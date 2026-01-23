https://ukraina.ru/20260123/amerikanskaya-paradigma-potentsialnyy-prezident-demokrat-brosil-trampu-vyzov-v-davose-1074677631.html

Американская парадигма: потенциальный президент-демократ бросил Трампу вызов в Давосе

Американская парадигма: потенциальный президент-демократ бросил Трампу вызов в Давосе

На авторитетном международном мероприятии оказались одновременно президент США Дональд Трамп и лидер антитрамповского движения сопротивления в Штатах, который, вероятно, поборется за Белый дом на выборах-2028, - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Всемирный экономический форум стал площадкой не только для обсуждения притязаний США на Гренландию, но и для внутриамериканского политического противостояния. В Швейцарию, помимо самой многочисленной в истории делегации, направленной Белым домом (около 300 чиновников и бизнесменов), прилетели демократы-противники Дональда Трампа.Олицетворением антитрамповского сопротивления стал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого считают наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Демократической партии на следующих выборах. Ещё в 2023 году, когда состояние здоровья Джо Байдена вызывало всё большие опасения, обсуждался вариант, чтобы именно Ньюсом заменил его в избирательной кампании, а у республиканцев потенциальным смещиком Трампа мог стать губернатор Флориды Рон Десантис. Если бы такой сценарий реализовался, мы увидели бы противостояние двух заклятых врагов, таких же, как Байден и Трамп."Эта зарубежная поездка даёт Ньюсому ещё одну возможность представить Калифорнию как квазинациональное государство, предлагающее альтернативную Трампу экономическую модель", - писало накануне форума издание Politico.Сам политик говорил, что, пока Трамп подрывает давние союзы, Калифорния останется маяком стабильности и лояльности, а молчать перед лицом таких противоправных действий — это не нейтралитет, это соучастие.В Давосе Ньюсом встретился с Алексом Соросом (сыном американского миллиардера Джорджа Сороса и продолжателем его дела), который вкладывает немало средств в раскачивание протестов против нынешнего президента США, а также в продвижение во власти критиков Трампа. Их переговоры на полях формума можно расценивать как объединение усилий против Белого дома.Но главная цель поездки Ньюсома заключалась, конечно, не в этом. Губернатор Калифорнии хочет убедить европейских политиков в том, что вскоре в Соединённых Штатах ситуация нормализуется, ведь американские демократы уже изо всех сил работают над изменением баланса сил в стране и поборются за власть. Более того, они давно вынашивают план создания теневого правительства США (чтобы самостоятельно работать с остальными странами в противовес администрации) после ноябрьских выборов в Конгресс, на которых Демократическая партия имеет хорошие шансы получить контроль над Палатой представителей, благодаря чему смогут блокировать инициативы Трампа и даже инициировать очередной импичмент нынешнего главы государства.В кулуарах форума губернатор Калифорнии раскритиковал "жалких" лидеров европейских стран за потакание президенту США."Я больше не могу терпеть это соучастие людей, которые покоряются. Мне следовало бы принести кучу наколенников для всех мировых лидеров. Раздавать короны, Нобелевские премии. Это просто жалко. И я надеюсь, что люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене. Трамп — это тираннозавр. Если ты с ним спариваешься, он тебя сожрёт. И тебе нужно ему противостоять. Я представляю самый нетрамповский штат в Америке. Он воюет с моим штатом. И он реагирует на силу, а не на слабость. Точка. На силу", - заявил Ньюсом.По его словам, Европа ещё год назад упустила возможность занять жёсткую позицию."Вы всё ещё играете по правилам [традиционной западной дипломатии], которые больше неприменимы. Он (Трамп – ред.) считает, что стоит выше закона. Это не дипломатия. Это закон джунглей — закон грубой силы", — сказал Ньюсом, добавив, что политика умиротворения в такой ситуации не работает и лишь усиливает давление со стороны президента США.Восхищение его риторикой выразил Сорос-младший в соцсети X в посте с совместной фотографией в Давосе, посоветовав мировым лидерам поучиться у губернатора Калифорнии, ведь пришло время держаться стойко, твёрдо и сплотиться, пока не поздно.21 января Трамп выступил на форуме. Президент США выглядел очень расслабленным, порой даже казалось, что говорит с издёвкой. В своей речи он поспешил успокоить собравшихся, что не планирует присоединять Гренландию силой, но остров нужен Штатам для обеспечения национальной безопасности, ещё он поделился мнением, что Европа движется в неверном направлении, некоторые её части стали неузнаваемыми, а НАТО относится к США очень несправедливо.Ньюсом назвал выступление Трампа невероятно скучным."Он никогда не собирался захватывать Гренландию. Это никогда не было реально. Так что это всегда было фикцией. Были и грубые моменты, но они даже не были особо значимыми, включая насмешки над людьми, которые ему нравятся или не нравятся. Так что, знаете, честно говоря, я был немного разочарован. Всё это ни рыба, ни мясо", - заявил он.Активность губернатора Калифорнии в Давосе не осталась незамеченной – его не пустили в павильон США на Всемирном экономическом форуме на запланированное мероприятие."Под давлением Белого дома и Госдепартамента, USA House (церковь, выступающая в качестве официального павильона США) теперь отказывает во входе Ньюсому для общения со СМИ после того, как журнал Fortune - официальный медиа-партнёр - пригласил его выступить", - говорится в сообщении на странице пресс-службы губернатора в соцсети X.В ходе выступления, назначенного на 22 января - на следующий день после речи президента США - Ньюсом, как анонсировала его администрация, собирался использовать контекст саммита - символа глобального капитализма, чтобы обрушить шквал критики на экономическую политику президента и уличить Трампа в стремлении к личному обогащению, запугиванию частного бизнеса.О том, как меняется международная политика - в статье Владимира Видеманна Право или правила? Что открыл Давос

