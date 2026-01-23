https://ukraina.ru/20260123/tramp-dogovarivaetsya-o-zaprete-dostupa-rossii-i-kitaya-k-resursam-grenlandii-1074712969.html

Трамп договаривается о запрете доступа России и Китая к ресурсам Гренландии

Президент США Дональд Трамп договаривается с европейскими партнёрами о запрете доступа России и Китая к ресурсам Гренландии с перспективой милитаризации острова. Об этом сообщает The New York Times

2026-01-23T10:40

новости

россия

китай

арктика

дональд трамп

нато

reuters

bloomberg

сша

дания

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074266745_204:24:1094:525_1920x0_80_0_0_7d734c9b17252eb265e8ac56341a6430.jpg

Вашингтон добивается пересмотра подписанного Данией и США в 1951 году договора, по которому армия США осуществляет присутствие на пока ещё датском гренландском острове."После ультиматума Трампа переговоры по Гренландии включают в себя вопросы суверенного права США на использование военных баз и запрет бурения в интересах России", - сказано в публикации. По информации издания, участники переговоров обсудили предложения по ограничению российского и китайского влияния в Арктике и передаче суверенитета над отдельными участками гренландской земли Соединенным Штатам, против чего выступает Дания.В последние дни дискуссии по вопросу будущего Гренландии были сосредоточены на предложениях по увеличению присутствия НАТО в Арктике, а также предоставлению США суверенных прав на отдельные участки территории острова и блокированию добычи полезных ископаемых на нём "потенциально враждебными противниками".Обсуждаемые предложения не достигают цели Трампа по передаче прав собственности на всю Гренландию от Дании к Соединенным Штатам, как заявили изданию анонимные "официальные лица".Дания публично выступает против передачи прав собственности на какие-либо гренландские земли. Она может не согласиться с предложенными планами. "Тем не менее, официальные лица выразили надежду на то, что им удастся одновременно учесть высказанные г-ном Трампом опасения по поводу защиты Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, и при этом придерживаться "красной линии" Европы, согласно которой Гренландия не продается", - отметили авторы публикации.Для этого предлагаются следующие меры:🟦Создать новую миссию НАТО в Арктике. Многие официальные лица назвали эту миссию "Арктический страж" с отсылкой к названиям антироссийских учений в Балтийском море и Восточной Европе.🟦 Пересмотреть пакт, подписанный между Данией и Соединенными Штатами в 1951 году. Документ предоставляет американским военным широкий доступ к Гренландии для проведения операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. Официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что этот доступ может быть ограничен или прекращен в случае обретения Гренландией независимости. Представители НАТО обсуждали расширение пакта 1951 года путем заключения нового соглашения, которое фактически создаст на территории Гренландии "участки американской земли".🟦Подобное соглашение может быть построено по образцу соглашения о "суверенной зоне баз" на Кипре, где британские военные базы считаются британской территорией. Это даст Соединенным Штатам больший контроль над этой территорией, чем тот, который они в настоящее время осуществляют над территориями посольств США. Трамп и другие официальные лица заявляли, что территория в Гренландии может оказаться важной для планов по созданию так называемой системы противоракетной обороны "Золотой купол" США, которая может включать компоненты, размещенные в Гренландии.🟦Ограничить доступ стран, не входящих в НАТО, в частности России и КНР, к правам на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии.Все эти планы обсуждались внутри НАТО в течение последнего года.Идея предоставления США суверенных прав на свои базы в Гренландии, по аналогии с британскими базами на Кипре, обсуждалась в среду среди военных чиновников НАТО и западных стран. Правительство гренландской автономии имеет возражения. В своей речи на ВЭФ в Давосе Трамп исключил возможность применения военной силы для захвата острова. Он также поднял вопрос о нанесении экономических убытков союзникам, если он не добьется желаемого.Затем, тем же вечером в среду 21 января, он внезапно объявил, что достиг соглашения с генсеком НАТО Марком Рютте, и отменил пошлины, которые планировал ввести на импорт из Дании и многих европейских стран, вставших на её защиту в связи с конфликтом из-за Гренландии.В четверг некоторые европейские лидеры приветствовали заявление Трампа и выразили оптимизм по поводу того, что оно в конечном итоге приведет к победе в борьбе за безопасность Арктики и единство НАТО."Мы защитим Данию, Гренландию и северные регионы от угрозы со стороны России", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в своем выступлении в Давосе в четверг утром.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры по Украине, провалы ВСУ, добивающий энергокризис. Хроника событий на утро 23 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

