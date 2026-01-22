https://ukraina.ru/20260122/reputatsiya-v-unitaze-yanukovich-kak-zerkalo-strakha-zelenskogo-----1074670805.html

Репутация в унитазе. Янукович как зеркало страха Зеленского

Репутация в унитазе. Янукович как зеркало страха Зеленского - 22.01.2026 Украина.ру

Репутация в унитазе. Янукович как зеркало страха Зеленского

Можно только представить, как боится просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский. До дрожи в коленках, мурашек на спине, подмокания подмышек и зуда в паху. А еще – до полной потери репутации, имиджа и остатков банального достоинства

2026-01-22T18:02

2026-01-22T18:02

2026-01-22T18:03

владимир зеленский

украина

киев

всу

сво

весь скачко

виктор ющенко

виктор янукович

цветная революция

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074671248_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_b99989e07a8324bebe3c3fa3d5b7f534.jpg

Это когда Зеленский, что твой холуй прикроватный, ломанулся в Швейцарию, куда его походя вызвал строгий и брезгливый хозяин из-за океана – Дональд Трамп.Но еще хуже было до этого, когда Зеленский продолжил печальную традицию всех майданных фюреров – борьбу с трупами. И фактическими, и политическими. Репутация просто оказалась в политическом унитазе.В этом плане Зеленский – даже хуже, чем самый первый из этих эрзац-мессиек, "оранжевый" Президент Виктор Ющенко. Превзойти это ничтожество в ничтожности – это, скажу вам, результат. И Зеленский его добился и на этом пути.Когда к концу "оранжевой пятилетки безумия", то есть президентства Ющенко в 2005-2010 годах стало понятно, на какое дно тянет страну, было решено отвлечь внимание резонансным уголовным делом, а резонанс использовать еще и во время новой президентской кампании (Ющенко на полном серьезе был уверен, что сможет победить во второй раз).И вот этот, как его тогда называли, прыщавый в 2019 году отдал приказ СБУ возбудить "по факту совершения голодомора-геноцида в Украине в 1932-1933 годах". И требовал шире освещать расследование, "учитывая социально-политический резонанс и моральный аспект этого вопроса". Более того, тогда Ющенко выступил даже с инициативой установить уголовную ответственность за отрицание "голодомора", однако она не нашла поддержку в обществе.Главой спецслужбы тогда холуйствовал некто Валентин Наливайченко, завербованный ЦРУ для выполнения всех подобных задач. Он и выполнил приказ. По данным следователей СБУ, они собрали 3546 документов, нашли 857 мест массовых захоронений, опросили 2 тысячи свидетелей тех событий тогда же установили, что "общие кумулятивные потери" населения Украины вследствие голода составили 10 млн 63 тыс человек.Вот за это на скамью подсудимых в Киеве попали и в январе 2010-го были признаны виновными в организации совершения в 1932-1933 годах на территории УССР голодомора-геноцида украинской национальной группы (то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на частичное физическое уничтожение населения) генсек ЦК ВКП(б) Сталин (Джугашвили) Иосиф, член ЦК ВКП(б), председатель Совнаркома СССР Молотов (Скрябин) Вячеслав, секретари ЦК ВКП(б) Каганович Лазарь и Постышев Павел, член ЦК ВКП(б), генсек ЦК КП(б) Украины Косиор Станислав, член ЦК ВКП(б), председатель Совнаркома УССР Чубарь Влас и член ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У Хатаевич Мендель.Вместе с тем, суд тогда же закрыл уголовное дело "в связи со смертью виновных". Но все равно всех осудили, несмотря на то, что украинское законодательство не позволяет выносить приговор в отношении умершего человека. Ибо Наливайченко выслуживался дальше – требовал, чтобы был применен прецедент, "когда преступление против человечности не имеет срока давности".Вот с тех пор у них и повелось: как только припекает, сразу браться за трупы и всячески их судить. И уже постпереворотный эрзац-президент Петр Порошенко* в январе 2019 года решил подправить ползущий в городскую канализацию имидж популярности и тоже ухватился за труп. На этот раз политический – свергнутого в 2014 году президента Украины Виктора Януковича, который предал всех, не стал защищать ни себя, ни страну, ни избирателей и сдрыснул в Россию.Вот на его живых, но недоступных для украинского правосудия останках Порошенко и решил проложить себе путь во второе президентство. Было возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене и пособничестве в "ведении агрессивной войны против Украины". За эти как бы доказанные преступления Янукович и был осужден в январе 2019 года и получил 13 лет лишения свободы.Ну, как получил… Заочно: Янукович живет то в Ростове-на-Дону, то под Москвой, и ему от стараний украинских следователей в деле юридического рукоблудия ни холодно, ни жарко. Но самое удивительное в том, что не помогло это и Порошенко* – в тот год он пролетел над вторым президентским сроком, а в главы Украины пробился бывший клон и мастак игры причинным местом на пианино некто Зеленский, построивший свою кампанию на критике и тотальном отрицании дел своего предшественника. "Я ваш приговор", – как известно, сказал Зеленский Порошенко*.И вы думаете, он оказался лучше или умнее? Как бы не так. Уже в 2024 году, когда припекло под Зеленским, который за прошедшие годы не просто стал Порошенко*2.0, но и превзошел его по всем показателям, включая ненависть населению к нему, опять было решено подправлять рейтинг судом над – бинго! – Януковиче. Его обвинили в "подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу". Тогда как раз расцвело буйным цветом "ухилянство" (уклонение от службы в ВСУ), и провалы в мобилизации пушечного мяса на фронты СВО рушили навесить на экс-президента.И в апреле 2025-го Януковича заочно приговорили к еще 15 годам тюряги. И тоже заочно.Этого оказалось мало, и вот уже в 2026-м Януковичу опять примерили тюремную робу. Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор экс-президенту Украины, которого обвинили в захвате земли под Киевом. Как сказано по итогам суда, "бывший президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 гектара и ориентировочной стоимостью более 22 млн гривен (более 500 тысяч долларов по нынешнему курсу)". Бедняга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.Боится, значит, Зеленский еще и того, что может вообще случиться страшное: какие-то неземные силы признают госпереворот 2014-го и все, что случилось с Украиной после, неправомочным и вернут в кресло законного президента. И вместе со справедливыми рептилоидами из Альфа Центавра придет Янукович на Банковую, чтобы занять свое законное место, которое он сам бросил, а там судебные приставы с вердиктом суда: нельзя, нельзя, мол, запрещено по суду занимать руководящие должности…Бред, скажете вы. Но есть ответ: а что не бред их того, что творят и как мотивируют свое "творчество" нынешние руководители несчастной Украины? Вот-то то же. Экстремальная прикладная психиатрия – вот один из важных ключей понимания происходящего…Но в этом поведение Зеленского и его камарильи есть железная политтехнологическая и пиаровская логика – таким образом они отвлекают рассеянное внимание запуганного и забитого украинского населения, которое еще остается в полуизнасилованной Украине, от более насущных и важных проблем, за которые ответственен режим Зеленского и сам он лично:– от провалов на фронтах СВО, где неонацисты терпят поражение за поражением и только бездумно продолжают жечь украинцев в качестве пушечного мяса и расходного материала по требованию европейских "ястребов";– от плачевного и практически катастрофического положения в энергетике Украины, в ее системе ЖКХ, благодаря чему люди по всей стране сидят без воды, света, тепла, а всей Украине угрожает общий блэкаут:– от обвинений окружения Зеленского и его самого в коррупции и разворовывании как госбюджета, так и оказываемой Западом всяческой помощи;– от провалов на внешней арене, где забыт принцип "ничего об Украине без самой Украины", а от лозунга "Весь мир с нами" не осталось и следа. Ситуация на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе – тому подтверждение. Зеленский попытался на отказе ехать в Швейцарию заработать себе очки в Украине имитацией заботы о населении и личным участием в предотвращении катастрофы в энергетике, а его как щенка сосиской и окриком позвали к ноге хозяина.И он поехал. Потому что остаться без сапога хозяина ему еще страшнее, чем "призрак отца Януковича" или недовольство украинского народа. Хозяин пнет под ребра, но потом может и покормить, и погладить, и оставить у власти. А вот когда восстанет недовольный народ и восстанет ли вообще – это бабка надвое гадала, может и не восстать, а значит, можно изгаляться дальше.Одного никак не могут уразуметь и Зеленский, и все, кто топтался на политтрупе Януковича до него, – почему не срабатывает это топтание и не прирастает рейтинг. Да потому, что Янукович – хоть и, как говорят в Одессе, тот еще, извините, поц, но людям и стране при нем жилось лучше. И в первый приход премьером в 2002-2005 года, и во второй – в 2006-2007 годы. Да, и при Януковиче воровали так, что майка заворачивалась на спине у многих, но если анализировать объективно, то члены его команды все же хоть чуть-чуть думали и о стране, и о людях. А в 2002-2004 годах Украина по темпам роста (5-13%) вообще превращалась в "восточноевропейского тигра", а значит, и населению было полегче и был свет в оконце и в конце тоннеля.Сейчас ничего этого нет, страна в состоянии полураспада и самоуничтожения, а свет в конце тоннеля – это электричка с включенными фарами, несущаяся навстречу, чтобы всех снести в пропасть……Так вот они и живут: страна загибается, а народу по барабану, кто в чем кого обвиняет, потому что ночью температура у людей в квартирах падает до минус 10-13 и это не предел, если ртутный столбик поползет вниз. У Януковича в жилище все хорошо и ему плевать на страдания кого бы то ни было. Несмотря на более чем 40 лет навешанных на него сроков. А вот Зеленский если и бывает в своем бункере и задумывается о смысле своего никчемного бытия, то буквально изнывает от страха. И когда Трамп позвал его "Бобик, ко мне", то ломанулся в Швейцарию, как оглашенный. А там - пять минут публичного позора, и могут что-то дать…Еще о судах над Виктором Януковичем читайте в статье Кто и зачем достал Януковича из политической кладовки *лицо-признанное в РФ иноагентом, террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20190124/1022435701.html

https://ukraina.ru/20260120/prigovor-yanukovichu-sbor-na-timoshenko-sostoyanie-chaes-novosti-k-etomu-chasu-1074567079.html

украина

киев

сша

швейцария

давос

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир зеленский, украина, киев, всу, сво, весь скачко, виктор ющенко, виктор янукович, цветная революция, сша, дональд трамп, швейцария, давос, цру, сбу, вооруженные силы украины, трамп и зеленский, иосиф сталин, петр порошенко, мнения