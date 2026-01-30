https://ukraina.ru/20260130/dzhentlmenskoe-soglashenie-provaly-vsu-upryamstvo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-30-yanvarya--1075009691.html

"Джентльменское соглашение", провалы ВСУ, упрямство Зеленского. Хроника событий на 13:00 30 января

Россия и Украина заключили устное "джентльменское соглашение" об ударах, но Зеленский от него открестился. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский отказался от предложения о встрече с Путиным в Москве

The New York Times со ссылкой на неназванного советника Офиса Зеленского пишет, что на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Россия и Украина заключили устное "джентльменское соглашение".Киев попросил Москву об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что последняя якобы согласилась, но лишь в устной форме.Советник украинского президента также уточнил, что соглашение не вступило в силу немедленно.Газета Financial Times со ссылкой на источники и высокопоставленного украинского чиновника, участвовавшего в переговорах, написала, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах по объектам энергетики друг друга в качестве шага к деэскалации."Они (источники - ред.) заявили, что это была идея делегации США, чтобы Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетическим объектам друг друга в качестве... шага к деэскалации на фоне напряженных переговоров по урегулированию", - говорится в материале.Накануне и президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам главы Белого дома, ему было "очень приятно", что российский лидер ответил согласием на его просьбу.В то же время Владимир Зеленский заверил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.Он подчеркнул, что возможное взаимное прекращение ударов является предложением американской стороны, в частности президента США Дональда Трампа. По словам Зеленского, Киев готов поддержать решение о паузе, прекратив удары по объектам нефтяной отрасли РФ.Российские власти неоднократно указывали, что Киев целенаправленно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.Провалы ВСУНа Украине раздаются взрывы, так, они гремят в Сумах, Днепропетровске и других городах. В Днепропетровске зафиксирован массовый налет российских дронов "Герань", сообщают местные паблики. Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале указал, что российские военные в зоне спецоперации в ночь на 30 января нанесли массированный удар. По его словам, цели были поражены в Запорожье и Славянско-Краматорской агломерации. Также военкор рассказал об ударе по промышленному объекту в Васильковке Днепропетровской области.Минобороны РФ информировало, что бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Бересток в Донецкой Народной Республике.А бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области.Военный эксперт Виталий Киселев указал, что ВС РФ ударами ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе Запорожья. Также подразделения российской армии продолжают бои за подступы к Купянску и преодолевают сопротивление ВСУ на других участках, сообщает телеграм-канал военного обозревателя Юрия Котенка.В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко информировал, что попавшие в российское окружение у города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике бойцы Вооруженных сил Украины начали сдаваться в плен. "В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана, — сдаются в плен", — заявил эксперт.Он добавил, что на южных и северных окраинах города российские войска завязали ожесточенные бои.Газета Wall Street Journal в то же время пишет о проблемах украинской армии. Так, многие украинские военные, заключившие краткосрочный "молодежный" контракт с ВСУ, были брошены на опасные участки фронта в попытке остановить наступление сил РФ."На фоне недостатка пехоты командиры послали многих из них в гущу наступления России", - говорится в сообщении издания.Газета рассказывает несколько историй военных из этой возрастной группы, убитых на фронте. Так, Кирилл Горбенко был заброшен на самый опасный участок фронта и убит в октябре, направляясь со своим подразделением в сторону Красноармейска. Вячеслав Малец, ставший одним из первых участников программы ВСУ для молодежи, также был убит под Красноармейском."Другие молодые новобранцы получили увечья или остались инвалидами на всю жизнь. Многие дезертировали", - добавляет издание.Украина в феврале 2025 года запустила так называемые "молодежные" контракты в попытке набрать добровольцами в ВСУ людей в возрасте от 18 до 25 лет. Их заманивают зарплатой в 24 тысячи долларов за год службы, поступлением в вуз без экзаменов и ипотекой под 0 процентов. Однако, по данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, удалось привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.Упрямство ЗеленскогоЗеленский отказался от предложения российской стороны о встрече с президентом России."Безусловно, невозможно, чтобы я встретился с Путиным в Москве. Это то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве", - возмутился Зеленский.Он тут же заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, отметил Ушаков.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале призывал Зеленского ехать в Москву. "Если от этого зависит завершение войны — в таком решении не должно быть ни малейшего сомнения", — писал политик. Он подчеркивал, что отказ Зеленского от встречи с Путиным будет преступлением против народа Украины.В то же время основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком уверен, что Украина и Запад проиграли России."Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, правительство США, которое и начало весь бардак, ЦРУ, МИ-6, западный ВПК, (компания-разработчик ПО для спецслужб - ред.) Palantir - любимая ИИ-платформа Запада, западные политики... Россия победила их всех", - написал он в соцсети X.Турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин считает, что выделение значительных бюджетов на оборону и ускорение темпов работы российской оборонной промышленности заставили Запад отказаться от завышенных ожиданий и признать поражение в конфликте на Украине.По оценке аналитика, одним из ключевых факторов стало системное наращивание оборонных расходов и переориентация промышленности России на длительное противостояние.Эксперт также указывает, что ожидания Запада относительно быстрого истощения российских ресурсов не подтвердились. По его мнению, санкционное давление не привело к критическому ослаблению оборонного сектора, а, напротив, ускорило процессы импортозамещения и мобилизации промышленного потенциала, что изменило баланс в пользу России.Кроме того, аналитик считает, что рост военных расходов и темпов производства в России обнажил структурные проблемы западной поддержки Украины. В его оценке, зависимость Киева от внешних поставок, политические разногласия внутри западных стран и рост финансовых издержек постепенно снижают готовность к дальнейшей эскалации, что и приводит к пересмотру первоначальных стратегических установок.Подробнее о победе России - в материале Что будет после победы России? Кузьмина об информационной войне, языке и молодёжи на Украине на сайте Украина.ру.

