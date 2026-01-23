Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/tupik-dlya-kieva-es-stavit-krest-na-chlenstve-ukrainy-na-fone-gumanitarnogo-kollapsa-1074745086.html
Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса
Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса - 23.01.2026 Украина.ру
Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса
Европейская перспектива для Киева окончательно перечеркнута жёстким заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана, заявившего о "столетнем вето" на членство... Украина.ру, 23.01.2026
2026-01-23T18:30
2026-01-23T18:30
виктор орбан
киев
украина
венгрия
ес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074744944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c61ad9390d7b727a967e8be7f188b97b.png
Европейская перспектива для Киева окончательно перечеркнута жёстким заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана, заявившего о "столетнем вето" на членство Украины в ЕС. На этом фоне власти страны фактически признали гуманитарную катастрофу, призвав граждан к эвакуации, а в Абу-Даби начались переговоры о возможном мирном урегулировании.
киев
украина
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074744944_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1d27869a4438daad39316c6a616246a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виктор орбан, киев, украина, венгрия, ес, видео, видео
Виктор Орбан, Киев, Украина, Венгрия, ЕС, Видео

Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса

18:30 23.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Европейская перспектива для Киева окончательно перечеркнута жёстким заявлением премьера Венгрии Виктора Орбана, заявившего о "столетнем вето" на членство Украины в ЕС. На этом фоне власти страны фактически признали гуманитарную катастрофу, призвав граждан к эвакуации, а в Абу-Даби начались переговоры о возможном мирном урегулировании.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Виктор ОрбанКиевУкраинаВенгрияЕСВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02Владимир Путин посетил МФТИ в преддверии Дня российского студенчества. Главное к этому часу
18:30Тупик для Киева: ЕС ставит крест на членстве Украины на фоне гуманитарного коллапса
18:20Reuters: на переговорах в Абу-Даби обсуждается "Анкориджская формула" по урегулированию на Украине
18:07Перспективы Киева туманны: ЕС отдаляется, инфраструктура рушится, переговоры начинаются. Итоги 23 января
18:00Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию
17:27Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистам
17:27Текущая цена на скумбрию на Украине значительно выросла, сообщают местные продавцы
17:12Армия России продолжает наступление: взятие в полукольцо Красного Лимана
17:08На Украине электричества нет почти 17 часов в сутки. Главное к этому времени
16:45Развязка близка? Суслов о варианте быстрого выхода на мирное соглашение по Украине
16:41Парламент Польши проголосует за амнистию для польских наёмников на Украине
16:15Ядерный заряд доставить в Киев из Белоруссии, взорвать и обвинить Россию - сценарий в СМИ Британии
16:00ЕС стал посмешищем из-за требований Киева, Гренландия создаёт ресурсный орган. Новости к 16.00
16:00"Укргидроэнерго" застраховало руководство от арестов за госсчёт
15:35Совет обмана. Трамп хочет всю планету в виде зоны влияния США
15:30Сколько стоит мир? Из Давоса в Москву и далее Абу-Даби
15:18Днепропетровское направление: нарастание давления на Новопавловском и Александровском участках
15:11Польские фермеры собираются на акцию протеста у границы с Украиной
15:08Инструктор учебного центра ВСУ помогал сбежать мобилизованным
14:53ВС РФ бьют по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области
Лента новостейМолния