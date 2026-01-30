На Украине выявлены случаи увольнения из ВСУ через подделку документов - 30.01.2026 Украина.ру
На Украине выявлены случаи увольнения из ВСУ через подделку документов
На Украине выявлены случаи увольнения из ВСУ через подделку документов
Государственное бюро расследований Украины проводит ряд расследований в разных регионах Украины в отношении военнослужащих, пытавшихся уволиться со службы путём обмана командования и подделку документов. Об этом ведомство сообщило 30 января
2026-01-30T16:10
2026-01-30T16:11
Следствие обнаружило, что в 2023-2025 годах ряд военнослужащих ВСУ получали судебные решения о якобы самостоятельном воспитании и содержании несовершеннолетних детей отцом. Эти решения использовались в качестве основания для увольнения с военной службы."Для получения таких решений фигуранты подавали в один из Черновицких судов документы с ложной информацией. В частности, они отмечали, что вроде бы единолично воспитывают детей, содержат их и проживают вместе с ними, в том числе с детьми младше трех лет", - рассказали в ГБР. Суды на основании этих документов суды принимали соответствующие решения, которые впоследствии передавали командованию по месту прохождения службы. По одному из таких установленных фактов ГБР 28 января сообщило о "подозрении" командиру отделения неназванной воинской части. ГБР разоблачило также четырёх военнослужащих, которые незаконно уволились со службы, использовав поддельные справки об инвалидности жён."В частности, работники ДБР совместно с правоохранителями задержали четырех военнослужащих разных воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковске, Киеве и Ровно. Мужчины незаконно уволились с военной службы, использовав поддельные медицинские справки об инвалидности своих жен", - уточнили в бюро.В 2025 году фигуранты подали в командованию копии медицинских документов, в которых говорилось о якобы установлении их женам инвалидности II группы. Выяснилось, что "эти справки официально не выдавались и имеют явные признаки подделки"."На основании фальшивых документов военнослужащих противоправно уволили из рядов Вооруженных сил, - заявили в ГБР. - По оперативным данным, за изготовление одной такой справки мужчины платили посредникам около 4 тысяч долларов США".Ещё четверых военнослужащих изобличили в Днепропетровской области. Они для увольнения со службы использовали фиктивные справки о тяжелых болезнях родственников."Четверо солдат воинской части, дислоцированной на Днепропетровщине, подали командованию рапорты об увольнении со службы в связи с необходимостью ухода за тяжелобольными родственниками. В подтверждение они предоставили копии фиктивных медицинских справок о серьезных заболеваниях у членов их семей", - сказано в официальном сообщении.В итоге военнослужащие уклонились от прохождения службы. При увольнении им даже было начислено и выплачено денежное довольствие на общую сумму более 100 тысяч гривен (более $2 тыс).Всех фигурантом намереваются привлечь к ответственности за уклонение от военной службы, а некоторых ещё и за мошенничество. Им грозят лишением свободы сроком до 10 лет. Досудебные расследования продолжаются. Устанавливаются лица, которые изготовляли и продавали поддельные медицинские справки, а также выдавали другие незаконные документы. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
16:10 30.01.2026 (обновлено: 16:11 30.01.2026)
 
Государственное бюро расследований Украины проводит ряд расследований в разных регионах Украины в отношении военнослужащих, пытавшихся уволиться со службы путём обмана командования и подделку документов. Об этом ведомство сообщило 30 января
Следствие обнаружило, что в 2023-2025 годах ряд военнослужащих ВСУ получали судебные решения о якобы самостоятельном воспитании и содержании несовершеннолетних детей отцом. Эти решения использовались в качестве основания для увольнения с военной службы.
"Для получения таких решений фигуранты подавали в один из Черновицких судов документы с ложной информацией. В частности, они отмечали, что вроде бы единолично воспитывают детей, содержат их и проживают вместе с ними, в том числе с детьми младше трех лет", - рассказали в ГБР.
Суды на основании этих документов суды принимали соответствующие решения, которые впоследствии передавали командованию по месту прохождения службы. По одному из таких установленных фактов ГБР 28 января сообщило о "подозрении" командиру отделения неназванной воинской части.
ГБР разоблачило также четырёх военнослужащих, которые незаконно уволились со службы, использовав поддельные справки об инвалидности жён.
"В частности, работники ДБР совместно с правоохранителями задержали четырех военнослужащих разных воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковске, Киеве и Ровно. Мужчины незаконно уволились с военной службы, использовав поддельные медицинские справки об инвалидности своих жен", - уточнили в бюро.
В 2025 году фигуранты подали в командованию копии медицинских документов, в которых говорилось о якобы установлении их женам инвалидности II группы. Выяснилось, что "эти справки официально не выдавались и имеют явные признаки подделки".
"На основании фальшивых документов военнослужащих противоправно уволили из рядов Вооруженных сил, - заявили в ГБР. - По оперативным данным, за изготовление одной такой справки мужчины платили посредникам около 4 тысяч долларов США".
Ещё четверых военнослужащих изобличили в Днепропетровской области. Они для увольнения со службы использовали фиктивные справки о тяжелых болезнях родственников.
"Четверо солдат воинской части, дислоцированной на Днепропетровщине, подали командованию рапорты об увольнении со службы в связи с необходимостью ухода за тяжелобольными родственниками. В подтверждение они предоставили копии фиктивных медицинских справок о серьезных заболеваниях у членов их семей", - сказано в официальном сообщении.
В итоге военнослужащие уклонились от прохождения службы. При увольнении им даже было начислено и выплачено денежное довольствие на общую сумму более 100 тысяч гривен (более $2 тыс).
Всех фигурантом намереваются привлечь к ответственности за уклонение от военной службы, а некоторых ещё и за мошенничество. Им грозят лишением свободы сроком до 10 лет.
Досудебные расследования продолжаются. Устанавливаются лица, которые изготовляли и продавали поддельные медицинские справки, а также выдавали другие незаконные документы.
НовостиУкраинаИвано-ФранковскКиевВооруженные силы УкраиныНацполициямобилизация на УкраинеуклонистыВСУпотери ВСУСВОдезертирствоГБРЗападная УкраинаДнепропетровская область
 
Лента новостейМолния