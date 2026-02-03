https://ukraina.ru/20260203/odna-iz-brigad-ne-vyderzhala-voennyy-ekspert--o-rastyagivanii-oborony-i-demoralizatsii-vsu-1075101675.html
"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ
"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ - 03.02.2026 Украина.ру
"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ
Российские войска освободили Гуляйполе, растянув украинскую оборону по широкому фронту. У противника не хватило живой силы, чтобы держать сплошную линию, и он отступил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-02-03T05:00
2026-02-03T05:00
2026-02-03T05:00
новости
украина
россия
запорожская область
запорожское направление
запорожье
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5aabff7e2ec2c582596f195859c3123.jpg
В беседе с журналистом Украина.ру военкор рассказал про тактику "растягивания фронта" и как ее можно применить при штурме других укреплённых районов ВСУ, таких как Орехов на Запорожском направлении.Оборона ВСУ, по его словам, часто держится только на беспилотниках. "Они лишь где-то очагово собираются, полагаясь на стену дронов. А если из-за погоды дроны не летают, мы легко проходим эти расстояния", — поясняет военкор.В такой ситуации противник часто не выдерживает. "В этом случае противник начинает бежать, как в случае с Гуляйполем. Одна из бригад не выдержала, откатилась, город был занят", — констатирует Линин.По его мнению, все зависит от того, насколько эффективно работают дроноводы, артиллеристы и ракетчики, насколько быстро они деморализуют врага. "Украинцы-то умирать не хотят. Они хотели бы сбежать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.
украина
россия
запорожская область
запорожское направление
запорожье
орехов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f17e9148f763ff53034a0bddb584fb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запорожская область, запорожское направление, запорожье, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, гуляйполе, орехов, военный эксперт, военный новости с украины
Новости, Украина, Россия, Запорожская область, Запорожское направление, Запорожье, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Гуляйполе, Орехов, военный эксперт, военный новости с Украины
"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ
Российские войска освободили Гуляйполе, растянув украинскую оборону по широкому фронту. У противника не хватило живой силы, чтобы держать сплошную линию, и он отступил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
В беседе с журналистом Украина.ру военкор рассказал про тактику "растягивания фронта" и как ее можно применить при штурме других укреплённых районов ВСУ, таких как Орехов на Запорожском направлении.
"Почему у нас получилось с Гуляйполем? Потому что группировка "Восток" шла широким фронтом, растягивая оборону противника. А у Украины нет достаточно живой силы, чтобы держать оборону по всей линии соприкосновения", — заявил Линин.
Оборона ВСУ, по его словам, часто держится только на беспилотниках. "Они лишь где-то очагово собираются, полагаясь на стену дронов. А если из-за погоды дроны не летают, мы легко проходим эти расстояния", — поясняет военкор.
В такой ситуации противник часто не выдерживает. "В этом случае противник начинает бежать, как в случае с Гуляйполем. Одна из бригад не выдержала, откатилась, город был занят", — констатирует Линин.
По его мнению, все зависит от того, насколько эффективно работают дроноводы, артиллеристы и ракетчики, насколько быстро они деморализуют врага. "Украинцы-то умирать не хотят. Они хотели бы сбежать", — подытожил собеседник издания.
О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.