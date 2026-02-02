https://ukraina.ru/20260202/polnyy-sumbur-kiselev-o-tom-kak-v-pase-nabirayut-truppu-alternativnykh-russkikh-1075087117.html

Полный сумбур: Киселев о том, как в ПАСЕ набирают труппу альтернативных русских

В ПАСЕ создали так называемую платформу российских демократических сил. Нужен был бродячий цирк - и он нашелся. О том, что это за структура и для чего она нужна в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Давно что-то не было слышно про такой русофобский гадюшник, как ПАСЕ – Парламентскую ассамблею Совета Европы, рассказал Киселев.За бессмысленностью функции и процессов там РФ свое членство в ПАСЕ прекратила еще весной 2022 года. С тех пор там по России явно скучали, и вот выход нашли – решили пригласить к себе "других" русских – альтернативных, отметил он.Они должны говорить все, как там надо – поливать Россию, являться по разовым пропускам, ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче, нужен был бродячий цирк, и он – нашелся.Название труппы – "Платформа российских демократических сил". Общее число артистов – полтора десятка, 15, если точно. Все эмигранты из России, на родине сертифицированы как иноагенты или террористы. На днях кастинг был завершен, и состав платформы определился.По словам Киселева, фильтровал всех лично Теодорос Русопулос – до недавних дней председатель ПАСЕ. Критериями поделился с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Искал самых известных, по возможности, обеспеченных, чтоб меньше клянчили и чтоб обязательно были против Владимира Путина. Это – условие.Теодорос Русопулос: "На самом деле, у нас там три имени, самые известные на всей платформе – это вся команда, скажем так, людей, которые находятся в изгнании – [Гарри] Каспаров*, [Владимир] Кара-Мурза* и [Юлия] Навальная*. Это три самых известных представителя, никто не знает остальных. И есть еще пара человек. Мы их проверили. Мы знаем, что они давно находятся за пределами России, и выступают против Путина. И это, конечно, уже давно доказано их действиями. Мы должны быть очень осторожны".Несмотря на осторожность отбиравших, отобранные тут же стали жаловаться, уже на ПАСЕ. И требовать…"К сожалению, у нас не будет общего кабинета, какого-то помещения, где мы могли бы все собираться. Никакого административного персонала нам не положено. Никаких помощников, никаких секретарей и так далее. У нас даже не будет постоянного доступа в здание. Под каждое конкретное мероприятие мы будет запрашивать отдельное разрешение, отдельный пропуск будет выдан", – поведала Любовь Соболь*.Пресса тоже раздражает участников псевдороссийской платформы. Журналистка издания Sota** поинтересовалась у Кара-Мурзы, как так получается, что его жена из их фонда для политзаключенных получает примерно в тысячу раз больше, чем семьи самих политзаключенных. В 2024 году ее доход составил 196 тысяч долларов, а 88 семей тех, кого Кара-Мурза называет политзаключенным, суммарно получили из фонда лишь 19 тысяч долларов.Теодорос Русопулос: "Есть спор о том, кто будет самым влиятельным на этой платформе. Я не хочу называть это глупостью, но это точно наивно, потому что председателем платформы не будет кто-то из России. Никто не будет занимать там ведущую роль. Председателем платформы является председатель Ассамблеи, а платформа состоит не только из русских. Там 12 русских и еще десять парламентариев из Ассамблеи, председатель Ассамблеи. Так что никто не может думать, что он будет лидером или что он сам себя выдвинет".К российской платформе "для букета" прикрепили и пятерых представителей коренных народов, отметил Киселев. "Надо думать, займутся деколонизацией, о чем так мечтают в Европе. Карты раздела нашей страны там давно нарисованы. Вот и позвали чеченца, бурята, удэгейца, коми-активистку и даже художницу народа водь.На камеру деятели, конечно, старались сохранить лицо, но все же проговаривались о своей бутафорской роли", - рассказал ведущий.Полный сумбур, добавил он.Любовь Соболь: "Все, что будет происходить внутри платформы, вы будете решать сами. Нам от вас нужно только одно контактное лицо, которое будет, собственно, сообщать запросы от вас, направлять или наоборот".Гарри Каспаров: "У нас 15 человек, как мы голосуем и голосуем ли вообще? На самом деле, пока никакого регламента нет, тут такая переброска, пинг-понг такой. Они говорят: вы решайте. Ну, в принципе, вы же писали правила".Но, как не старалась старая гвардия, а звездой встречи стала участница известной своей скабрезностью панк-группы Надежда Толоконникова***. По словам Киселева, в России она прославилась бесовскими танцами в Храме Христа Спасителя и порноперформансом в Биологическом музее, где на 9-м месяце беременности изображала соитие. Не найдя понимания на родине, Толоконникова решила выйти на международный уровень – завела аккаунт на OnlyFans. Это сетевой ресурс, что скатился в порно, где желающие готовы обнажаться на камеру для клиентов – за деньги. Здесь Толоконникова нашла себя.Надежда Толоконникова: "Я прям не достигла статуса порнозвезды еще пока, но работаю над этим. Ну, в смысле я считаю, что секс работает. Это такая же работа, как и любая другая. И я горжусь собой и своим независимым источником дохода. Мне кажется, это здорово. Это дает мне возможность реально не зависеть ни от какой политической силы".А еще у порноактивистки и феминистки для ПАСЕ много идей.Толоконникова: "Я назвала несколько штук, во-первых, помощь Украине, разрушение аппарата Российской империи, феминизм, радуги и единороги"."Короче, в ПАСЕ долго такого из России ждали. Считают, что это – свежо. Можно поздравить?" - прокомментировал Киселев.У нас же в России всегда в истории, во время войн и трудных периодов, находились люди, желавшие свою Родину уязвить, ударить в спину, напакостить. Отличаются ли хоть чем-то нынешние, те, кого пестуют в ПАСЕ? Пожалуй, да. Повышенной карикатурностью, подытожил он. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**СМИ, выполняющее функции иностранного агента***Иностранный агентК чему приведет намечающийся уже крах украинской энергосистемы - в материале издания Украина.ру "Сделать работу телефонного террориста смертным приговором". Эксперты и политики о ситуации на Украине.

