Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики - 31.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260131/italiya-ne-gotova-k-voyne-s-rossiey-andrea-luchidi-otsenil-sostoyanie-vooruzhennykh-sil-respubliki-1074817059.html
Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики
Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики - 31.01.2026 Украина.ру
Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про состояние итальянской армии и готова ли Италия воевать с Россией
2026-01-31T04:45
2026-01-31T04:45
новости
украина
италия
россия
дональд трамп
джорджи мелони
украина.ру
оружие
военная помощь
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074816752_0:188:1281:908_1920x0_80_0_0_291a295c5c3ade9e666dfc4f9a382667.jpg
Отвечая на вопрос про последствия итальянского оружия в зоне СВО Лучиди сообщил, что раньше власти Италии отправляли много оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии.Журналист добавил, что в декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет помощи Украине, но состав вооружений держится в секрете.Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией. "Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
украина
италия
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074816752_0:0:1211:908_1920x0_80_0_0_a1ca242e7faf10b77fbedc899f1f09f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, италия, россия, дональд трамп, джорджи мелони, украина.ру, оружие, военная помощь, европа, война, спецназ, геополитика, ес
Новости, Украина, Италия, Россия, Дональд Трамп, Джорджи Мелони, Украина.ру, оружие, военная помощь, Европа, война, спецназ, геополитика, ЕС

Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики

04:45 31.01.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про состояние итальянской армии и готова ли Италия воевать с Россией
Отвечая на вопрос про последствия итальянского оружия в зоне СВО Лучиди сообщил, что раньше власти Италии отправляли много оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии.
"Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить", — отметил собеседник издания.
Журналист добавил, что в декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет помощи Украине, но состав вооружений держится в секрете.
Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией. "Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаИталияРоссияДональд ТрампДжорджи МелониУкраина.руоружиевоенная помощьЕвропавойнаспецназгеополитикаЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
17:36Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области
17:20На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
17:00Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"
16:37Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину
16:02Материализация "жёлтой опасности"
16:00Молодогвардейцы настоящие и мнимые
15:46Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?
15:26Le monde прокомментировала сегодняшние отключения электроэнергии на Украине. Главное к этому часу
15:21Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове
15:18Власти Черниговской области заявили о переводе больниц и коммунальных объектов на генераторы
15:14На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие
15:03ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
14:51Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
14:26Нардеп: Света и воды на Украине может не быть более суток
Лента новостейМолния