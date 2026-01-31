Италия не готова к войне с Россией: Андреа Лучиди оценил состояние вооруженных сил республики
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди рассказал про состояние итальянской армии и готова ли Италия воевать с Россией
Отвечая на вопрос про последствия итальянского оружия в зоне СВО Лучиди сообщил, что раньше власти Италии отправляли много оружия на Украину, в том числе немецкие самоходные гаубицы ACB2000 (PzH 2000), которые есть и на вооружении итальянской армии.
"Сейчас уже меньше, потому что Дональд Трамп как бизнесмен заявил, что не будет давать оружие Европе бесплатно. За американское оружие для Украины нужно платить", — отметил собеседник издания.
Журналист добавил, что в декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони утвердило новый пакет помощи Украине, но состав вооружений держится в секрете.
Оценивая боеготовность итальянской армии Лучиди рассказал, что служил там два года и уверен, что Италия не готова к войне с Россией. "Там есть боеспособные подразделения спецназа, но это 0,5% от всех вооруженных сил. На учениях ее готовят к асимметричной войне, как в Афганистане – к столкновениям с регулярной армией она не готова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — "Игорь Кимаковский: Россия выиграет войну на Украине за счет поколения, которое еще застало Советский Союз" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на