Главное за ночь 20 января
Российские военные бьют по объектам противника в Одесской и Черкасской областях. Об этом и других важных событиях за ночь рассказал 20 января телеграм-канал Украина.ру
08:16 20.01.2026 (обновлено: 08:18 20.01.2026)
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черкасской области.
🟥 Россияне бьют по целям ВСУ в Ильичевске (Черноморске) Одесской области.
🟥 В части Одессы после прилётов пропал свет, вода и отопление.
🟥 Крылатые ракеты залетели с юга в Киевскую область, пишут вражеские паблики.
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Ровно.
🟥56 мирных жителей России, в том числе трое детей, погибли с начала января в результате ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Противник бил по гражданским объектам на территории РФ до 520 раз в сутки в январе, что в два раза превышает показатели января 2025 года.
🟦 Выезд детей из России за границу возможен теперь только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
🟦 Владимира Зеленского не сместят, так как Украина при нем стала "черной дырой" коррупции, затронувшей интересы западных элит. Таким мнением поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту России Владимиру Путину приглашение в "Совет мира" по Газе, сообщает Reuters.
🟦 Трамп не назначал личных встреч c Зеленским на форуме в Давосе, несмотря на предстоящее заседание президента США с "коалицией желающих" по гарантиям безопасности Киеву, пишет Politico со ссылкой на источники.