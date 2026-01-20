Главное за ночь 20 января - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/glavnoe-za-noch-20-yanvarya--1074537799.html
Главное за ночь 20 января
Главное за ночь 20 января - 20.01.2026 Украина.ру
Главное за ночь 20 января
Российские военные бьют по объектам противника в Одесской и Черкасской областях. Об этом и других важных событиях за ночь рассказал 20 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-20T08:16
2026-01-20T08:18
новости
россия
украина
черкасская область
владимир зеленский
дональд трамп
родион мирошник
украина.ру
мвд
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черкасской области.🟥 Россияне бьют по целям ВСУ в Ильичевске (Черноморске) Одесской области. 🟥 В части Одессы после прилётов пропал свет, вода и отопление.🟥 Крылатые ракеты залетели с юга в Киевскую область, пишут вражеские паблики.🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Ровно.🟥56 мирных жителей России, в том числе трое детей, погибли с начала января в результате ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Противник бил по гражданским объектам на территории РФ до 520 раз в сутки в январе, что в два раза превышает показатели января 2025 года.🟦 Выезд детей из России за границу возможен теперь только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД РФ.🟦 Владимира Зеленского не сместят, так как Украина при нем стала "черной дырой" коррупции, затронувшей интересы западных элит. Таким мнением поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.🟦 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту России Владимиру Путину приглашение в "Совет мира" по Газе, сообщает Reuters.🟦 Трамп не назначал личных встреч c Зеленским на форуме в Давосе, несмотря на предстоящее заседание президента США с "коалицией желающих" по гарантиям безопасности Киеву, пишет Politico со ссылкой на источники.О других событиях - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
черкасская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, черкасская область, владимир зеленский, дональд трамп, родион мирошник, украина.ру, мвд, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Черкасская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Украина.ру, МВД, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 20 января

08:16 20.01.2026 (обновлено: 08:18 20.01.2026)
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные бьют по объектам противника в Одесской и Черкасской областях. Об этом и других важных событиях за ночь рассказал 20 января телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черкасской области.
🟥 Россияне бьют по целям ВСУ в Ильичевске (Черноморске) Одесской области.
🟥 В части Одессы после прилётов пропал свет, вода и отопление.
🟥 Крылатые ракеты залетели с юга в Киевскую область, пишут вражеские паблики.
🟥 ВС РФ наносят удары по объектам противника в Ровно.
🟥56 мирных жителей России, в том числе трое детей, погибли с начала января в результате ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Противник бил по гражданским объектам на территории РФ до 520 раз в сутки в январе, что в два раза превышает показатели января 2025 года.
🟦 Выезд детей из России за границу возможен теперь только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
🟦 Владимира Зеленского не сместят, так как Украина при нем стала "черной дырой" коррупции, затронувшей интересы западных элит. Таким мнением поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что направил президенту России Владимиру Путину приглашение в "Совет мира" по Газе, сообщает Reuters.
🟦 Трамп не назначал личных встреч c Зеленским на форуме в Давосе, несмотря на предстоящее заседание президента США с "коалицией желающих" по гарантиям безопасности Киеву, пишет Politico со ссылкой на источники.
О других событиях - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЧеркасская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампРодион МирошникУкраина.руМВДВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:36Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТО
08:16Главное за ночь 20 января
08:00Дунайско-Балканский проект Владимира Мономаха и последняя русско-византийская война
07:49ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:23Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева
07:00Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок
06:55Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт
06:50"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины
06:30Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины
06:20"Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии"
06:05"Пересидеть" Трампа и дождаться выборов в США — Неменский о стратегии киевского режима
06:00Добровольцы кончились, уклонисты разбежались: Ищенко про мобилизационный тупик Украины
05:50Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт
05:40"На картах командования уже обозначена линия Днепра": военный эксперт про следующий этап СВО
05:30Никаких "если", Украина обречена: кто хочет жить, должен "сдаваться или разбегаться", уверен Ищенко
05:20"Наглая и даже наивная ложь": эксперт про слова Трампа о "спасении" Гренландии от России и Китая
05:10Трамп – симптом, а не создатель кризиса: Бабич о том, как фигура лидера США стала маркером сдвигов
05:05Коррупция антикоррупционеров. Почему РФ нужно добиться демонтажа украинской антикоррупционной вертикали
05:00Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа
Лента новостейМолния