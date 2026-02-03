https://ukraina.ru/20260203/odna-iz-brigad-ne-vyderzhala-voennyy-ekspert--o-rastyagivanii-oborony-i-demoralizatsii-vsu-1075101675.html

"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ

"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ - 03.02.2026 Украина.ру

"Одна из бригад не выдержала": военный эксперт — о растягивании обороны и деморализации ВСУ

Российские войска освободили Гуляйполе, растянув украинскую оборону по широкому фронту. У противника не хватило живой силы, чтобы держать сплошную линию, и он отступил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

В беседе с журналистом Украина.ру военкор рассказал про тактику "растягивания фронта" и как ее можно применить при штурме других укреплённых районов ВСУ, таких как Орехов на Запорожском направлении.Оборона ВСУ, по его словам, часто держится только на беспилотниках. "Они лишь где-то очагово собираются, полагаясь на стену дронов. А если из-за погоды дроны не летают, мы легко проходим эти расстояния", — поясняет военкор.В такой ситуации противник часто не выдерживает. "В этом случае противник начинает бежать, как в случае с Гуляйполем. Одна из бригад не выдержала, откатилась, город был занят", — констатирует Линин.По его мнению, все зависит от того, насколько эффективно работают дроноводы, артиллеристы и ракетчики, насколько быстро они деморализуют врага. "Украинцы-то умирать не хотят. Они хотели бы сбежать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.О специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами — в материале Игоря Гомольского "Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" — широкий спектр применения" на сайте Украина.ру.

