Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина - 24.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260124/iran-vazhen-kak-prikrytie-s-yuga--ischenko-otsenil-znachenie-tegerana-dlya-moskvy-i-pekina-1074566911.html
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина - 24.01.2026 Украина.ру
Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
Волна протестов в Иране вновь обострила вопрос об устойчивости режима аятолл. Успех или провал этих выступлений имеет стратегическое значение не только для Ближнего Востока, но и для других мировых игроков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-24T04:30
2026-01-24T04:30
новости
иран
запад
россия
ростислав ищенко
украина.ру
f-35
китай
союзники
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg
Комментируя волну протестов в Иране, эксперт отметил, что для исламской республики это явление не новое. "Это не первые протесты в Иране. Понятно, что далеко не всем нравится исламский режим", — сказал Ростислав Ищенко.Он подчеркнул геополитическую ценность Ирана для России и Китая. "Иран важен для России как прикрытие с юга. Для Китая он важен как поставщик нефти и страна, которая дает выход на Ближний Восток", — заявил аналитик.При этом политолог сформулировал универсальное правило международной поддержки. "В общем, любой режим, который держится самостоятельно, будет получать помощь от союзников. До тех пор, пока сами союзники будут в состоянии эту помощь оказывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
иран
запад
россия
китай
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ba39f6fa32f5060804e7c14cb44aa73d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, запад, россия, ростислав ищенко, украина.ру, f-35, китай, союзники, протесты, главные новости, ближний восток, международные отношения, геополитика
Новости, Иран, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, F-35, Китай, союзники, протесты, Главные новости, Ближний Восток, международные отношения, геополитика

Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина

04:30 24.01.2026
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Волна протестов в Иране вновь обострила вопрос об устойчивости режима аятолл. Успех или провал этих выступлений имеет стратегическое значение не только для Ближнего Востока, но и для других мировых игроков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя волну протестов в Иране, эксперт отметил, что для исламской республики это явление не новое. "Это не первые протесты в Иране. Понятно, что далеко не всем нравится исламский режим", — сказал Ростислав Ищенко.
"Там всегда будет серьезная оппозиция, которая всегда будет посматривать на Запад. Западу всегда будет, с кем работать в Иране. Но до сих пор там у Запада ничего не получалось", — заявил политолог.
Он подчеркнул геополитическую ценность Ирана для России и Китая. "Иран важен для России как прикрытие с юга. Для Китая он важен как поставщик нефти и страна, которая дает выход на Ближний Восток", — заявил аналитик.
При этом политолог сформулировал универсальное правило международной поддержки. "В общем, любой режим, который держится самостоятельно, будет получать помощь от союзников. До тех пор, пока сами союзники будут в состоянии эту помощь оказывать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики: "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранЗападРоссияРостислав ИщенкоУкраина.руF-35КитайсоюзникипротестыГлавные новостиБлижний Востокмеждународные отношениягеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
05:57"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры
05:56"Уничтожение Украины" путем критики разграбления западной помощи. Одесскому священнику дали пять лет
05:56Артем Драбкин: Война на Украине продлится еще несколько лет, России надо задуматься о новой мобилизации
05:55Слияние с Румынией или нападение на Приднестровье: как Молдавия может осложнить жизнь России
05:50"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины
05:40"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине
05:30Парадоксальная сделка: США могут получить контроль над Гренландией, оставив Дании обязательства
05:15"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике
05:00"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
04:45Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии
04:30Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
04:15Михаил Поликарпов: Подземные подстанции и газовая труба спасают Киев от энергетического коллапса
04:00США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа
00:13Гражданские авиакомпании отменяют рейсы и покидают воздушное пространство Израиля
00:09В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 35 барражирующих боеприпасов "Герань"
00:05Продвижение ВС РФ отмечено на Запорожском, Константиновском и других направлениях
23:53Украине придётся смириться с жёсткими условиями мирного договора
23:28В Киеве в одном из жилых домов запретили пользоваться канализацией из-за замерзания стоков
23:09Администрация США рассматривает возможность военно-морской блокады для прекращения импорта нефти на Кубу
Лента новостейМолния