Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО
Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО - 21.01.2026
Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО
Старший лейтенант, командир инженерно-сапёрной роты 506 мотострелкового полка Егор Ситник рассказал, как выискивают мины противник и уничтожают их, объяснил,...
2026-01-21T15:53
2026-01-21T15:53
2026-01-21T15:53
видео
саперы
мины
разминирование
вс рф
инженерные войска
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
спецоперация
Старший лейтенант, командир инженерно-сапёрной роты 506 мотострелкового полка Егор Ситник рассказал, как выискивают мины противник и уничтожают их, объяснил, для чего в процессе применяются БПЛА. Сапёр инженерных войск 506 мотострелкового полка Сергей Морозов объяснил, как обычно происходит разминирование объектов. Также журналист издания побывал на награждении особо отличившихся бойцов, которое проводились в честь Дня инженерных войск.
Новости
