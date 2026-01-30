https://ukraina.ru/20260130/budet-li-udar-po-iranu-chto-glavnoe-v-peregovorakh-po-ukraine-i-v-chm-khitryy-khod-putina--kazakov-1075019098.html
Будет ли удар по Ирану, что главное в переговорах по Украине и в чём хитрый ход Путина — Казаков
Будет ли удар по Ирану, что главное в переговорах по Украине и в чём хитрый ход Путина — Казаков - 30.01.2026 Украина.ру
Будет ли удар по Ирану, что главное в переговорах по Украине и в чём хитрый ход Путина — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал об изменениях в переговорном процессе по Украине, а также о рисках третьей фазы военного конфликта между Израилем, Ираном и США:
2026-01-30T13:55
2026-01-30T13:55
2026-01-30T13:55
видео
украина
иран
израиль
владимир путин
александр казаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075018821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0f8982f9c823f62eb8136bd3fa1aaad.png
00:36 – Что покажет новый раунд переговоров по Украине? 10:10 – О гарантиях безопасности при переговорах.16:56 – О подмене понятий во время переговоров по Украине.20:29 – Будет ли третья фаза конфликта Иран-США-Израиль?29:47 – О морской блокаде Ирана по примеру Венесуэлы. * В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в России.
украина
иран
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075018821_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96cb21dd0038d96a8f8b53bec5b44fad.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, иран, израиль, владимир путин, александр казаков, видео
Видео, Украина, Иран, Израиль, Владимир Путин, Александр Казаков
Будет ли удар по Ирану, что главное в переговорах по Украине и в чём хитрый ход Путина — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал об изменениях в переговорном процессе по Украине, а также о рисках третьей фазы военного конфликта между Израилем, Ираном и США:
00:36 – Что покажет новый раунд переговоров по Украине?
10:10 – О гарантиях безопасности при переговорах.
16:56 – О подмене понятий во время переговоров по Украине.
20:29 – Будет ли третья фаза конфликта Иран-США-Израиль?
29:47 – О морской блокаде Ирана по примеру Венесуэлы.
* В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в России.