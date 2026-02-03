Атака на Иран может привести к резкому ухудшению отношений США с Россией и Китаем — эксперт - 03.02.2026 Украина.ру
Атака на Иран может привести к резкому ухудшению отношений США с Россией и Китаем — эксперт
Атака на Иран может привести к резкому ухудшению отношений США с Россией и Китаем — эксперт
Атака на Иран может привести к резкому ухудшению отношений США с Россией и Китаем — эксперт
США, привыкшие решать вопросы силой, теперь вынуждены считаться с серьёзными рисками. Атака на Иран может привести к непоправимому ухудшению отношений с Россией и Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-02-03T04:20
2026-02-03T04:20
Отвечая на вопрос, могут ли удержать США от удара по Ирану совместные учения трёх стран, эксперт заявил, что американцы должны учитывать печальный опыт.Последствия такого шага будут масштабными, считает востоковед. "И испортить отношения с русскими и китайцами можно будет на еще более значимую глубину", — пояснил собеседник Украина.ру.Преодоление попытки прокси-войны путем раскачивания массовых беспорядков в значительной мере было купировано российско-китайским технологическим, административным, кадровым вмешательством в ситуацию, подчеркнул эксперт.Стабильность Ирана имеет важное значение для Москвы и Пекина, считает Грозин. "Уровень вовлеченности стран, которые не заинтересованы в том, чтобы в Иране разгоралась внутренняя нестабильность, гораздо выше, чем это было еще полгода назад", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
Атака на Иран может привести к резкому ухудшению отношений США с Россией и Китаем — эксперт

04:20 03.02.2026
 
США, привыкшие решать вопросы силой, теперь вынуждены считаться с серьёзными рисками. Атака на Иран может привести к непоправимому ухудшению отношений с Россией и Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Отвечая на вопрос, могут ли удержать США от удара по Ирану совместные учения трёх стран, эксперт заявил, что американцы должны учитывать печальный опыт.

"Американцы при всей склонности к силовому продавливанию своей повестки все-таки должны отдавать себе отчет в том, что риски от возможного повторения предыдущего опыта 12-дневной войны оказываются очень серьезными", — уверен Грозин.

Последствия такого шага будут масштабными, считает востоковед. "И испортить отношения с русскими и китайцами можно будет на еще более значимую глубину", — пояснил собеседник Украина.ру.
Преодоление попытки прокси-войны путем раскачивания массовых беспорядков в значительной мере было купировано российско-китайским технологическим, административным, кадровым вмешательством в ситуацию, подчеркнул эксперт.
Стабильность Ирана имеет важное значение для Москвы и Пекина, считает Грозин. "Уровень вовлеченности стран, которые не заинтересованы в том, чтобы в Иране разгоралась внутренняя нестабильность, гораздо выше, чем это было еще полгода назад", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
