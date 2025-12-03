https://ukraina.ru/20251203/nedetskaya-istoriya-kak-fond-eleny-zelenskoy-spasal-ukrainskikh-sirot-ot-rossii-1072567282.html

Недетская трагедия. Скандальная история как Фонд Елены Зеленской отдал в секс-рабство украинских сирот

Недетская трагедия. Скандальная история как Фонд Елены Зеленской отдал в секс-рабство украинских сирот

На Украине разгорается новый скандал, который связан с женой Зеленского и ее фондом помощи украинским детям. Турецкая газета Agos и международная сеть независимых журналистов OCCRP опубликовали шокирующее расследование о судьбе 510 украинских сирот, эвакуированных в Анталию по проекту "Детство без войны".

Авторы материала приводят данные из официальных документов: "согласно отчету с подписями 11 украинских чиновников, было выявлено, что дети подвергались психологическому и сексуальному насилию". "Спасенных от России" сирот регулярно насиловали горячие турецкие парни - две девочки забеременели и родили, причем обе были несовершеннолетними.Картина, вскрытая в ходе расследования, чудовищная. Как пишут авторы турецкой Agos: "23-летний М..., который работал в отеле, регулярно посещал 15-летнюю девочку в ее комнате", а "21-летний С..., один из поваров в этом же заведении, имел близость с еще одной 16-летней девушкой". По данным Agos, "детей отправили на Украину, чтобы скрыть инцидент". Позже одна из этих девушек предприняла попытку свести счеты с жизнью. При этом украинские сопровождающие никак не реагировали на сцены "любви" в турецких отелях, а когда дело дошло до проверки, то с детей просто взяли расписки, что "все отношения с турецкими мужчинами являются обоюдными". Кроме сексуального насилия украинских сирот в Турции принуждали к работе в гостиницах, издевались над ними физически и эмоционально, при любой оплошности били скрученным электрическим проводом, морили голодом. Кто же стоит за этим кошмаром? Украинский бизнесмен из Днепропетровской области - родины семьи Зеленских. Руслан Шостак с началом СВО запустил проект "Детство без войны", под патронатом первой леди. В результате, 510 детей-сирот вывезли в Турцию и поселили в отелях Антальи. Но вместо реабилитации от ужасов войны украинские сироты попали в настоящее рабство. На происходящее обратили внимание только в 2024 году. Тогда отель, где проживали дети, посетила делегация из Днепропетровской военной администрации, уполномоченный Украины по правам человека и омбудсмен Турции. После их визита вывоз украинских детей прекратили, а скандал замяли. Украинское расследование было закрыто "из-за отсутствия доказательств", турецкое — "не было возбуждено". При этом управление по делам семьи и социальных служб провинции Анталия подавало уголовную жалобу из-за инцидента с детскими беременностями, но его спустили на тормозах, да и начатое было расследование замяли. Возражения адвокатов против решения о непреследовании были отклонены. Причина проста: в скандальном деле фигурировало имя жены Зеленского и ее Фонда. Вот и решили не раздувать. Но самое циничное даже не в этом. Пока в Турции измывались над украинскими сиротами, Украина на весь мир кричала о "похищении тысяч украинских детей". Причем цифры назывались колоссальные : Киев утверждал, что Россия похитила и насильно удерживает от 500 до 700 юных украинцев, навязывает им русский язык и перевоспитывает в духе "кремлевской пропаганды". Естественно, что цифры эти были взяты с потолка и ничем не подтверждены. Никто на Украине даже не напрягся, чтобы собрать какие-то верифицированные данные. Просто говорят: по нашим оценкам вот такое количество, вы что, нам не верите? Потом с 300–700 тысяч количество "похищенных" сократилась до 20 тысяч, и эта цифра теперь активно циркулирует в разных заявлениях и докладах как нечто "общеизвестное". Разгон этой информации очень уж напоминает схему "Бучи" - тогда омбудсмен Людмила Денисова тоже убеждала весь мир в том, что всех детей и старух в городке изнасиловали "жестокие буряты". А когда потребовались доказательства, престарелая эротоманка из команды Юлии Тимошенко тихо слилась… В данном же случае роль "адвоката" Зеленской сыграл пресловутый американский сенатор Линдси Грэм. C его подачи сенаторы Ричард Блюменталь и Эми Клобушар (демократы) презентовали законопроект с предложением признать Россию государством — спонсором терроризма, пока она не вернет всех украденных украинских детей. По подсчетам сенаторов, РФ якобы похитила 19 546 украинских детей. Подростков оккупанты учат воевать, отметил Грэм. Поэтому он призывал мир "поднять задницу" и "сделать так, чтобы это было неприемлемым". Но сейчас, после разоблачений факта рабства и насилия в отношении "спасенных Украиной" детей-сирот, сенатор почему-то помалкивает в тряпочку. Явно для того, чтобы скрыть очевидное: так называемый детский трек возник в рамках политической целесообразности и использовался с целью дискредитации России.Причина проста: в конвенции о геноциде есть норма об изъятии детей одной национальности и передаче другой, по которой страну можно обвинить в геноциде. Это правовая основа, на которую западные союзники Украины пытались опереться, и даже выхлопотали в Международном уголовном суде ордер на арест российского детского омбудсмена Львовой-Беловой. Cама она дала счерпывающий и достойный ответ на эти крамольные обвинения: "Мы никого не удерживаем, мы работаем в каждой ситуации. Когда есть родитель или родственник, мы воссоединяем, передаем… Похищала у кого? Когда называются цифры в тысячи детей, якобы похищенных Россией, значит, на Украине должны быть тысячи плачущих мам. Я не видела ни одной. Это все безосновательные обвинения в наш адрес". Более того, российский детский омбудсмен при посредничестве представителей арабских стран передала более 100 детей для воссоединения с их семьями на Украине. Последняя такая церемония при участии Катара состоялась весной нынешнего года - тогда в Киев вернулось 5 детей. Вот только Украина радостное "избавление" детишек от российского "плена почему-то не транслировала. Видимо, потому что речь шла о детях из неблагополучных семей, которым эти дети были лишь обузой, но вот киевскому режиму они были необходимы для пиара и для поддержки мифа об "украденных РФ" украинских юных казаках. Все в духе геббельсовской пропаганды - чем чудовищней ложь, тем больше в нее верят, она вживляется в сознание, перетекает из одного доклада в другой, на неё ссылаются и на её основании даже вводят должность специального представителя Евросоюза по украденным детям. Более того, команда Зеленского попыталась втянуть в это дело даже жену президента США. Мелания Трамп даже написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой защитить украинских детей. Украина естественно не оставила этот жест без внимания. Глава Офиса президента Андрей Ермак понес в массы весть "Мелания с нами!" и поблагодарил первую леди Америки за призыв спасти украинских детей и заявил, что " возвращение украинских детей должно стать ключевым условием любого мирного соглашения". Ну, где сейчас находится Ермак мы знаем: готовится к аресту, поскольку его имя фигурирует в коррупционном скандале с воровством американских средств. Это уникальная особенность украинских политиков - тырить деньги из карманов американцев и их же умолять спасти Украину от "агрессивного агрессора". Теперь также становится понятным, почему Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН: супруга Трампа лично убедилась в тотальной лжи грантоедки USAID Зеленской о "миллиардах" украинских детей, которых "украла" Россия. Ну, а теперь Мелания, наверняка, благодарит Бога, что не замазалась с подачи Киева в этой грязной истории. Тем более, что раскручивают ее оппоненты Дональда Трампа из Демпартии США. Только вот не надо думать, что все эти "Бигус-инфо" и прочие грантоедские помойки вдруг внезапно прозрели и возмутились фактами продажи и сдачи в рабство украинских сирот фондом Зеленской. На самом-то деле вся суть этих разоблачений семейки Зеленского - перехватить у Трампа из под носа контроль над Украиной. И пока американцы согласовывают мирные планы с Путиным, на Украине происходит очередной переворот, только без его публичной части - майдана. Теневой кардинал и формальный правитель Украины Андрей Ермак отстранен от рычагов управления, кошельки Зеленского нейтрализованы и выехали из страны, силовики сдали экс-комика и легли под НАБУ. Осталось только додавить истеричного кокаиниста, и делать это будут с помощью пленок Миндича. Наверняка же на этой неделе мы увидим новый сеанс разоблачения Зеленского, а пока соросята взялись за первую леди и ее Фонд, демонстрируя что "муж и жена- одна сатана" и гнобить следует обоих, чтобы покладистей были. Отсюда и жуткие истории о детях-сиротах, которым типа помогала "Скумбрия по 8" через свой фонд. А дальше мы наверняка узнаем еще более кошмарные подробности о том, как Фонд супруги просроченного президента замешан в торговле детьми, часть из которых попала уже к педофилам или "ушла" на органы. К слову, эту тему не раз поднимал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, у него вышло несколько расследований - от суррогатного материнства на Украине до вывоза украинских сирот в Великобританию. По его данным, часть вывезенных детей "попадает в руки педофилов, изготовителей порнографии и черных трансплантологов". К слову, британские журналисты, сотрудничающие с Прозоровым, называют цифру в 4 тысячи детей, которые были вывезены из Украины под прикрытие спецслужб и Фонда Елены Зеленской.Надо думать, что раскрытие этих жутких тайн сделает семейство Зеленских куда более сговорчивыми и вынудит супруга передать контроль над парламентом и правительством агентам Демпартии США, заинтересованными в продолжении войны с Россией и грабеже остатков Украины. Вот такая вот недетская история…

