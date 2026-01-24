https://ukraina.ru/20260124/kopengagen-predlagaet-dialog-a-tramp-ne-govorit-chto-on-khochet--ekspert-o-situatsii-vokrug-grenlandii-1074644093.html

Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии

Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии - 24.01.2026 Украина.ру

Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии

Дания предпринимает дипломатические шаги в ответ на заявления США по Гренландии, включая встречи в Вашингтоне. Однако диалог затруднён отсутствием чётких требований со стороны президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин

2026-01-24T04:45

2026-01-24T04:45

2026-01-24T04:45

новости

сша

дания

вашингтон

дональд трамп

украина.ру

гренландия

геополитика

дипломаты

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074230956_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_d6339848853ca17e1bb4417d68468d63.jpg

Оценивая действия Копенгагена, эксперт отметил их адекватность и главное достижение. "Реакция Дании в какой-то степени адекватная. Копенгагену в первую очередь удалось европеизировать гренландский вопрос, то есть показать, что Дания не одна против позиции США, а весь альянс считает это неприемлемым", — заявил Белухин.Он перечислил конкретные меры. "Они провели встречу в Белом доме. Был еще визит американской делегации из Конгресса. Создана рабочая группа. Есть инструменты публичной дипломатии", — сказал скандинавист.Белухин указал на ключевую проблему во взаимодействии. "Проблема в том, что Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет", — констатировал эксперт. — "Как можно работать с партнером, который предъявляет претензии и обвинения, но не выдвигает никакой конкретики?"Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.

сша

дания

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дания, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, гренландия, геополитика, дипломаты, дипломатия, главные новости, главное