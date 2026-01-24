https://ukraina.ru/20260124/iran-vazhen-kak-prikrytie-s-yuga--ischenko-otsenil-znachenie-tegerana-dlya-moskvy-i-pekina-1074566911.html
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина - 24.01.2026 Украина.ру
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
Волна протестов в Иране вновь обострила вопрос об устойчивости режима аятолл. Успех или провал этих выступлений имеет стратегическое значение не только для Ближнего Востока, но и для других мировых игроков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-24T04:30
2026-01-24T04:30
2026-01-24T04:30
новости
иран
запад
россия
ростислав ищенко
украина.ру
f-35
китай
союзники
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg
Комментируя волну протестов в Иране, эксперт отметил, что для исламской республики это явление не новое. "Это не первые протесты в Иране. Понятно, что далеко не всем нравится исламский режим", — сказал Ростислав Ищенко.Он подчеркнул геополитическую ценность Ирана для России и Китая. "Иран важен для России как прикрытие с юга. Для Китая он важен как поставщик нефти и страна, которая дает выход на Ближний Восток", — заявил аналитик.При этом политолог сформулировал универсальное правило международной поддержки. "В общем, любой режим, который держится самостоятельно, будет получать помощь от союзников. До тех пор, пока сами союзники будут в состоянии эту помощь оказывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
иран
запад
россия
китай
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ba39f6fa32f5060804e7c14cb44aa73d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, запад, россия, ростислав ищенко, украина.ру, f-35, китай, союзники, протесты, главные новости, ближний восток, международные отношения, геополитика
Новости, Иран, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, F-35, Китай, союзники, протесты, Главные новости, Ближний Восток, международные отношения, геополитика
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
Волна протестов в Иране вновь обострила вопрос об устойчивости режима аятолл. Успех или провал этих выступлений имеет стратегическое значение не только для Ближнего Востока, но и для других мировых игроков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя волну протестов в Иране, эксперт отметил, что для исламской республики это явление не новое. "Это не первые протесты в Иране. Понятно, что далеко не всем нравится исламский режим", — сказал Ростислав Ищенко.
"Там всегда будет серьезная оппозиция, которая всегда будет посматривать на Запад. Западу всегда будет, с кем работать в Иране. Но до сих пор там у Запада ничего не получалось", — заявил политолог.
Он подчеркнул геополитическую ценность Ирана для России и Китая. "Иран важен для России как прикрытие с юга. Для Китая он важен как поставщик нефти и страна, которая дает выход на Ближний Восток", — заявил аналитик.
При этом политолог сформулировал универсальное правило международной поддержки. "В общем, любой режим, который держится самостоятельно, будет получать помощь от союзников. До тех пор, пока сами союзники будут в состоянии эту помощь оказывать", — резюмировал собеседник издания.