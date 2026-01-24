"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине - 24.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260124/tolko-yadernyy-vzryv-voennyy-istorik-o-nevozmozhnosti-vybit-vse-khranilischa-gaza-na-ukraine-1074742917.html
"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине
Удары по подземным газовым хранилищам Украины не привели к их полному уничтожению — некоторые объекты хорошо защищены. Некоторые газовые хранилища находятся глубоко под землей в районе Карпат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Комментируя удары по газовой инфраструктуре, Поликарпов подтвердил их, но указал на ограничения. "Да. Но, судя по всему, мы не смогли выбить все газовые хранилища", — заявил эксперт.Он объяснил, почему некоторые цели остаются неуязвимы. "Какие-то хранилища находятся глубоко под землей в районе Карпат. Наверное, даже "Орешника" не хватило бы, чтобы их достать – только ядерный взрыв", — сказал Поликарпов.Военный историк подчеркнул, что даже уничтожение всех хранилищ не решит проблему. "И даже если бы мы повыбивали все газовые хранилища, то газовая труба, которая идет из Польши и Венгрии, все равно бы осталась. Какие-то объемы газа они бы поставлять могли", — отметил он.Поликарпов констатировал, что работа по энергосистеме противника не завершена. "И, повторюсь, по газу мы пока не доработали. Перекачивающие станции на трубах выводятся из строя, но их восстанавливают. И мы не доработали по всем распределительным станциям", — заявил эксперт.Он привёл конкретный пример. "Если бы мы вышибли все распределительные станции на 750кВ, украинцам бы пришлось переводить все АЭС в режим останова. Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине

05:40 24.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Удары по подземным газовым хранилищам Украины не привели к их полному уничтожению — некоторые объекты хорошо защищены. Некоторые газовые хранилища находятся глубоко под землей в районе Карпат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Комментируя удары по газовой инфраструктуре, Поликарпов подтвердил их, но указал на ограничения. "Да. Но, судя по всему, мы не смогли выбить все газовые хранилища", — заявил эксперт.
Он объяснил, почему некоторые цели остаются неуязвимы. "Какие-то хранилища находятся глубоко под землей в районе Карпат. Наверное, даже "Орешника" не хватило бы, чтобы их достать – только ядерный взрыв", — сказал Поликарпов.
Военный историк подчеркнул, что даже уничтожение всех хранилищ не решит проблему. "И даже если бы мы повыбивали все газовые хранилища, то газовая труба, которая идет из Польши и Венгрии, все равно бы осталась. Какие-то объемы газа они бы поставлять могли", — отметил он.
Поликарпов констатировал, что работа по энергосистеме противника не завершена. "И, повторюсь, по газу мы пока не доработали. Перекачивающие станции на трубах выводятся из строя, но их восстанавливают. И мы не доработали по всем распределительным станциям", — заявил эксперт.
Он привёл конкретный пример. "Если бы мы вышибли все распределительные станции на 750кВ, украинцам бы пришлось переводить все АЭС в режим останова. Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния