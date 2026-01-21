https://ukraina.ru/20260121/pravo-ili-pravila-chto-otkryl-davos-1074642284.html

Право или правила? Что открыл Давос

Право или правила? Что открыл Давос

На саммите по безопасности в Мюнхене, состоявшемся вскоре после вторжения в 2003 году в Ирак войск США и возглавляемой ими международной коалиции, министр иностранных дел Германии Йошка Фишер пытался объяснить аудитории, почему Берлин отказывается присоединиться к этой акции.

Его аргументы сводились к следующему (излагаю их от первого лица):"Мы, немцы, после Второй мировой войны прилежно учились демократии у американцев, и до сих пор стремимся скрупулезно соблюдать в своей внешней и внутренней политике преподанные нам уроки. Вот и сейчас, опросы населения по вопросу об отправке наших солдат в Ирак показывают, что подавляющее большинство немцев против этого шага. Поэтому мы не может себе позволить решений, противоречащих, с точки зрения демократических принципов, мнению большинства. В этом и есть причина нашего решения отказаться от присоединения к международной коалиции. Что здесь не так? Мы просто следуем вашим же урокам! Может быть, я неправильно понимаю природу демократии?"В ответ на эти слова зал просто рассмеялся. Ведь ясное дело, что Йошка, зачетный левак, просто хочет открутиться от иракской операции и не платить за нее денег. А как же демократия? Ну так ведь любой вменяемый западный политик понимает, что речь идет не о демократии, а о нежелании руководства Германии играть по правилам, принятым среди американских союзников, прежде всего – стран НАТО. А все, что касается международного права и демократии – это область риторики, не имеющей прямого отношения к реальной политике. Ведь когда Германия присоединилась к бомбардировкам Югославии без санкций ООН в 1999 году, у власти в Берлине было то же самое правительство, что и в 2003, но никаких опросов никто не проводил.Идеология "игры по правилам", выходящим за рамки международного права, культивировалась западным политическим истеблишментом, как минимум, с начала югославской войны, а все, пытавшиеся ее оспорить, выглядели в глазах "посвященных" как тот самый, нелепый Йошка Фишер на трибуне Мюнхенского саммита. Ну не ловит человек мышей – что тут скажешь? Или ловит, но прикидывается дураком! Но это тоже его косяк.Такая "игра по правилам" продолжалась вплоть до второй каденции Трампа, когда американский президент вдруг решил перейти от "правил" (не говоря уже про международное право) к открытым форматам реальной политики: кто сильнее – тот и прав. До тех пор, пока "правила", отменявшие международное право, считались, по умолчанию, элементом солидарности с единственной мировой сверхдержавой, глобальные правовые институты (ООН, ВТО и др.) медленно, но верно деградировали, их авторитет демонстративно игнорировался сторонниками игры "по правилам". Но когда гарант этих "правил" в лице Вашингтона вдруг объяснил, что правила – это только для сильных, картина стала меняться.Американские союзники неожиданно обнаружили, что их представления о "правилах" как форме солидарности в рамках элитного политического клуба за пределами ооновской галерки не соответствуют действительности, определяющей современный многополярный мир, построенный не столько на каких-то "правилах" или правах, за исключением права сильного. И получается, что натовская демократия – это такая же риторика, как и международное право.На открывшемся 20 января Международном экономическом форуме в Давосе новый премьер Канады Марк Карни уже открыто забил тревогу: мол, сверхдержавы открыто давят, а что делать нам, "странам средней руки"? Обеспокоенность Карни, на фоне агрессивной кампании Трампа за поглощение датской Гренландии Соединенными Штатами, вполне понятна. Ведь существенная часть самой Канады, около одной трети ее территории, составляют провинции, уже сегодня готовые к отделению. Это, прежде всего, эскимосский Нунавут, французский Квебек и консервативная англосаксонская Альберта, требующая референдума по вопросу отделения от Оттавы. И все это многих крайне нервирует в контексте неоднократных заявлений Трампа о присоединении к США не только Гренландии, но и самой Канады в форме отдельного штата!В своем выступлении Карни открыто озвучил тезис о необходимости создания отдельного блока государств, противостоящих политическому, торговому и военному давлению сверхдержав (впрочем, не назвав открыто последние по имени). И эта инициатива вполне совпадает с предпринимаемыми Евросоюзом шагами по формированию зоны открытой торговли между Европой, Южной Америкой и Индией. Именно об этом только что объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как и о военной консолидации Европы.Как пойдут дальше дела – сюжет для большой интриги. Если к канадской инициативе присоединится Австралия, то дела Вашингтона, как лидера англосаксонского мира, станут совсем плохи. Ведь и Австралия, и Канада являются интегральными частями последнего, но нарастающее экзистенциальное напряжение между Вашингтоном и Лондоном, культурно и юридически аффилированным с Канберрой и Оттавой – это совершенно новая геополитическая действительность, поскольку совокупные ресурсы Канады и Австралии оцениваются примерно в 10–15% от мировых запасов в стоимостном выражении. Примерно такая же доля мировых запасов приходится на США. При этом ресурсы всей Южной Америки дают до 30% от мировых.А вот Европа и Индия крайне бедны природными богатствами, самостоятельно, без стратегических партнеров, им никак не выжить. В настоящее время их (как и Китай) спасают страны Персидского залива, где уже тоже началась активная фаза борьбы за контроль между США, Китаем и Европой. В такой геостратегической ситуации существенные козыри находятся в руках России, владеющей до четверти (или даже более) всех ресурсных запасов планеты, но, в отличие от Европы, Канады, Австралии и Южной Америки, способной их защитить, в случае необходимости, военным путем. На это же способны и США. Видимо, этот факт и является доминирующим в сложнейших российско-американских переговорах по поводу нового мирового порядка, где будут действовать правила, выработанные Москвой и Вашингтоном.Что касается системного раскола Запада по поводу прав, правил, демократии и реальной политики, то здесь уместно напомнить известную притчу о том, что когда пришли за вашим другом – вы молчали, когда пришли за вашим соседом – вы молчали, а когда пришли за вами, уже никого не осталось, кто смог бы за вас вступиться…

