https://ukraina.ru/20230628/1047642333.html

Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену

Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену - 28.06.2023 Украина.ру

Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену

Бывший и действующий президенты США остаются ключевыми персонами своих партий в свете грядущих выборов главы государства, но у них появились серьёзные соперники

2023-06-28T17:12

2023-06-28T17:12

2023-06-28T17:12

эксклюзив

сша

выборы

дональд трамп

джо байден

рон десантис

зарубежье

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У республиканцев Дональд Трамп обходит ближайшего конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, на 30,6% (52,1% против 21,5%, далее с большим отрывом идут бывший вице-президент США Майк Пенс – 5,8%, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли – 3,6%). А у демократов Джо Байден обгоняет юриста Роберта Кеннеди-младшего и вовсе на 50% (64% против 14%, у 3-го участника внутрипартийных праймериз писательницы Марианны Уильямсон всего 5%).Вероятность, что в 2024 году мир увидит реванш Трампа и Байдена, очень велика. В таком случае шансы политиков практически равны. Одни опросы сулят победу действующему главе государства, другие – бывшему, но во всех случаях преимущество минимально: от 1% до 6%, но в среднем перевес на стороне Трампа, правда, всего лишь на 0,2%.Вот только перспективе увидеть повторение выборов-2020 не рады американские избиратели: опрос, проведённый телеканалом CNN совместно с компанией SSRS 13-17 июня, продемонстрировал, что 31% респондентов не хочет участия ни одного, ни другого политика в предстоящих президентских выборах. И всё же статус "эталона непривлекательности кандидатов"по-прежнему удерживают выборы 2016 года, когда негативно или нейтрально были настроены к Трампу и бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов, 35% американцев.Более того, "исторически большое число американцев" сейчас не относится положительно ни к Байдену, ни к Трампу в качестве кандидата на президентский пост – 36%. И всё же среди тех, кто поддерживает кого-либо из них, республиканцу симпатизируют 33% опрошенных, а демократу - 32%."Если Байден и Трамп сохранят к выборам такие низкие рейтинги, это может открыть дверь для независимого кандидата", - предупреждает CNN.Именно неприязнь к Трампу и Клинтон позволили в 2016 году кандидатам, не представляющим ни Республиканскую, ни Демократическую партии, продемонстрировать рекордный за последние 24 года результат.Между прочим, техасский миллиардер Росс Перо, баллотировавшийся в президенты США как независимый кандидат в 1992 году, заручился поддержкой почти 20 млн избирателей, или около 19%, тем самым перетянув часть голосов у действующего главы государства республиканца Джорджа Буша-старшего, что стоило ему переизбрания на второй срок. В итоге победу одержал демократ Билл Клинтон.У Байдена появились серьёзные конкурентыИ кто же может стать тем самым Россом Перо нашего времени?"Сценарий, который пугает демократов, - Кеннеди может в итоге пойти на выборы как независимый кандидат. Опросы показывают, что в случае повторных выборов с участием Байдена и Трампа больше 10% американцев будут готовы проголосовать за третьего кандидата. В таком случае Кеннеди уже может стать настоящим спойлером для Байдена - отколов у него немалую долю электората и обеспечив победу Трампу", - пишет американист Малек Дудаков в своём Telegram-канале.Белый дом предпринял стратегию тотального игнора Кеннеди - с ним не будет дебатов, и Байден его никак даже упоминать не станет, - однако это может привести к плачевным последствиям, особенно если Кеннеди-младший, выступающий с популистской и антивоенной повесткой, продолжит набирать популярность в стане рядовых демократов, предупреждает эксперт.Вопреки ожиданиям, что он наберёт всего 3-4%, в настоящее время Роберт Кеннеди-младший имеет рейтинг 15-17%, и это, по словам американиста Дмитрия Дробницкого, сенсация.Вот как он объясняет этот феномен: "Это такой глоток свежего воздуха. Посмотрите на демократических лидеров. Можно как угодно относиться к Трампу, но Трамп какой-то живой, Десантис живой, а там все какие-то сплошные мертвяки: Хилари Клинтон, Джо Байден — прямо истеблишмент-истеблишмент, какие-то посыпанные нафталином, - а Кеннеди живой. Причём тут не возраст важен, в конце концов тот же Сандерс старше Байдена и бодрячком".К тому же риторика Кеннеди-младшего отличается от общей линии Демократической партии, которую он представляет, в частности, в разжигании конфликта на Украинеобвиняет власти США, по вине которых "Украина превратилась в скотобойню, которая уничтожила 350 000 молодых украинцев", а в случае прихода к власти намерен вступить в диалог с Россией для заключения новых договоров по контролю над вооружениями. Что находит отклик среди граждан, уставшим от того, что на их налоговые отчисления Белый дом содержит Киев, вместо решения проблем собственной страны. Кстати, по внутриполитической повестке у Кеннеди-младшего тоже отличный от мейнстримной позиции взгляд – он известный противник вакцинации от COVID-19 иэкоактивист.Заявка Роберта Кеннеди-младшего на участие в президентских выборах стала головной болью для Байдена, пишет газета The New York Times, и если удастся сохранить такой уровень поддержки, то он может поставить команду действующего главу государства в неловкое положение на праймериз."Мог ли Бобби Кеннеди уловить искру? Возможно. Он яркий человек, красноречивый, со связями, носит фамилию Кеннеди и привлёк бы многих избирателей Трампа", - говорит миллиардер-донор от Демократической партии Майкл Новограц.На руку юристу может сыграть также реформа, затеянная демократическим истеблишментом по изменению порядка проведения праймериз: первыми голосовать будут избиратели Южной Каролины – штата, где Байден одержал свою первую победу на внутрипартийных выборах 2020 года."Однако Айова с Нью-Гэмпширом не хотят сдавать свои позиции без боя, поэтому они, вопреки мнению Демпартии, всё равно собираются провести праймериз раньше всех. Байден уже пообещал, что в таком случае он просто откажется в них участвовать. И тогда Кеннеди в отсутствии конкуренции имеет все шансы выиграть в первых двух штатах на праймериз, что станет сильнейшим репутационным ударом для Байдена", – отмечает Дудаков.Об опасных последствиях пренебрежения к электорату, традиционно голосовавшему первым, Байдена предупреждают однопартийцы, представляющие эти штаты. Демократы из Нью-Гэмпшира не исключают, что многие независимые избиратели, разгневанные за попытку возвысить Южную Каролину, могут в знак протеста проголосовать за Кеннеди, что нанесёт президенту досрочное поражение на праймериз."Если люди чувствуют себя обиженными или отвергнутыми, это имеет большое значение для жителей Нью-Гэмпшира", – объясняет сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Лу Д'Аллесандро.Как сложится избирательная кампания, покажет время, но на сегодняшний день реальность такова, что Кеннеди-младший сильно уступает Байдену (хотя американская история знает случаи, когда кандидатом в президенты в итоге становился политик, за год до выборов более чем вдвое уступавший другому, – Барак Обама в 2008-м, например). Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев не исключает, что Кеннеди-младший, осознавая весь расклад, рассчитывает стать вице-президентом США. Камала Харрис, бывшая одним из самых ярых конкурентов Байдена на праймериз-2020, так и не смогла проявить себя в роли второго лица государства."Идеалистический флёр вокруг фамилии Кеннеди сохранился в американской политике. Такой идеалистически настроенный вице-президент демократам вполне может сгодиться", - считает Васильев.К слову, главная причина, почему юрист нравился избирателям, как показал майский опрос CNN, – фамилия Кеннеди.Кеннеди – не единственная опасность, на которую стоит обратить внимание штабу Байдена"В последние недели резко активизировался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Дал нашумевшее интервью Fox News, усилил конфликт с Десантисом и обещает с ним судиться. Ещё недавно Ньюсома называли возможным кандидатом от демократов на выборы 2028 года, но в свете развития дела Burisma, сроки для амбициозного дублёра могли и сместиться влево. Не Камалу же Харрис оставлять в Белом доме одну, случись Байдену сойти с дистанции досрочно. В рамках "Бурисмагейта", – отмечает шеф-бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Губернаторы двух штатов вступили в открытую конфронтацию, которая началась она с того, что Десантис отправил в Калифорнию 2 самолёта с нелегальными мигрантами, сославшись на калифорнийскую политику убежища для всех незаконно пересекших южную границу США, а Ньюсом обвинил коллегу в незаконном удержании и похищении людей, напомнив о действующем в Калифорнии законе, предусматривающем уголовную ответственность за насильственный ввоз людей на территорию штата. Важная деталь, вносящая понимание в сути спора: если Калифорния (наряду с Нью-Йорком) лидирует среди американских штатов по оттоку населения, то Флорида, наоборот, – бесспорный лидер по притоку населения из других штатов.В интервью телеканалу Fox News Ньюсом заявил, что готов вступить в дебаты с Десантисом и дискутировать хоть три часа, ему есть что сказать своему оппоненту и по многим другим вопросам.Что касается президентских амбиций Ньюсома, он категорически опровергает наличие таковых, и как бы в знак доказательства поддержки нынешнего хозяина Белого дома 19 июня встретил Байдена у трапа самолёта и сопровождал его всё время пребывания в Калифорнии.Согласно американской политической традиции, однопартийцы не препятствуют действующему президенту, переизбирающемуся на второй срок, поэтому заявки на участие в выборах от демократов подали всего три человека (для сравнения, у республиканцев – уже 10). Однако эксперты уверены, что Ньюсом будет не прочь вступить в президентскую гонку, если Байден по какой-либо причине будет вынужден сойти с дистанции: состояние здоровья, например, всё же ему 80 лет либо так решит партия в случае подтверждения фактор получения взяток в 2015 году от бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, по совместительству президента крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын американского президента Хантер Байден."Пара Десантис-Ньюсом на выборах 2024-го. Вот на кого может сделать ставку дипстейт в рамках "детоксикации" всей политической поляны. Трамп же и Байден перемножают друг друга на ноль. Обнуление и перезагрузка", – подытожил Богданов.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, джо байден, рон десантис, зарубежье