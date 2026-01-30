https://ukraina.ru/20260130/ukrainskie-pravookhraniteli-razvorovyvali-vyplaty-semyam-pogibshikh-voennosluzhaschikh-1075030277.html

Украинские правоохранители разворовывали выплаты семьям погибших военнослужащих

Государственное бюро расследований Украины направило в суд материалы в отношении группы правоохранителей, завладевших компенсациями семьям погибших военнослужащих. Об этом ведомство сообщило 30 января

"Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении семи военнослужащих одного из правоохранительных органов. По данным следствия, они присвоили более 5 миллионов гривен бюджетных средств, которые должны были быть выплачены в качестве компенсации семьям погибших военных", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что криминальную схему организовал неназванный "старший офицер финансово-экономического подразделения". Принадлежность подразделения тоже не указана."По его указанию начальник одного из отделов привлек коменданта и его заместителя, начальника еще одного подразделения вместе с заместителем, а также водителя. Последние предоставляли номера своих банковских карточек для зачисления им средств", - рассказали в ГБР.По версии следствия, организатор, пользуясь доступом к системе бухгалтерского учета, безосновательно ежемесячно начислял на банковские карточки участников группировки дополнительные деньги. В финансово-бухгалтерской отчетности он отражал выплату этих средств сотрудникам, погибшим при выполнении боевых задач.С ноября 2024 года по апрель 2025 года фигурантам удалось завладеть средствами на общую сумму почти 5,4 млн грн (около $130 тыс). Из этой суммы более 3,1 млн. гривен присвоил непосредственно организатор схемы.Задержания злодеев состоялись в августе 2025 года. Оперативное сопровождение осуществлялось совместно с подразделениями внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины и Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляла Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.Накануне ГБР сообщила о разоблачении бывшего чиновника военной районной государственной администрации Одесской области. Вместе с двумя военнослужащими он организовал переправку группу мужчин призывного возраста в Молдавию за $24 тыс.Сотрудники бюро также разоблачили организованную группу, в состав которой входили два руководителя и оператор одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, а также бывший руководитель кадрового подразделения Сухопутных войск ВСУ. Фигуранты вносили изменения в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов."Они безосновательно ставили и снимали мужчин с военного учета, что позволяло оформлять отсрочки и избегать призыва во время мобилизации. По оперативной информации, "услуга" стоила 10 тысяч долларов США. По меньшей мере, в базу данных незаконно внесли сведения относительно 48 человек", - выяснили в ГБР.Также в долларах США предпочла получить гешефт руководитель районного отдел госучреждения "Центр пробации" в Днепропетровской области. Она вымогала 21 500 долларов США "у раненого военнослужащего — участника боевых действий, который после длительной службы на передовой и многочисленных ранениях не мог уволиться из армии из-за бюрократических преград", поведали в ГБР. При обыске у неё обнаружили крупную сумму американской наличности в купюрах нового образца.Также стало известно, что На Украине выявлены случаи увольнения из ВСУ через подделку документовБольше новостей дня представлено в обзоре "Джентльменское соглашение", провалы ВСУ, упрямство Зеленского. Хроника событий на 13:00 30 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

