Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО

21.01.2026

Старший лейтенант, командир инженерно-сапёрной роты 506 мотострелкового полка Егор Ситник рассказал, как выискивают мины противник и уничтожают их, объяснил, для чего в процессе применяются БПЛА. Сапёр инженерных войск 506 мотострелкового полка Сергей Морозов объяснил, как обычно происходит разминирование объектов. Также журналист издания побывал на награждении особо отличившихся бойцов, которое проводились в честь Дня инженерных войск.

