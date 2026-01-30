Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы" - 30.01.2026 Украина.ру
Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"
Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"
Запад "ставит крест" на своей свободе. Об этом 30 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру на брифинге
2026-01-30T17:16
2026-01-30T17:40
Во время Всемирного экономического форума в Давосе, который прошел с 19 по 23 января, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который слывет приверженцем трансатлантического единства, заявил, что больше не считает Америку союзником, и призвал Евросоюз готовиться к торговой войне с Вашингтоном.Де Вевер сказал, что "старый мир умирает, новый еще не появился, сейчас время монстров, и [президенту США Дональду] Трампу предстоит решить, хочет ли он быть монстром". Также он отметил, что Европа не должна становиться "рабом" США: "Есть разница между счастливым вассалом и жалким рабом".Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, официальный представитель МИД России дала заявлениям де Вевера в Давосе исчерпывающую и жёсткую оценку. На своём брифинге она развила тему зависимости Европы от США, поднятую бельгийским премьером, но сместила акцент на вопрос суверенитета.Захарова начала с того, что у независимых государств, по её мнению, должен быть фундаментальный выбор — не между типами зависимости, а в принципе "быть свободными или быть не свободными". Однако, как она отметила, сам факт, что обсуждение ведётся в такой парадигме — выборе между вассалитетом и рабством, — красноречиво свидетельствует о глубоком кризисе. Она обратила внимание на вопиющее противоречие. Захарова напомнила, что западная элита десятилетиями позиционировала себя как эталон свободы, выдавая остальному миру "индульгенции" на пути к этим идеалам. И теперь, по её словам, последовало шокирующее признание "в том, что они не свободны, что они то ли вассалы, то ли рабы"."Я думаю, что это признание буквально ставит крест на моральном праве Запада поучать других и считать себя образцом свободы. Пусть разберутся со своими состояниями несвободы", — заключила Захарова. Больше событий дня представлено в обзоре "Джентльменское соглашение", провалы ВСУ, упрямство Зеленского. Хроника событий на 13:00 30 января.
Украина.ру
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"

17:16 30.01.2026 (обновлено: 17:40 30.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Запад "ставит крест" на своей свободе. Об этом 30 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру на брифинге
Во время Всемирного экономического форума в Давосе, который прошел с 19 по 23 января, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который слывет приверженцем трансатлантического единства, заявил, что больше не считает Америку союзником, и призвал Евросоюз готовиться к торговой войне с Вашингтоном.
Де Вевер сказал, что "старый мир умирает, новый еще не появился, сейчас время монстров, и [президенту США Дональду] Трампу предстоит решить, хочет ли он быть монстром". Также он отметил, что Европа не должна становиться "рабом" США: "Есть разница между счастливым вассалом и жалким рабом".
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, официальный представитель МИД России дала заявлениям де Вевера в Давосе исчерпывающую и жёсткую оценку. На своём брифинге она развила тему зависимости Европы от США, поднятую бельгийским премьером, но сместила акцент на вопрос суверенитета.
Захарова начала с того, что у независимых государств, по её мнению, должен быть фундаментальный выбор — не между типами зависимости, а в принципе "быть свободными или быть не свободными". Однако, как она отметила, сам факт, что обсуждение ведётся в такой парадигме — выборе между вассалитетом и рабством, — красноречиво свидетельствует о глубоком кризисе.
"Это говорит действительно и о закате Европы, и даже, может быть, о еще более тяжелых процессах, когда одна из стран Европейского Союза выбирает между зависимостями и не говорит о том, что она уже более не является суверенным и независимым государством", — заявила представитель МИДа.
Она обратила внимание на вопиющее противоречие. Захарова напомнила, что западная элита десятилетиями позиционировала себя как эталон свободы, выдавая остальному миру "индульгенции" на пути к этим идеалам. И теперь, по её словам, последовало шокирующее признание "в том, что они не свободны, что они то ли вассалы, то ли рабы".
"Я думаю, что это признание буквально ставит крест на моральном праве Запада поучать других и считать себя образцом свободы. Пусть разберутся со своими состояниями несвободы", — заключила Захарова.
Больше событий дня представлено в обзоре "Джентльменское соглашение", провалы ВСУ, упрямство Зеленского. Хроника событий на 13:00 30 января.
