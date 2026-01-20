https://ukraina.ru/20260120/glavnoe-za-noch-20-yanvarya--1074537799.html

Главное за ночь 20 января

Главное за ночь 20 января - 20.01.2026 Украина.ру

Главное за ночь 20 января

Российские военные бьют по объектам противника в Одесской и Черкасской областях. Об этом и других важных событиях за ночь рассказал 20 января телеграм-канал Украина.ру

🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черкасской области.🟥 Россияне бьют по целям ВСУ в Ильичевске (Черноморске) Одесской области. 🟥 В части Одессы после прилётов пропал свет, вода и отопление.🟥 Крылатые ракеты залетели с юга в Киевскую область, пишут вражеские паблики.🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Ровно.🟥56 мирных жителей России, в том числе трое детей, погибли с начала января в результате ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Противник бил по гражданским объектам на территории РФ до 520 раз в сутки в январе, что в два раза превышает показатели января 2025 года.🟦 Выезд детей из России за границу возможен теперь только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД РФ.🟦 Владимира Зеленского не сместят, так как Украина при нем стала "черной дырой" коррупции, затронувшей интересы западных элит. Таким мнением поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.🟦 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту России Владимиру Путину приглашение в "Совет мира" по Газе, сообщает Reuters.🟦 Трамп не назначал личных встреч c Зеленским на форуме в Давосе, несмотря на предстоящее заседание президента США с "коалицией желающих" по гарантиям безопасности Киеву, пишет Politico со ссылкой на источники.О других событиях - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

