады, где должны были обсуждать вопрос о ратификации Минских соглашений. В результате теракта были убиты четверо сотрудников МВД, стоявших в периметре возле здания украинского парламента. А находившиеся рядом люди получили осколочные ранения различной степени тяжести.Преступник оказался "ветераном АТО", и украинский суд постоянно затягивал рассмотрение его дела под давлением националистов. Все закончилось 5 июля 2023 года – когда Гуменюк принес взрывчатку в здание Шевченковского районного суда в городе Киеве, а потом активировал ее в ходе заседания, погибнув в результате этого взрыва на месте.Эти псы войны составляют в украинском обществе меньшинство. Однако они имеют серьезное политическое влияние и прямую поддержку со стороны режима Зеленского, который пытается опереться на них с целью сохранения личной власти. А это наверняка приведет к повторению таких кровавых происшествий, которые будут все чаще случаться на Украине.Читайте также: "Миллионер, нацист, мизантроп": как нарождается новое украинское дворянство

