Переговоры по Украине, провалы ВСУ, добивающий энергокризис. Хроника событий на утро 23 января

Ушаков и Трамп высказались насчет переговоров в Кремле. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи. МВД Украины из-за энергокризиса готовит граждан к возможному отъезду

В ночь на пятницу в Москве прошли переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Они продлились почти четыре часа.Со стороны России во встрече также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.По итогам, Ушаков заверил, что Россия искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами.По его словам, РФ и США условились, что будут и дальше поддерживать плотные контакты как по теме Украины, так и по другим вопросам.Также стороны договорились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины."Они (американцы - ред.) надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании", - сказал Ушаков.По его словам, РФ и США также установили, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит.В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры, признал существующую сложность решения вопроса о разграничении территорий в конфликте на Украине."Есть улицы, есть реки… локации, границы", - рассказал он журналистам.Глава Белого дома подчеркнул, что данный вопрос, по его мнению, является немного сложным.Однако он допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией."Я думал, что (президент России Владимир - ред.) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", - заверил он.Примечательно, что американский лидер не сразу ответил на вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить соглашение об урегулировании. Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили о его оценке готовности сторон к урегулированию.Говоря о российском лидере, Трамп сразу ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение. Однако затем, перейдя к оценке готовности Зеленского, Трамп задумался, сделав паузу, прежде чем ответить, что тот также хотел бы заключить сделку.Он подчеркнул, что всем сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, "чтобы довести это дело до конца".Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что переговоры в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с Трампом подтверждают, что украинский конфликт развивается по российскому, а не по украинскому сценарию."Незапланированный, по щелчку пальца президента США приезд в Давос Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию", - написал сенатор в своем телеграм-канале.Провалы ВСУВ ночь на пятницу в Харькове и других городах Украины гремели взрывы. После взрывов в Бурлуке Харьковской области пропало электричество.Российские военные били дронами "Герань", в том числе, по целям на окраинах Харькова, в Лозовой Харьковской области, в Сумах, Кривом Роге, в Синельниково Днепропетровской области. Кроме того, они ударили по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области, атаковали объекты в районе Павлограда.Также по меньшей мере четыре российские авиабомбы поразили Славянскую теплоэлектростанцию в городе Николаевка.На Дружковском направлении российские войска в ходе наступления практически освободили Ивановку и Новое Шахово, завершая зачистку района двух населенных пунктов и расширяя зону контроля вокруг посёлков. После взятия Ивановки ВС РФ уже атакуют в нескольких километрах западнее (площадь продвижения - до четырех квадратных километров). Также российские штурмовики продолжают атаки в районах Торецкого и Павловки.Информировало об успехах россиян и Минобороны РФ. Так, расчеты войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области."В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками населенного пункта Приморское в Запорожской области", - говорится в материале ведомства.Как заверил помощник президента России Юрий Ушаков, Вооруженные силы РФ владеют стратегической инициативой, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, пока конфликт не переходит в русло решения политико-дипломатическими методами.В то же время положение украинских войск завидным не назовешь. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, система противовоздушной обороны (ПВО) Украины, созданная из комплексов производства СССР и стран Запада, напоминает "Франкенштейна"."Население очень боится систем ПВО Украины, они действительно наносят серьезный, колоссальный ущерб", — подчеркнул он.Марочко отметил, что системы ПВО противника являются приоритетными целями ВС РФ, поэтому на Украине наблюдается дефицит таких средств. Это вынуждает Киев искать перемирия, чтобы за это время попытаться восстановить способность к обороне, а также энергетику для нужд военной промышленности.Помимо этого, ВСУ испытывают острую нехватку людей. В то же время с мобилизованными обходятся не по-человечески.Так, в российских силовых структурах рассказали, что заместитель командира батальона 158-й бригады ВСУ систематически издевался над подчиненными: пытал и стрелял им в ноги, а после оформлял все как "самострел".А украинские общественные организации заявляют в соцсетях, что сексуальные домогательства в рядах ВСУ "становятся барьером" для службы украинских женщин в армии. Там отмечают, что "механизм защиты" нужен всем украинцам в ВСУ, поскольку мужчины также не застрахованы от сексуального насилия со стороны сослуживцев.Добивающий украинцев энергокризисМинистерство внутренних дел Украины на фоне энергетического кризиса в стране призвало граждан подготовиться к возможному отъезду."МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять суток, а также подготовиться к возможному отъезду", - пишут местные СМИ.Украинцам также советуют собрать чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиеной и наличными средствами.ДТЭК подтвердила, что 2026 год начался слишком тяжело.Там трагично добавили, якобы "тьма рассчитывает, что мы сломаемся".Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль "сломался" еще на прошлой неделе. Он заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации, а четверг 22 января "стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины".Российский военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что раньше украинский энергетический сектор восстанавливался за счет западных кредитов и технической помощи в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, теперь Киев больше не может получать такую поддержку."Если раньше на Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось уже на европейское оборудование, то в этом году таких возможностей уже практически нет. Поэтому, когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется", - пояснил Леонков.Подробнее - в материале Министр энергетики Украины Шмыгаль пообещал жёсткие графики отключений в Киеве на сайте Украина.ру.

