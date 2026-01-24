https://ukraina.ru/20260124/iran-vazhen-kak-prikrytie-s-yuga--ischenko-otsenil-znachenie-tegerana-dlya-moskvy-i-pekina-1074566911.html

Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина

Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина

Волна протестов в Иране вновь обострила вопрос об устойчивости режима аятолл. Успех или провал этих выступлений имеет стратегическое значение не только для Ближнего Востока, но и для других мировых игроков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя волну протестов в Иране, эксперт отметил, что для исламской республики это явление не новое. "Это не первые протесты в Иране. Понятно, что далеко не всем нравится исламский режим", — сказал Ростислав Ищенко.Он подчеркнул геополитическую ценность Ирана для России и Китая. "Иран важен для России как прикрытие с юга. Для Китая он важен как поставщик нефти и страна, которая дает выход на Ближний Восток", — заявил аналитик.При этом политолог сформулировал универсальное правило международной поддержки. "В общем, любой режим, который держится самостоятельно, будет получать помощь от союзников. До тех пор, пока сами союзники будут в состоянии эту помощь оказывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.

