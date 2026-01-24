https://ukraina.ru/20260124/chem-zakonchatsya-blekauty-v-kieve-i-spast-li-ukrainu-russkiy-bunt-gasparyan-o-skorom-krakhe-1074759295.html
Чем закончатся блэкауты в Киеве и спасёт ли Украину "русский бунт": Гаспарян о скором крахе
Чем закончатся блэкауты в Киеве и спасёт ли Украину "русский бунт": Гаспарян о скором крахе
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 24.01.2026
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – "Совет мира" и участие в нём; 05:10 – Форум в Давосе; 10:11 – Новый альянс без США; 17:52 – Переговоры по Украине и внутреннее сопротивление; 23:29 – Блэкауты и вина украинской власти. * В материале упоминаются запрещённый в РФ батальон "Азов", признанный террористической организацией, а также Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесенные Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – "Совет мира" и участие в нём;
10:11 – Новый альянс без США;
17:52 – Переговоры по Украине и внутреннее сопротивление;
23:29 – Блэкауты и вина украинской власти.
* В материале упоминаются запрещённый в РФ батальон "Азов", признанный террористической организацией, а также Андрей Билецкий и Пётр Порошенко, внесенные Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.