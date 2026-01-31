https://ukraina.ru/20260131/italiya-ne-gotova-k-voyne-s-rossiey-andrea-luchidi-otsenil-sostoyanie-vooruzhennykh-sil-respubliki-1074817059.html

Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики

Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про состояние итальянской армии и готова ли Италия воевать с Россией

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074816752_0:188:1281:908_1920x0_80_0_0_291a295c5c3ade9e666dfc4f9a382667.jpg

Отвечая на вопрос про последствия итальянского оружия в зоне СВО Лучиди сообщил, что раньше власти Италии отправляли много оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии.Журналист добавил, что в декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет помощи Украине, но состав вооружений держится в секрете.Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией. "Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.

