https://ukraina.ru/20260130/schastlivyy-vassal-ili-zhalkiy-rab-zakharova-rasskazala-ukraineru-o-zakate-evropy-1075030510.html

Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"

Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы" - 30.01.2026 Украина.ру

Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"

Запад "ставит крест" на своей свободе. Об этом 30 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру на брифинге

2026-01-30T17:16

2026-01-30T17:16

2026-01-30T17:40

эксклюзив

давос

сша

европа

мид

ес

дональд трамп

мария захарова

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074678341_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_3fa7a1f6d3abcc39abd693b48e90640c.jpg

Во время Всемирного экономического форума в Давосе, который прошел с 19 по 23 января, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который слывет приверженцем трансатлантического единства, заявил, что больше не считает Америку союзником, и призвал Евросоюз готовиться к торговой войне с Вашингтоном.Де Вевер сказал, что "старый мир умирает, новый еще не появился, сейчас время монстров, и [президенту США Дональду] Трампу предстоит решить, хочет ли он быть монстром". Также он отметил, что Европа не должна становиться "рабом" США: "Есть разница между счастливым вассалом и жалким рабом".Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, официальный представитель МИД России дала заявлениям де Вевера в Давосе исчерпывающую и жёсткую оценку. На своём брифинге она развила тему зависимости Европы от США, поднятую бельгийским премьером, но сместила акцент на вопрос суверенитета.Захарова начала с того, что у независимых государств, по её мнению, должен быть фундаментальный выбор — не между типами зависимости, а в принципе "быть свободными или быть не свободными". Однако, как она отметила, сам факт, что обсуждение ведётся в такой парадигме — выборе между вассалитетом и рабством, — красноречиво свидетельствует о глубоком кризисе. Она обратила внимание на вопиющее противоречие. Захарова напомнила, что западная элита десятилетиями позиционировала себя как эталон свободы, выдавая остальному миру "индульгенции" на пути к этим идеалам. И теперь, по её словам, последовало шокирующее признание "в том, что они не свободны, что они то ли вассалы, то ли рабы"."Я думаю, что это признание буквально ставит крест на моральном праве Запада поучать других и считать себя образцом свободы. Пусть разберутся со своими состояниями несвободы", — заключила Захарова. Больше событий дня представлено в обзоре "Джентльменское соглашение", провалы ВСУ, упрямство Зеленского. Хроника событий на 13:00 30 января.

давос

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, давос, сша, европа, мид, ес, дональд трамп, мария захарова, украина.ру, украина.ру