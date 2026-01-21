Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО - 21.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260121/idm-vmeste-so-shturmovikami-kak-sapry-ispolnyayut-svoy-dolg-na-svo-1074621209.html
Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО
Идём вместе со штурмовиками: как сапёры исполняют свой долг на СВО
2026-01-21T15:53
2026-01-21T15:53
Старший лейтенант, командир инженерно-сапёрной роты 506 мотострелкового полка Егор Ситник рассказал, как выискивают мины противник и уничтожают их, объяснил, для чего в процессе применяются БПЛА. Сапёр инженерных войск 506 мотострелкового полка Сергей Морозов объяснил, как обычно происходит разминирование объектов. Также журналист издания побывал на награждении особо отличившихся бойцов, которое проводились в честь Дня инженерных войск.
15:53 21.01.2026
 
Старший лейтенант, командир инженерно-сапёрной роты 506 мотострелкового полка Егор Ситник рассказал, как выискивают мины противник и уничтожают их, объяснил, для чего в процессе применяются БПЛА. Сапёр инженерных войск 506 мотострелкового полка Сергей Морозов объяснил, как обычно происходит разминирование объектов.

Также журналист издания побывал на награждении особо отличившихся бойцов, которое проводились в честь Дня инженерных войск.
Лента новостейМолния