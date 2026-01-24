https://ukraina.ru/20260124/kopengagen-predlagaet-dialog-a-tramp-ne-govorit-chto-on-khochet--ekspert-o-situatsii-vokrug-grenlandii-1074644093.html
Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии
Дания предпринимает дипломатические шаги в ответ на заявления США по Гренландии, включая встречи в Вашингтоне. Однако диалог затруднён отсутствием чётких требований со стороны президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
Оценивая действия Копенгагена, эксперт отметил их адекватность и главное достижение. "Реакция Дании в какой-то степени адекватная. Копенгагену в первую очередь удалось европеизировать гренландский вопрос, то есть показать, что Дания не одна против позиции США, а весь альянс считает это неприемлемым", — заявил Белухин.Он перечислил конкретные меры. "Они провели встречу в Белом доме. Был еще визит американской делегации из Конгресса. Создана рабочая группа. Есть инструменты публичной дипломатии", — сказал скандинавист.Белухин указал на ключевую проблему во взаимодействии. "Проблема в том, что Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет", — констатировал эксперт. — "Как можно работать с партнером, который предъявляет претензии и обвинения, но не выдвигает никакой конкретики?"Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
